Community School of Music and Arts
eventClosed
1 Class - Beat Making with Ableton Live (Fall)
330 E State St
Ithaca, NY 14850, USA
addExtraDonation
$
1 Class - Beat Making with Ableton Live - Non-Members
$26
Drop-In Class Option from 6:30-7:30 pm on Tuesdays from 10/29-12/10. Ages 13+
Drop-In Class Option from 6:30-7:30 pm on Tuesdays from 10/29-12/10. Ages 13+
seeMoreDetailsMobile
closed
1 Class - Beat Making with Ableton Live - Members
$20
Drop-In Class Option from 6:30-7:30 pm on Tuesdays from 10/29-12/10. Ages 13+
Drop-In Class Option from 6:30-7:30 pm on Tuesdays from 10/29-12/10. Ages 13+
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout