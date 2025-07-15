96th Annual Columbus Day Banquet

1471 Rock Creek Blvd

Joliet, IL 60431, USA

Event Ticket
$75
***NINA SPONSORSHIP***
$1,500

-Four Event ticket reservations

-Name/logo on event signage and social media releases

-Business ad/sponsor recognition in event booklet

***PINTA SPONSORSHIP***
$1,000

-two event ticket reservations

-Name/logo on event signage and social media releases

-Business ad/sponsor recognition in event booklet

***SANTA MARIA SPONSOR***
$500

-Name/logo on event signage and social media releases

-Business ad/sponsor recognition in event booklet

***Table Wine Sponsor***
$1,000

-two event ticket reservations

-Name/logo on event signage and social media releases

-Business ad/sponsor recognition in event booklet

***Antipasto Table Sponsor***
$1,000

-two event ticket reservations

-Name/logo on event signage and social media releases

-Business ad/sponsor recognition in event booklet

***ENTERTAINMENT SPONSOR***
$1,000

-two event ticket reservations

-Name/logo on event signage and social media releases

-Business ad/sponsor recognition in event booklet

***Centerpiece Sponsor***
$500

-Name/logo on event signage and social media releases

-Business ad/sponsor recognition in event booklet

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing