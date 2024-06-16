Field of Honor Patriot Sponsorship 2024

123 Mulberry St

South Brunswick, NC 28470, USA

Field of Honor Patriot Sponsor
$1,000

4 left!

Patriot Sponsorship includes: ❖ VIP seating and recognition at opening ceremony on November 9, 2024 ❖ Recognition and corporate logo displayed on field banner ❖ Recognition logo and link on field website ❖ Recognition on media and digital promotional materials as Patriot Sponsor ❖ 4 sponsored flags displayed on Field of Honor® for entire event
