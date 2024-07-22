BAYS Silent Auction

Sales closed

High BOLTage Package
Get ready for an unforgettable night of excitement and hockey action with this exclusive package! You’ll receive four (4) tickets to a Tampa Bay Lightning home game in the Lightning Suite, complete with food and beverage included, ensuring you enjoy the game in comfort and style. That’s not all—this package also comes with a signed replica jersey from none other than Nikita Kucherov, the dynamic All-Star forward and two-time Stanley Cup champion. This iconic piece of memorabilia includes a certificate of authenticity. This is your chance to get up close to the action and celebrate one of the NHL’s finest – a truly electrifying experience for any Tampa Bay Lightning enthusiast! Valued at $3,500
Sailport Deluxe Stay Package item
Sailport Deluxe Stay Package
Escape in style with a luxury getaway! This package includes: -A 2-night stay in an ALL waterfront, fully appointed one-bedroom suite at Sailport Waterfront Suites on Tampa Bay! Deluxe gift basket with Lamborghini Sparkling White Wine -Travel bag assortment -$50 gift card to The Cheesecake Factory! Estimated Value: $900
Colonel E.H. Taylor Whiskey
This 750ml bottle of Colonel E.H. Taylor Barrel Proof Rye Whiskey is the perfect bottle for the whiskey connoisseur. Estimated Value: $650
Bourbon with a Bite
Enjoy a delectable meal at Ocean Prime and then head home to enjoy a taste of fine Stagg Bourbon with this package. Includes: - Bottle of Stagg Bourbon Whiskey - $50 Ocean Prime gift card Estimated Value: $250
Blanton’s Bourbon Whiskey
This 750ml bottle of Blanton’s Gold Edition is sure to be a delight for any bourbon fan! Estimated Value: $250
Dinner is Served!
Enjoy a luxurious, chef-prepared three-course dinner for up to 6 guests—all in the comfort of your own home. Courtesy of Good Food Events + Catering, this exclusive experience includes a fully customized menu tailored to your preferences by their expert culinary team. Please note: - Package does not include non-alcoholic or alcoholic beverages, or bar glassware. - Dates available for dinner are at the discretion of Good Food Events + Catering based on our event schedule. Friday and Saturday evenings may be unavailable between September and May. Not available on Sundays, holidays or any time in December. - Expiration Date: April 2026 - Date must be reserved no more than 30 days prior. Value: $1,600
Orlando Family Fun Pack
Get ready for an unforgettable adventure! This package includes: - (4) two-park, one-day passes to Universal Orlando® Resort, giving you access to Universal Studios Florida® and Islands of Adventure® — all in one thrilling day! (Note: Not valid at Volcano Bay™ and must be used on the same day) - (2) tickets to the colorful Crayola Experience. - (2) tickets to WonderWorks Orlando. Start packing — your Orlando adventure is calling! Estimated value: $830
A Taste of Tampa: Arts, History & Flavor
Experience the best of Tampa with this all-in-one arts, history, and dining package! You will receive: - Admission for two to the Tampa Bay History Center - Two tickets to Next Generation Ballet’s Ballroom, Broadway and Ballet at the Straz Center on May 10, 2025 at 2:00 p.m. - Two tickets to a film at the historic Tampa Theatre - A $50 gift card to the iconic 1905 Family of Restaurants (Columbia, Columbia Cafe, Ulele, Casa Santo Stefano, or ChaCha Coconuts) Estimated Value: $205
St. Petersburg Sampler
Make a day or weekend out of this package. Get ready for smiles, laughter, and memories in the making! You get: - (4) Tickets to a Tampa Bay Rowdies game - Pass for (4) to Great Explorations Children’s Museum - 3 Daughters Brewing gift basket Estimated Value: $280
Take Me Out to...Clearwater Package!
Take Me Out to...Clearwater! Baseball fan with a taste for live music? Whether you're in the Clearwater area or planning a visit, we've got you covered with access to all the excitement! What you’ll receive: - (4) Tickets to a Clearwater Threshers game Clearwater Threshers goody bag - (2) Tickets to see Michael Franti & Spearhead with special guest Niko Moon Estimated Value: $400
Tampa’s Ultimate Kidventure Pack
Embark on a fun-filled adventure with this exciting package! Enjoy a day of exploration at Zoo Tampa, where you'll get up close with amazing wildlife. Then, unleash your imagination at the Glazer Children's Museum, a place where learning and play go hand in hand. Finally, ignite curiosity at MOSI, the Museum of Science & Industry, with hands-on exhibits that spark discovery for all ages. Includes: - (4) Tickets to ZooTampa - (4) Tickets to Glazer Children’s Museum - Party of (5) 6-Month Membership to MOSI Estimated Value: $450
Laser Hair Removal Package
You will be on your way to smoother skin with this package of (6) laser hair removal sessions at Prosperi Family Medical! Value: $450
Taylor Swift Pink Acoustic Guitar with Autograph item
Taylor Swift Pink Acoustic Guitar with Autograph
Introducing the Taylor Swift Pink Acoustic Guitar with Autograph - JSA! This beautifully designed guitar is not only a collector's item for Taylor Swift fans, but also boasts her signature for a truly unique and valuable addition to your collection. Strum away and feel the passion of Taylor's music with every note.
Taylor Swift Autographed Eras Tour Concert Photo Deluxe Fram
Experience Taylor Swift's dazzling Eras Tour with this deluxe framed 11x14 photo, complete with a personally autographed photo from the pop sensation herself. Perfect for any die-hard fan, this JSA authenticated piece will bring the magic of the concert right into your home. Own a piece of music history now!
Ed Sheeran Black Acoustic Guitar with Autograph
Unleash your inner rockstar with the Ed Sheeran Black Acoustic Guitar with Autograph - JSA. This high-quality guitar comes with a Certificate of Authenticity from JSA, guaranteeing the authenticity of Ed Sheeran's signature. Strum your favorite songs and feel a connection to the singer himself.
Sabrina Carpenter Autographed Short N Sweet Deluxe Framed CD
Get your hands on this limited edition Sabrina Carpenter autographed "Short N Sweet" Deluxe Framed CD and Cover, certified by JSA! Display it proudly in your home and add it to your collection. Don't miss out on this one-of-a-kind item from the rising pop sensation.
Victor Hedman Autographed Tampa Bay Lightning Custom Jersey
Take your love for the Tampa Bay Lightning to the next level with this authentic Victor Hedman autographed jersey! The striking blue color and #77 on the back make this jersey stand out. Show your support for the team in style.
Steven Stamkos Autographed Tampa Bay Lightning Helmet
Experience the thrill of the game with this authentic Steven Stamkos autographed Tampa Bay Lightning full-size hockey helmet. This certified JSA helmet is the perfect addition to any hockey fan's collection. Now you can own a piece of history and show your passion for the game with this one-of-a-kind item.
Andrei Vasilevskiy Autographed Tampa Bay Lightning Mini Mask
Protect your face like a pro with this Andrei Vasilevskiy autographed Tampa Bay Lightning mini goalie mask! A true collector's item, this mini mask features Vasilevskiy's signature and comes with a JSA witness certification. Show your support for your favorite goalie and add this unique piece to your collection today!
Brandon Hagel Autographed Tampa Bay Lightning Hockey Puck
Get ready to light up the rink with this Brandon Hagel Autographed Tampa Bay Lightning Hockey Puck! This puck is signed by the rising star himself and comes certified by JSA for authenticity. Perfect for any fan or collector, this piece is a must-have addition to your collection.
Mike Evans Autographed Tampa Bay Buccaneers Full-Size Helmet
Own a piece of NFL history with this authentic Mike Evans autographed Tampa Bay Buccaneers (Eclipse Alternate) deluxe replica helmet. Represent your team with the stylish Eclipse Alternate design and proudly display this collectible for all to see. Verified by Beckett, this helmet is a must-have for any passionate fan.
Baker Mayfield Autographed Tampa Bay (Red #6) Custom Jersey
Show your love for Baker Mayfield and the Tampa Bay Buccaneers with this autographed jersey! Proudly display his hand-signed signature as a testament to your unwavering support. Add this unique piece to your collection and cherish it for years to come.
Bucky Irving Autographed Tampa Bay Buccaneers Logo Football item
Bucky Irving Autographed Tampa Bay Buccaneers Logo Football
Buck-y! Buck-y! Buck-y! You've heard the chants, now take home the excellence of the Bucs breakout star known simply as "Bucky." This Buccaneers logo football autographed by Bucky Irving and certified by Beckett is the perfect new memorabilia to add to your treasured collection.
Mike Evans Autographed Tampa Bay Buccaneers Framed Photo
Own a piece of Tampa Bay Buccaneers history with this autographed Mike Evans framed photo! The passionate football fan in you will love this signed 8x10 photo, featuring the star player in action. Certified by JSA for authenticity, this is a must-have for any collector or fan.
Rob Gronkowski Autographed Tampa Bay Buccaneers Photo
Bring home a piece of football history with this officially licensed Rob Gronkowski autographed Tampa Bay Buccaneers 16x20 photo from Super Bowl LV. Display it proudly in your home or office in this deluxe framed version, and relive the excitement of the game every day!
Jalen Hurts Autographed Philadelphia Custom Jersey
This Jalen Hurts autographed Philadelphia (White #1) custom jersey is a must-have for any Eagles fan or collector. The JSA authentication adds to its value and authenticity. Show off your passion for the team with this unique and rare piece signed by the talented quarterback himself.
Travis Kelce Rookie Card Framed with Kansas Chiefs Photo
Elevate your football memorabilia collection with the Travis Kelce Graded Rookie Card Deluxe Framed Display, accompanied by a dynamic Kansas City Chiefs 8x10 photo. This framed masterpiece pays tribute to Kelce's early career excellence, featuring his Graded Rookie Card in a deluxe presentation that seamlessly blends sophistication with the passion of the gridiron.
Tim Tebow Autographed Florida Gators (Tebowing) Framed Photo
Elevate your collection with this Tim Tebow autographed Florida Gators deluxe framed photo featuring his iconic "Tebowing" pose and the powerful message of "God Bless". A must-have for fans and collectors, this official Tebow Holo authenticated piece embodies the passion and inspiration of this legendary athlete.
Mike Norvell Autographed Florida State Seminoles Football
This Mike Norvell autographed FSU Seminoles logo football is a must-have for any fan! With the official JSA authentication, you can trust in its authenticity. Show off your team pride and support the Noles with this one-of-a-kind piece.
Kevin Kiermaier Autographed Louisville Slugger Engraved Bat
The Louisville Slugger bat features Kiermaier's authentic autograph, engraved on the sleek black surface, adding a personal touch to this impressive piece. The bat serves as a symbol of Kiermaier's impact on the game and his role as a key player for the Rays.
Randy Arozarena Autographed Tampa Bay Rays Framed 8x10 Photo
This framed 8x10 photo features an authentic autograph from Tampa Bay Rays sensation Randy Arozarena. Certified by JSA, this piece is a must-have for any fan or collector. Display it proudly and add a touch of excitement to your baseball memorabilia.
Mike Tyson Autographed Everlast Red Boxing Glove
Get your hands on this Mike Tyson Autographed Everlast Red Boxing Glove! This glove features an authentic signature from Iron Mike himself, and comes with a Tyson Hologram for added value and authenticity. Perfect for any boxing fan or collector, this piece is a must-have for your collection. Own a piece of history today!
Muhammad Ali vs Sonny Liston Photo with Replica Ticket Stub
Celebrate the legendary fight between Muhammad Ali and Sonny Liston with this deluxe framed 8x10 photo. Relive the thrilling moment with a replica fight ticket stub included. Perfect for any boxing enthusiast or sports fan looking for a unique piece of history. Own a piece of greatness.
Lionel Messi Inter Miami First MLS Goal Photo
Experience the magic of Lionel Messi's first MLS goal with this deluxe framed 11x14 photo, featuring a custom nameplate. Add this rare collectible to your home and show off your love for Inter Miami and one of the greatest players in the world.
Michael Jordan Framed Card with Chicago Bulls Photo
Take your love for basketball to the next level with this deluxe framed Michael Jordan basketball card. Featuring a graded early career card and an action-packed 8x10 photo of the legendary Chicago Bulls player, this set is a must-have for any collector or fan. Relive iconic NBA moments and showcase your passion for the sport with this one-of-a-kind addition to your collection.
Kobe Bryant Framed Rookie Card with Los Angeles Lakers Photo
Capture the dynamic energy and legacy of basketball legend Kobe Bryant with this framed graded rookie card and 8x10 photo of him in his iconic Los Angeles Lakers uniform. Display it in your home or office to inspire and motivate you, while paying tribute to one of the greatest players in NBA history.
Shaquille O'Neal Autographed NBA I/O Basketball
Immerse yourself in the world of NBA with this autographed I/O basketball by the legendary Shaquille O'Neal. Guaranteed to be a game changer, this basketball is Beckett Witness certified for authenticity. Own a piece of history and add this to your collection.
Derek Jeter 2020 HOF Induction World Series Tickets Marquee
Limited edition of only 2222! This photo mint commemorates Derek Jeter's 2020 Hall of Fame induction its measures 18 x 22 and features a custom 8 x 10 action shot of Jeter. Embedded under the action photo is 5 exact replica World Series Tickets from each World Series he played in. At the bottom of the photo mint matted on both sides of the numbered certificate of authenticity is two 39mm silver-plated coins commemorating the Yankees and Jeter Baseball Hall of Fame. The entire photo mint is triple matted in team colors and features at navy suede top mat.
The Sandlot Cast Autographed Replica Baseball
Own a piece of cinematic history with this autographed replica Babe Ruth chewed baseball. Signed by all six members of The Sandlot cast, this authenticated item brings the iconic movie to life. Signatures include: Brandon Adams "Denunez" , Victor DiMattia "Timmy" , Tom Guiry "Smalls", Grant Gelt "Bertram" , Shane Obedzinski "Tommy" and Marty York "Yeah-Yeah" Perfect for any fan or collector, this unique piece captures the magic of the film and makes a great addition to any collection!
Mighty Ducks Cast Autographed Deluxe Framed Movie Poster
Get ready to feel nostalgic with this epic Mighty Ducks Cast Autographed 11x17 Deluxe Framed Movie Poster! Signed by 6 cast members, this poster is sure to bring back memories of your favorite childhood movie. Complete with Beckett certification, this piece is a must-have for any avid fan!
Rickie Fowler Autographed Puma (Logo) Golf Hat
Elevate your golf memorabilia collection with the Rickie Fowler Autographed Puma Golf Hat. This iconic piece features Fowler's signature emblazoned across the classic Puma logo, adding prestige and value to any enthusiast's repertoire. Authenticated by JSA (James Spence Authentication), this autographed hat ensures its authenticity, guaranteeing a genuine connection to one of golf's most charismatic and talented players.

