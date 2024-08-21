Da Vinci Gala 2024 Online Auction

Sales closed

#1 - Great-Blue Heron Archival Print item
$50

This 11" x 14" framed print depicts one of the local marsh's most iconic birds, the Great-blue Heron. This archival print of the mixed media original was created by Asheville, NC artist Kate Coleman. Kate's original paintings are created by layering illustrations from vintage field guides and maps making her paintings both compositionally striking and uniquely informative. Can be shipped at winner's expense
#2 - Handmade Bird-themed Quilt item
$125

Featuring unique fabric by artist, Rachel Hauer, this handmade quilt in rich autumn tones was created by local quilter Dale Watson of Painted Lady Quilts. It measures 62" x 44" and is backed with a soft plaid flannel to make it the perfect throw for relaxing on the porch watching for fall migrants. Can be shipped at winner's expense
#3 - Hummingbird Photograph Print item
$40

This 11" x 14" matted and gold framed giclee print of a Ruby-throated hummingbird dining on the sweet nectar of Monarda didyma (red bee balm) was created from a photograph taken in West Virginia by biologist and naturalist, Raul Zabala Belenguer. Can be shipped at winner's expense
#4 - Morning with Monarchs item
#4 - Morning with Monarchs
$75

Wake up and enjoy your morning coffee in this one-of-a-kind Sgraffito monarch butterfly mug created by potter Debbie Griffith of Second Nature Ceramics from Montpelier, VA. This mug will be coupled with a Dean's Beans Gift Bundle including a 1 lb bag of Dean’s Beans fair trade, bird-friendly coffee, Migration Celebration, a Dean's Beans T-shirt, as well as bumper and other stickers just in time for the fall migration of these winged wonders! Can be shipped at winner's expense
#5 - "Harbor Bay Sunrise" original oil painting item
$150

A beautiful original framed 8" x 10" oil painting by local West Cape May artist, Tom Pryor. Can be shipped at winner's expense
#6 - "The Student" Giclee Print item
$200

A certified, framed giclee print of an original oil painting by Cape May artist, Susan Carlowicz. This special piece measures 18.25" x 22.25" PLEASE NOTE: Local pick up only!
#7 - Wild About Whales! item
#7 - Wild About Whales!
$125

Add some whimsy to your kitchen with this fanciful berry bowl in the shape of a humpback whale! Hand-crafted by California ceramic artist Hitomi Aihara of Umi Goods Ceramics, this one-of-a-kind piece measuring 14" long, 8.5" in diameter and 5" deep is ready to hold your freshest fruit. Then use your $100 gift certificate from the Cape May Whale Watch and Research Center to take a 3 hr whale, dolphin and seabird watching cruise for two people aboard the American Star and, with luck, see a REAL humpback whale! (no expiration date) Package can be shipped at winner's expense (approx. $60)
#8 - Horseshoe Crab Tail Necklace item
$50

The Mini Crab Tail Necklace by jewelry artist Hali MacLaren of HKM Jewelry is made from a molded and cast horseshoe crab tail in recycled sterling silver and is strung on an 18" cable chain. Can be shipped at winner's expense
#9 - Cape May Diamond Earrings item
$50

Wear a special piece of Cape May with these natural Cape May Diamond earrings. These dangle earrings are set in sterling silver with sterling silver hooks, and created by local artist Janet Payne of Janet Payne Jewelry. Can be shipped at winner's expense
#10 - "Silent Sunrise" Giclee Print and Sperlak Gallery Tour item
#10 - "Silent Sunrise" Giclee Print and Sperlak Gallery Tour
$250

This 12" x 18" giclee print of a pastel original by local artist, Stan Sperlak depicts the glory of a Delaware Bay sunrise at dawn. Also enjoy a two-hour tour of The Sperlak Gallery & Sculpture Gardens at 521 Route 47 North, Cape May Court House (Goshen section) NJ 08210 conducted by Stan himself! (no expiration date) PLEASE NOTE: Local pick up only!
#11 - "Night Fishing" Mixed Media Sculpture item
$225

This unique mixed media piece incorporates natural materials, fine art and found objects to create a monument to a favorite Jersey Shore past time. Created by artist Steven Jones of Clayton, NJ PLEASE NOTE: Local pick up only!
#12 - Ocean-themed Decor from Whale's Tale Gallery item
$90

This silver titanium shell-shaped bowl and these twin glass wave vases are perfect accents to decorate your beach house . The bowl measures 4" in diameter and is ~2.75" tall and the vessels measure 7" tall and 4.75" in diameter. Can be shipped at winner's expense
#13 - Nautical-themed Jewelry from Splash Gallery item
$90

Wear these sterling silver lighthouse earrings and nautical knot necklace while you're out and about at the shore and be the envy of every sailor you pass! The necklace has an extender and is 8.5" at its maximum length. Can be shipped at winner's expense
#14 - Cashmere Dress Topper and Johnny Was Bag item
$250

These special items donated by Caroline Boutique are a must for your fall ensemble. The scarf-like drape is 100% cashmere and can be exchanged at the shop by September 1, 2025 for another color if desired. The Johnny Was bag is embroidered in shades of blue and white against a denim background and measures 12" high x 14" wide. Can be shipped at winner's expense
#15 - Off-season La Mer Beachfront Resort Getaway item
$400

This fantastic getaway package includes a two-night stay at La Mer Beachfront Resort plus a $250 dining credit at The Pier House, their signature onsite restaurant. Not valid May 15 - Columbus Day, holiday weekends and certain special event periods as determined by management. Restrictions and black-out dates apply. Minimum stay restrictions may apply. This is one-time use only. Must be used by May 15, 2025. Room type based on availability. Reservations required.
#16 - Fun at the Cape May Washington Mall Package #1 item
$250

$100 gift certificate at Bath Time and a $300 gift certificate to LSL Brands (Lace Silhouettes, Sunflowers of Cape May and Cotton Company)
#17 - Beach Club overnight stay and Pier House dinner item
$150

This overnight stay and dinner package includes a one-night stay at The Beach Club on Madison Ave. plus a $125 dining credit at The Pier House, their flagship resort's onsite restaurant. Not valid May 15 - Columbus Day, holiday weekends and certain special event periods as determined by management. Restrictions and black-out dates apply. Minimum stay restrictions may apply. This is one-time use only. Must be used by May 15, 2025. Room type based on availability. Reservations required.
#18 - Distinctive Italian Wines item
$50

In the spirit of Leonardo himself, enjoy a magnum (150 mL) each of two different full-bodied Italian red wines. Vite Colte 'Ezzenze' Barolo di Barolo DOCG 2013 (93 pts) and Vite Colte 'La Casa in Collina' Barbaresco DOCG 2016 (91 pts). These large format bottles are perfect for sharing! PLEASE NOTE: Local pick up only!
#19 - Pretty in Pink with Little Cash & Clive item
$90

Doll up your daughters (or granddaughters or nieces) with these two adorable floral bucket hats, kid-friendly nail polish, polish remover, hair ties and clips, bead kit, and two make-up cases. Can be shipped at winner's expense
#20 - Fun at the Cape May Washington Mall Package #2 item
$150

$50 gift certificate at Vagabond $100 gift certificate at Galvanic $50 to Givens and three reusable Baggu totes to hold all your treasures! (Valued at $14 each) No expiration date
#21- Funky hand-made wall mirror item
$75

This piece makes a statement! Artist Gail Germaine Fitz has created a one-of-a-kind accent piece framed in red, pink and white bead, buttons and baubles. It measures 22.5" long and 16.5" wide at the widest point.
#22 - Harpoon's on the Bay & Gusto Brewing Co. Combo item
$150

Stay cozy on cool autumn nights in this size Large, heavy-weight, water-resistant, charcoal grey, embroidered, half-zip Carhartt hoodie from Harpoon's on the Bay, while you enjoy a great meal on their outside deck with a $100 gift card. Or take a picnic to the beach with a small cooler (6" x 9" x 6"), 2 beer glasses, and a $25 gift card donated by Gusto Brewing Co. No expiration date
#23 - "Bay Dunes" original oil painting by Laurel Nuschke item
$175

This gorgeous framed 14.25" x 18.25" oil on canvas painting is by Cape May resident, Laurel Nuschke, who is trained as a hobbyist painter for thirty five years. Nuschke's early work often featured realistic still lifes. Now, exploring the way that art evokes emotion, she paints expressive landscapes. The evolution of her work showcases a blend of style and texture, one which captures the sky and sea with romantic wonder.
#24 - Vintage Necklace from Victorious item
$500

This gorgeous necklace of silver flowers and turquoise circles against bronze, sun-kissed skin would be quite the head-turner!
#25 - Westside Market Gift Basket item
$75

A bounty of specialty foods, a T-shirt and a $50 gift certificate make this basket the perfect way to enjoy your favorite West Cape May market! PLEASE NOTE: Local pick up only
#26 - Seafood Chef's Delight Bundle item
$200

Everything you need to entertain the seafood lovers in your life! A 12" diameter silver titanium, shell-shaped chip and dip bowl donated by Whale's Tale Gallery. EVOO and a culinary spice blend from the Cape May Olive Oil Co., a $50 gift certificate to Dockside Dave's and a 3XL T-shirt, a $50 gift certificate to Scallop Shack Farms, a two bottle bundle of Hank's sauces and a bag of Charles chips. (no expiration date) Can be shipped at winner's expense
#27 - Chill out and relax package item
$150

Spend the afternoon relaxing to one of Kimberly Brighton's novels set in Cape May after enjoying a 50-minute Swedish style massage at the Cape May Day Spa (valued at $165). Tote bag and 3 books donated by Barrier Island Books and Art Can by shipped at winner's expense
#28 - Ceramic and Reed Bowl item
$80

Pottery artist Susan Fox Hirshmann has created a stunning piece for any table. This decorative hand-carved ceramic bowl has natural reed handles and measures 12" in diameter and is ~3.5" tall. PLEASE NOTE: Local pick up only
#29 - Shell and pearl necklace item
$60

Made with grey pearls and iridescent shell pieces by Gail Germaine Fitz, this necklace brings the lumenocity of the sea to your neck. Can be shipped at winner's expense
#30 - Dining out in Cape May item
$85

Enjoy a night out dining at two of Cape May's finest eateries. This package includes a $100 gift certificate to Oyster Bay Restaurant & Bar and a $50 gift Certificate to Elaine's. Bon appetite! (no expiration date)
#31 - Philadelphia Flyers Tickets item
$300

Four tickets to see the Philadelphia Flyers take on the Washington Capitals on Tuesday October 22, 2024 at 6 PM. Section 119, row 6, seats 1-4, including Adrienne Club access. Generously donated by Tom and Erin Coyne. Tickets will be transferred to winner by the donor.
#32 - Angel sculpture item
$85

This saintly sculpture measures 18" tall and 6" wide. Created by ceramic artist Mary Byrne, this piece will bring grace to any room of your home. Can be shipped at winner's expense
#33 - Two VIP Passes to Fall Exit Zero Jazz Festival item
$350

Get ready for the famous Exit Zero Jazz Festival from October 25-27, 2024 with TWO 3-day All Event Passes with guaranteed seats in the VIP designated sections for all performances on the Main Stage in Cape May Convention Hall. Access to the VIP Lounge in Cape May Convention Hall including complimentary water, coffee, tea, fruit, grab & go snacks and first-come, first-served entry into all Festival clubs and outdoor stages. Check out the stellar line up at https://www.exitzerojazzfestival.com/ Valued at $560
#34 - Give your house a deep clean! item
$500

Your home will sparkle after this deep cleaning service from Cape Island Coastal Cleaning Service LLC. Available in Cape May County ONLY. No expiration date. Not available in June, July, August or September. 6 bedrooms/4 bathrooms maximum. A $700 value!
#35 - Cups of Joe On the Go! item
$25

Bring a fresh brew with you on all of your fall and winter activities with this Outdoor Bundle from Dean's Beans Organic Coffee Co. including two camp mugs with lids and a box of 10 Birdwatchers Blend Steeped Coffee Bags. Dean's Beans coffee is fair trade and bird-friendly so you can feel good about your caffeine habit. Can be shipped at winner's expense
#36 - Crazy for Coffee (and Chocolate!) item
#36 - Crazy for Coffee (and Chocolate!)
$60

Craving Caffeine? We've got you covered with this large gift bundle from Dean's Beans Organic Coffee Company, which includes a travel mug, 12 oz. hot cocoa, 1 lb. java drops (chocolate covered espresso beans), 1.5 lb organic cane sugar, 1 lb. dark chocolate disc, 1 lb. Migration Celebration beans, 1 lb. decaf Peruvian French Roast beans, a T-shirt, book, and stickers. Also in this awesome package is 12 oz. Breakfast Blend and 12 oz. Coconut Caramel Nut from Cape May Coffee Roasters courtesy of Love The Cook. Can be shipped at winner's expense without basket
#37 - A Passion for Pollinators item
#37 - A Passion for Pollinators
$100

Create or enhance your pollinator garden and look sharp doing it! This package includes a $75 gift certificate to Cape Island Gardens, a book Attracting Native Pollinators by the Xerces Society, a hummingbird feeder, a Cape May Point Science Center embroidered bumble bee cap, Conscious Step butterfly socks and a Project Monarch T-shirt. Can by shipped at winner's expense
#38 -Whimsical Container Garden item
#38 -Whimsical Container Garden
$50

This adorable living miniature garden was hand-crafted by CMPSC art educator and volunteer of the year, Peaches Lukens. The woodland fairies won't be able to resist moving right in to this special little feature that will liven up any room in your home. PLEASE NOTE: Local pick up only
#39 - Cape May Pottery item
$40

This playful ceramic cup and dish set by local artist, Susan Ross is perfect for the home of your favorite bicycle rider! Can be shipped at winner's expense
#40 - Original Pastel Painting "Sunrise With Clouds" item
$1,000

This gorgeous original pastel by artist Joe Sweeney will keep you "down the shore" all year, basking in the glory of a majestic sunrise over the ocean. This beautiful work measures 25" x 31" PLEASE NOTE: Local pick up only!
#41 - Wine and Novels item
$40

Two bottles of wine (one red and one white) and two novels in an attractive basket.

