99.9 Kiss Country Celebrates The Tough People of WNC!

An autographed Luke Bryan guitar courtesy of Capitol Records Nashville.
An autographed Chris Stapleton guitar courtesy of Mercury Nashville.
An autographed Carrie Underwood guitar courtesy of Capitol Records Nashville.
An autographed Blake Shelton guitar courtesy of BBR Music Group.
An autographed Luke Combs guitar courtesy of Columbia Nashville.
An autographed Darius Rucker guitar courtesy of Capitol Records Nashville.
An autographed Parker McCollum guitar courtesy of MCA Nashville.
An autographed Eric Church guitar courtesy of EMI Nashville.
An autographed Dillon Carmichael vinyl & flag courtesy of Riser House Entertainment.
An Eric Church "Chief" Autographed CD courtesy of EMI Nashville.
An Eric Church "Caught In The Act LIVE" Autographed CD courtesy of EMI Nashville + $100 Bojangles Gift Card.
October 24th & 25th - Zach Top, Koe Wetzel, Travis Tritt, Muscadine Bloodline, Ian Munsick, & many more + $100 Bojangles Gift Card
Different Night Same Rodeo Tour | Bon Secours Wellness Arena | Greenville, SC | February 26th
Area rug valued up to $500 from the Carpet Barn in Waynesville.
An autographed Riley Green guitar courtesy of Nashville Harbor Records.
Cowboy As It Gets Tour | PNC Music Pavilion | Charlotte, NC | May 7th
Tickets to Panthers vs. Saints November 9th, plus on field passes and signed Panthers merch + $100 Bojangles Gift Card
Have dinner with Eddie & Amanda at the Southern Porch in Canton!
