99.9 Kiss Country Celebrates The Tough People of WNC!

13 Summerlin Rd, Asheville, NC 28806, USA

Luke Bryan Autographed Guitar + $100 Bojangles Gift Card item
Luke Bryan Autographed Guitar + $100 Bojangles Gift Card
$300

An autographed Luke Bryan guitar courtesy of Capitol Records Nashville.

Chris Stapleton Autographed Guitar+ $100 Bojangles Gift Card item
Chris Stapleton Autographed Guitar+ $100 Bojangles Gift Card
$300

An autographed Chris Stapleton guitar courtesy of Mercury Nashville.

Carrie Underwood Autographed Guitar+$100 Bojangles Gift Card item
Carrie Underwood Autographed Guitar+$100 Bojangles Gift Card
$300

An autographed Carrie Underwood guitar courtesy of Capitol Records Nashville.

Blake Shelton Autographed Guitar + $100 Bojangles Gift Card item
Blake Shelton Autographed Guitar + $100 Bojangles Gift Card
$300

An autographed Blake Shelton guitar courtesy of BBR Music Group.

Luke Combs Autographed Guitar + $100 Bojangles Gift Card item
Luke Combs Autographed Guitar + $100 Bojangles Gift Card
$300

An autographed Luke Combs guitar courtesy of Columbia Nashville.

Darius Rucker Autographed Guitar + $100 Bojangles Gift Card item
Darius Rucker Autographed Guitar + $100 Bojangles Gift Card
$300

An autographed Darius Rucker guitar courtesy of Capitol Records Nashville.

Parker McCollum Autographed Guitar +$100 Bojangles Gift Card item
Parker McCollum Autographed Guitar +$100 Bojangles Gift Card
$300

An autographed Parker McCollum guitar courtesy of MCA Nashville.

Eric Church Autographed Guitar + $100 Bojangles Gift Card item
Eric Church Autographed Guitar + $100 Bojangles Gift Card
$300

An autographed Eric Church guitar courtesy of EMI Nashville.

Dillon Carmichael Autographed Vinyl+$100 Bojangles Gift Card item
Dillon Carmichael Autographed Vinyl+$100 Bojangles Gift Card
$100

An autographed Dillon Carmichael vinyl & flag courtesy of Riser House Entertainment.

Eric Church "Chief" Autographed CD+$100 Bojangles Gift Card item
Eric Church "Chief" Autographed CD+$100 Bojangles Gift Card
$100

An Eric Church "Chief" Autographed CD courtesy of EMI Nashville.

Eric Church "Caught In The Act LIVE" Autographed CD item
Eric Church "Caught In The Act LIVE" Autographed CD
$100

An Eric Church "Caught In The Act LIVE" Autographed CD courtesy of EMI Nashville + $100 Bojangles Gift Card.

Weekend Passes To Greenville Country Music Festival item
Weekend Passes To Greenville Country Music Festival
$150

October 24th & 25th - Zach Top, Koe Wetzel, Travis Tritt, Muscadine Bloodline, Ian Munsick, & many more + $100 Bojangles Gift Card

Pair of tickets to Bailey Zimmerman+$100 Bojangles Gift Card item
Pair of tickets to Bailey Zimmerman+$100 Bojangles Gift Card
$150

Different Night Same Rodeo Tour | Bon Secours Wellness Arena | Greenville, SC | February 26th

Area Rug Valued Up To $500 + $100 Bojangles Gift Card item
Area Rug Valued Up To $500 + $100 Bojangles Gift Card
$100

Area rug valued up to $500 from the Carpet Barn in Waynesville.

Riley Green Autographed Guitar + $100 Bojangles Gift Card item
Riley Green Autographed Guitar + $100 Bojangles Gift Card
$300

An autographed Riley Green guitar courtesy of Nashville Harbor Records.

Pair of tickets to Riley Green + $100 Bojangles Gift Card item
Pair of tickets to Riley Green + $100 Bojangles Gift Card
$150

Cowboy As It Gets Tour | PNC Music Pavilion | Charlotte, NC | May 7th

Panthers vs. Saints Tickets + On Field Pass & Signed Merch item
Panthers vs. Saints Tickets + On Field Pass & Signed Merch
$200

Tickets to Panthers vs. Saints November 9th, plus on field passes and signed Panthers merch + $100 Bojangles Gift Card

Dinner with Eddie & Amanda + $100 Bojangles Gift Card item
Dinner with Eddie & Amanda + $100 Bojangles Gift Card
$100

Have dinner with Eddie & Amanda at the Southern Porch in Canton!

