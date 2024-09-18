eventClosed

Fuel the Fire Gala's Silent Auction

#1 Jo & Jean Boutique Gift Basket item
#1 Jo & Jean Boutique Gift Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Jo & Jean Boutique Gift Basket Treat the little ones in your life to a bundle of joy with this charming gift basket from Jo & Jean Boutique. This delightful package includes: Adorable Baby/Toddler Toys: Keep your little ones entertained with a selection of fun and engaging toys. Stylish Accessories: Add a touch of flair to their outfits with cute and practical accessories. Generous Gift Cards: Enjoy the freedom to choose additional items from Jo & Jean Boutique with included gift cards. Perfect for new parents or as a thoughtful gift, this basket is sure to bring smiles and joy. Bid now and make a little one’s day brighter!
#2 Figge Art Museum item
#2 Figge Art Museum
$15

auctionV2.input.startingBid

Discover Art and Culture with the Figge Art Museum Gift Basket Immerse yourself in the world of art with this exclusive gift basket from the Figge Art Museum. This elegant package includes: Canvas Tote, blanket roll, insulated shopping tote, cheese board, etc. Annual Membership: Gain unlimited access to the museum’s exhibitions, special events, and member-only perks for a whole year. Perfect for art enthusiasts and those looking to explore new cultural experiences, this gift basket offers a gateway to creativity and inspiration. Bid now and embark on a year-long artistic journey!
#3 German American Heritage Center Gift Basket item
#3 German American Heritage Center Gift Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Celebrate Heritage with the German American Heritage Center Gift Basket 2 Free Museum passes, children's games and books, and Mug. Bid now and experience the charm of German-American culture!
#4 Modern Woodman Park item
#4 Modern Woodman Park
$15

auctionV2.input.startingBid

Experience the Best of Modern Woodmen Park! Get ready for an unforgettable event with this exclusive package from Modern Woodmen Park. This exciting offer includes: Free Room Rental for Special Events: Host your next gathering in style with a complimentary room rental at one of the most iconic venues in town. River Bandits Swag Items: Show your team spirit with a collection of exclusive River Bandits merchandise. Perfect for parties, meetings, or any special occasion, this package provides everything you need to create lasting memories. Bid now and make your event truly special at Modern Woodmen Park!
#5 Quad City Storm item
#5 Quad City Storm
$15

auctionV2.input.startingBid

4 game tickets, 2 koozies, 2 t shirts!
#6 El Mariachi Mexican Restaurant Gift Certificate item
#6 El Mariachi Mexican Restaurant Gift Certificate
$15

auctionV2.input.startingBid

Spice Up Your Night with El Mariachi Mexican Restaurant! Indulge in a fiesta of flavors with this exciting gift certificate package from El Mariachi Mexican Restaurant. This vibrant offering includes: Two VIP Cinemas passes Two $25 Gift Certificates: Enjoy a delicious meal with authentic Mexican cuisine, perfect for a night out or a special occasion. Skeleton-Themed Basket: Add a touch of fun with a creatively themed basket that’s sure to catch everyone’s eye. Perfect for food lovers and those looking to experience a taste of Mexico, this package promises a delightful dining adventure. Bid now and treat yourself to a culinary fiesta at El Mariachi!
#7 Lisa's Tupperware Basket 1 item
#7 Lisa's Tupperware Basket 1
$15

auctionV2.input.startingBid

Organize in Style with Lisa’s Tupperware Baskets! Transform your kitchen and home with this fantastic collection of Tupperware baskets from Lisa’s. This practical and stylish package includes: Versatile Storage Solutions: Keep your food fresh and your pantry organized with a variety of Tupperware containers. Durable and High-Quality: Enjoy the reliability and longevity of Tupperware products, perfect for everyday use. Stylish Designs: Add a touch of elegance to your storage with beautifully designed baskets that are both functional and fashionable. Perfect for anyone looking to declutter and organize their space, this package offers the ultimate in convenience and style. Bid now and elevate your home organization game with Lisa’s Tupperware baskets!
#8 Lisa's Tupperware Basket 2 item
#8 Lisa's Tupperware Basket 2
$15

auctionV2.input.startingBid

Organize in Style with Lisa’s Tupperware Baskets! Transform your kitchen and home with this fantastic collection of Tupperware baskets from Lisa’s. This practical and stylish package includes: Versatile Storage Solutions: Keep your food fresh and your pantry organized with a variety of Tupperware containers. Durable and High-Quality: Enjoy the reliability and longevity of Tupperware products, perfect for everyday use. Stylish Designs: Add a touch of elegance to your storage with beautifully designed baskets that are both functional and fashionable. Perfect for anyone looking to declutter and organize their space, this package offers the ultimate in convenience and style. Bid now and elevate your home organization game with Lisa’s Tupperware baskets!
#9 Coya's Cafe Basket item
#9 Coya's Cafe Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Savor the Flavors of Mexico with Coya’s Cafe! Treat yourself to an authentic Mexican culinary experience with this delightful gift basket from Coya’s Cafe. This enticing package includes: Gift Certificate: Enjoy a variety of mouth-watering Mexican dishes, from breakfast burritos and tacos to tortas and birria, all crafted with love at this family-owned establishment. Delicious Extras: Indulge in a selection of desserts, snacks, and drinks that perfectly complement your meal. Catering Services: Make your next event unforgettable with Coya’s Cafe’s exceptional catering options. Perfect for food enthusiasts and those looking to explore the rich flavors of Mexican cuisine, this basket promises a delightful dining adventure. Bid now and bring the taste of Mexico to your table with Coya’s Cafe!
#10 Slate Creek Laser item
#10 Slate Creek Laser
$15

auctionV2.input.startingBid

trucker hat, meat claws, bottle opening, cutting board.
#11 Oak Grove Tavern Basket item
#11 Oak Grove Tavern Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Gift Card, Koozies, t shirt.
#12 Quad City Performance item
#12 Quad City Performance
$15

auctionV2.input.startingBid

NEED MORE INFO/DESCRIPTION
#13 Niabi Zoo item
#13 Niabi Zoo
$15

auctionV2.input.startingBid

NEED MORE INFO/DESCRIPTION
#14 Brick & Motor Fuel the Fire Jean Jacket item
#14 Brick & Motor Fuel the Fire Jean Jacket
$15

auctionV2.input.startingBid

Ignite Your Style and show your support with the Fuel the Fire Hand-Painted Jean Jacket! Stand out from the crowd with this one-of-a-kind, hand-painted jean jacket. This unique piece of wearable art includes: Custom Artwork: Featuring vibrant, hand-painted designs that make a bold fashion statement. High-Quality Denim: Crafted from durable, premium denim for a perfect blend of style and comfort. Exclusive Design: Each jacket is a unique creation, ensuring you have a truly original piece. Perfect for fashion enthusiasts and art lovers alike, this jacket is more than just clothing—it’s a work of art. Bid now and set your style ablaze with the Fuel the Fire hand-painted jean jacket!
#15 Beef + Bourbon Gift Box item
#15 Beef + Bourbon Gift Box
$15

auctionV2.input.startingBid

Beef and Bourbon: A Culinary Experience Like No Other Treat yourself to an unforgettable dining adventure at Beef + Bourbon Chophouse. This exclusive package includes: $50 Gift Card: Enjoy the finest cuts of beef and handcrafted bourbon cocktails, expertly prepared by our executive chef. Three Bottles of Wine: Complement your meal with a selection of exquisite wines, perfect for any occasion. Gourmet Dining: Savor culinary masterpieces that will leave you craving more, all in a stylish and welcoming atmosphere. Conveniently located off the I-74 Interstate at the intersection of Spruce Hills Drive and Utica Ridge Rd in Bettendorf, IA, Beef + Bourbon Chophouse is your new favorite dining destination. Bid now and indulge in a feast for the senses!
$16 Vanessa Godoy Photography (Flowers and $100) item
$16 Vanessa Godoy Photography (Flowers and $100)
$15

auctionV2.input.startingBid

Capture Precious Moments with Vanessa Godoy Photography Cherish the beauty of life’s special moments with this exclusive package from Vanessa Godoy Photography. This delightful offering includes: $100 Gift Certificate: Enjoy a professional photography session with Vanessa Godoy, a renowned Newborn & Maternity Photographer serving the Quad Cities area. Preserved Rose Bouquet: Take home a beautiful bouquet of preserved roses, a lasting reminder of your special session. Unforgettable Experience: Recent clients rave about Vanessa’s ability to make them feel comfortable and confident, creating a relaxed and enjoyable atmosphere. “Her work is amazing and she made me and my man feel so good and confident during our session. This was our first professional shoot together and we loved the atmosphere and energy within the shoot. 10/10 recommend.” Perfect for expecting parents or those looking to capture precious family moments, this package promises a memorable and heartwarming experience. Bid now and create timeless memories with Vanessa Godoy Photography!
#17 Hy-Vee Northgate Basket item
#17 Hy-Vee Northgate Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Wine, Pasta, Red Sauce, Breadsticks, Wine, Ghirardelli chocolates
#18 Hy-Vee Northgate Wine & Spirits Basket item
#18 Hy-Vee Northgate Wine & Spirits Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Wine, Pasta, White Sauce, Breadsticks, Wine, Ghirardelli chocolates
#19 Michael Kors Designer Handbag item
#19 Michael Kors Designer Handbag
$15

auctionV2.input.startingBid

Michael Kors designer handbag from Von Maur (donated by Keri Rusch)
#20 "Old Fashioned Anyone" item
#20 "Old Fashioned Anyone"
$15

auctionV2.input.startingBid

bottle of bullit bottle of woodford 2 bottles of bitters bottle of cherries simple syrup $135 value
#21 Yeti Roadie Cooler item
#21 Yeti Roadie Cooler
$15

auctionV2.input.startingBid

Adventure-Ready with the Roadie® Hard Cooler Family! Gear up for your next adventure with the Roadie® Hard Cooler family, designed to deliver legendary durability and top-notch thermal performance. This exceptional package includes: Ultimate Mobility: Equipped with rugged wheels and durable handles, these coolers make transporting your essentials a breeze. RockSolid™ Strength: Built to be virtually indestructible, these coolers are armored to the core, ensuring they withstand the toughest conditions. PermaFrost™ Insulation: Keep your provisions ice-cold for days, no matter where your journey takes you. Convenient Design: Tall enough to fit wine bottles upright and featuring one-handed access for easy retrieval of your items. Perfect for tailgates, camping trips, or any outdoor adventure, the Roadie® Hard Cooler family is your reliable companion. Bid now and ensure your provisions stay cool and ready for any escapade
#22 One Tree Hot Yoga- T Shirt & 1 Month Unlimited Sessions item
#22 One Tree Hot Yoga- T Shirt & 1 Month Unlimited Sessions
$15

auctionV2.input.startingBid

Transform Your Wellness Journey with One Tree Hot Yoga! Elevate your mind, body, and spirit with this fantastic package from One Tree Hot Yoga. This exclusive offering includes: Stylish T-Shirt: Show off your love for yoga with a comfortable and trendy T-shirt from One Tree Hot Yoga. One Month Unlimited Sessions: Enjoy unlimited access to a variety of yoga, fitness, and wellness classes for an entire month, perfect for both beginners and seasoned practitioners. Expert Instructors: Benefit from the guidance of a diverse and experienced team of instructors, each bringing their unique style and expertise to help you achieve your wellness goals. Since 2012, One Tree Hot Yoga has been a cornerstone of the Quad Cities community, offering a welcoming and supportive environment for all. Owned by Heather Larsen and Ken Berg since August 2022, the studio continues to thrive with a passionate and dedicated staff. Bid now and embark on a transformative wellness journey with One Tree Hot Yoga!
#23 Nothing Bundt Cakes-Davenport Basket item
#23 Nothing Bundt Cakes-Davenport Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Sweet Indulgence with Nothing Bundt Cakes Davenport! Treat yourself to a year of deliciousness with this delightful package from Nothing Bundt Cakes Davenport. This tempting offer includes: Free Bundlets for a Year Card: Enjoy a scrumptious Bundlet every month for an entire year, perfect for satisfying your sweet tooth. Themed Cake Items from Bath and Body Works: Enhance your indulgence with a selection of cake-themed bath and body products, adding a touch of sweetness to your self-care routine. Perfect for dessert lovers and those who enjoy a bit of pampering, this package promises a year of sweet treats and luxurious relaxation. Bid now and indulge in the ultimate combination of flavor and self-care!
#24 Mary Kay Gift Basket item
#24 Mary Kay Gift Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Glam Up with the Ultimate Mary Kay Basket! Elevate your beauty routine with this fabulous Mary Kay Basket, perfect for makeup enthusiasts and beauty lovers. This luxurious package includes: Large Makeup Palette: Discover a stunning array of colors and shades to create endless looks, from everyday elegance to glamorous nights out. $50 Gift Card: Treat yourself to even more Mary Kay products, whether it’s skincare essentials, makeup must-haves, or pampering goodies. Perfect for anyone looking to enhance their beauty collection, this basket offers everything you need to feel fabulous. Bid now and indulge in the ultimate beauty experience with Mary Kay!
#25 Fall Bath and Body Works Basket item
#25 Fall Bath and Body Works Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Pamper Yourself with a Bath & Body Works Product Basket! Indulge in a luxurious self-care experience with this delightful Bath & Body Works product basket. This exquisite package includes: Aromatic Scents: Immerse yourself in a variety of enchanting fragrances that soothe the senses and uplift your mood. Nourishing Essentials: Enjoy a selection of lotions, shower gels, and body creams designed to hydrate and rejuvenate your skin. Relaxing Ambiance: Create a spa-like atmosphere at home with scented candles and bath products that provide the ultimate relaxation. Perfect for anyone looking to treat themselves or a loved one, this basket offers a touch of everyday luxury. Bid now and transform your self-care routine with Bath & Body Works
#26 Women Lead Change- 2 tickets to Conference & Tumbler item
#26 Women Lead Change- 2 tickets to Conference & Tumbler
$15

auctionV2.input.startingBid

Empower and Inspire with Women Lead Change! Support the advancement of women in leadership with this empowering package from Women Lead Change. This exclusive offer includes: Women Lead Change Tumbler: Stay hydrated and motivated with a stylish tumbler that symbolizes your commitment to women’s leadership and empowerment. Two Tickets to the Iowa WLC Conference: Gain access to an inspiring event dedicated to the development, advancement, and promotion of women and their organizations. Network with like-minded individuals, learn from industry leaders, and be part of a movement that impacts the economy and future workforce. Perfect for those passionate about leadership and gender equality, this package offers an opportunity to be part of a transformative experience. Bid now and join the mission to empower women and shape the future with Women Lead Change!
#27 Hot Glass Pumpkin item
#27 Hot Glass Pumpkin
$15

auctionV2.input.startingBid

Hot Glass Blown Glass Pumpkin Discover the magic of Hot Glass with this exquisite blown glass pumpkin, a true masterpiece of craftsmanship and creativity. Hot Glass isn’t just about creating beautiful art; it’s about transforming lives. Our unique approach uses the power of art to make a difference for youth and Veterans, offering them a positive and inclusive environment to thrive.
#28 Halloween Decor Basket item
#28 Halloween Decor Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Halloween Home Decor Collection Transform your home into a haunted haven with this variety spooky Halloween decor! This assortment of decorations is perfect for setting the scene for a stylish & fun Halloween.
#29 Halloween Bath & Body Works Basket item
#29 Halloween Bath & Body Works Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Pamper Yourself with a Bath & Body Works Product Basket! Indulge in a luxurious self-care experience with this delightful Bath & Body Works product basket. This exquisite package includes: Aromatic Scents: Immerse yourself in a variety of enchanting fragrances that soothe the senses and uplift your mood. Nourishing Essentials: Enjoy a selection of lotions, shower gels, and body creams designed to hydrate and rejuvenate your skin. Relaxing Ambiance: Create a spa-like atmosphere at home with scented candles and bath products that provide the ultimate relaxation. Perfect for anyone looking to treat themselves or a loved one, this basket offers a touch of everyday luxury. Bid now and transform your self-care routine with Bath & Body Works
#30 Merrill Lynch -Financial Advising Sessions item
#30 Merrill Lynch -Financial Advising Sessions
$15

auctionV2.input.startingBid

2 Sessions with Lauren Genis of Merrill Lynch, wealth management.
Feet Fleet Basket item
Feet Fleet Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Feet Fleet Gift Card, Goodr Sunglasses, Socks and post-work out mist.
#32 Public House Basket item
#32 Public House Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Gift Card, Koozies, Hat, Cooler and T Shirt
#33 The Ridge Gift Basket item
#33 The Ridge Gift Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Gift Card, Koozies, sunglasses and T Shirt
#34 El Mariachi Mexican Restaurant Gift Certificate item
#34 El Mariachi Mexican Restaurant Gift Certificate
$15

auctionV2.input.startingBid

Spice Up Your Night with El Mariachi Mexican Restaurant! Indulge in a fiesta of flavors with this exciting gift certificate package from El Mariachi Mexican Restaurant. This vibrant offering includes: Two VIP Cinemas passes Two $25 Gift Certificates: Enjoy a delicious meal with authentic Mexican cuisine, perfect for a night out or a special occasion. Skeleton-Themed Basket: Add a touch of fun with a creatively themed basket that’s sure to catch everyone’s eye. Perfect for food lovers and those looking to experience a taste of Mexico, this package promises a delightful dining adventure. Bid now and treat yourself to a culinary fiesta at El Mariachi!
#35 Chapter Studio facial package item
#35 Chapter Studio facial package
$50

auctionV2.input.startingBid

Xeomin neurotoxin service and a hydroglow facial (with a total value at $965)
#36 Dress for Success item
#36 Dress for Success
$15

auctionV2.input.startingBid

Stuart Weitzman Purse and suit fitting appointment with Dress for Success and gift cards.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing