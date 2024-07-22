Great Lakes Region
MONROE SHORTHAIR/GREAT LAKES REGION CFA CAT SHOW VENDOR AGREEMENT
4927 Lake Rd S
Brockport, NY 14420, USA
VENDOR SPACE
$60
ONE 8X8 SPACE INCLUDES ONE 2X8 TABLE AND ONE CHAIR
ADDITIONAL SPACE
$40
ONE 8X8 SPACE ONE 2X8 TABLE AND ONE CHAIR INCLUDED
ADDITIONAL TABLE
$15
ONE 2X8 TABLE (MAX OF TWO TABLES PER VENDING SPACE)
