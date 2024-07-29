Jain Center of Northern California
Waitlist (2) - JCNC Hindi Shala Registration 2024-25
Hindi Shala - KG
free
Classes will be conducted in-person on Sundays
Classes will be conducted in-person on Sundays
seeMoreDetailsMobile
add
Hindi Shala - L1
free
Max Grade strength - 25 Classes will be conducted in-person on Sundays
Max Grade strength - 25 Classes will be conducted in-person on Sundays
seeMoreDetailsMobile
add
Hindi Shala - L2
free
Max Grade strength - 20 Classes will be conducted in-person on Sundays
Max Grade strength - 20 Classes will be conducted in-person on Sundays
seeMoreDetailsMobile
add
Hindi Shala - L3
free
Max Grade strength - 20 Classes will be conducted in-person on Sundays
Max Grade strength - 20 Classes will be conducted in-person on Sundays
seeMoreDetailsMobile
add
Hindi Shala - L4
free
Max Grade strength - 15 Classes will be conducted in-person on Sundays
Max Grade strength - 15 Classes will be conducted in-person on Sundays
seeMoreDetailsMobile
add
Hindi Shala - L5
free
Max Grade strength - 15 Classes will be conducted in-person on Sundays
Max Grade strength - 15 Classes will be conducted in-person on Sundays
seeMoreDetailsMobile
add
Hindi Shala - L6 & L7
free
Max Grade strength - 15 Classes will be conducted in-person on Sundays
Max Grade strength - 15 Classes will be conducted in-person on Sundays
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout