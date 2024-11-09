Nov 9, 2024 Book Sale, Friends of Edmonds Library

Paperback Book
$1 for each paperback book
Hardcover book
$2 for each Hardcover book
Children's Book
$1 for each paperback or hardcover children's book
Coffee Table
$5 for each Coffee Table purchase
Specialty Book Box
$20 for Specialty Book Box
Mystery Bag
$5 for each mystery bag purchase
Filled Brown Bag
$10 for each brown bag purchase
