Friends of the Edmonds Library
Nov 9, 2024 Book Sale, Friends of Edmonds Library
Paperback Book
$1
$1 for each paperback book
Hardcover book
$2
$2 for each Hardcover book
Children's Book
$1
$1 for each paperback or hardcover children's book
Coffee Table
$5
$5 for each Coffee Table purchase
Specialty Book Box
$20
$20 for Specialty Book Box
Mystery Bag
$5
$5 for each mystery bag purchase
Filled Brown Bag
$10
$10 for each brown bag purchase
