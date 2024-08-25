Forever Pink Foundation Inc
Chapter Donations for Road to Vegas Program Support
Small Size Chapters
$1,000
50 members or fewer
Medium Size Chapters
$2,500
51 - 90 members
Large Size Chapters
$5,000
91 - 170 members
Extra Large Size Chapters
$7,500
171 - 400 members
Mega Size Chapters
$10,000
401 or larger
