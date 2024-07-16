Historic Association of Fair Haven
Historic Association of Fair Haven's 19th Annual Fair Haven Garden Party
115 Battin Rd
Fair Haven, NJ 07704, USA
Bicentennial Sponsor
$10,000
INCLUDES 10 TICKETS, EVENT RECOGNITION A FULL PAGE COLOR AD* DISPLAYED FOR 25 SECONDS *ad deadline August 30, 2024*
Albertina Sponsor
$5,000
INCLUDES 8 TICKETS, EVENT RECOGNITION A FULL PAGE COLOR AD* DISPLAYED FOR 20 SECONDS *ad deadline August 30, 2024*
Player's Club Sponsor
$2,500
INCLUDES 6 TICKETS, EVENT RECOGNITION A FULL PAGE COLOR AD* DISPLAYED FOR 15 SECONDS *ad deadline August 30, 2024*
Old Village Sponsor
$1,000
INCLUDES 4 TICKETS, EVENT RECOGNITION A FULL PAGE COLOR AD* DISPLAYED FOR 10 SECONDS *ad deadline August 30, 2024*
Advertisement
$400
Includes a full page Virtual Ad, displayed for 10 seconds *ad deadline August 30, 2024*
FRIENDS OF FAIR HAVEN
$350
Includes 2 Tickets and a “Shout Out” Virtual ad displayed for 10 seconds *ad deadline August 30, 2024*
PATRON
$200
Includes 1 Ticket and a “Shout Out” Virtual ad displayed for 10 seconds *ad deadline August 30, 2024*
INDIVIDUAL TICKET
$125
Includes 1 Ticket
UNDERWRITER - CATERING
$9,000
ALL UNDERWRITING OPPORTUNITIES INCLUDE A FULL PAGE COLOR AD IN THE VIRTUAL AD JOURNAL AND RECOGNITION AT THE EVENT *ad deadline August 30, 2024*
UNDERWRITER - BAR
$7,000
ALL UNDERWRITING OPPORTUNITIES INCLUDE A FULL PAGE COLOR AD IN THE VIRTUAL AD JOURNAL AND RECOGNITION AT THE EVENT *ad deadline August 30, 2024*
UNDERWRITER - TENT
$2,000
ALL UNDERWRITING OPPORTUNITIES INCLUDE A FULL PAGE COLOR AD IN THE VIRTUAL AD JOURNAL AND RECOGNITION AT THE EVENT *ad deadline August 30, 2024*
UNDERWRITER - BOOKLET
$1,000
ALL UNDERWRITING OPPORTUNITIES INCLUDE A FULL PAGE COLOR AD IN THE VIRTUAL AD JOURNAL AND RECOGNITION AT THE EVENT *ad deadline August 30, 2024*
