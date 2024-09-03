Mariposa Elementary PTO
2024-2025 PTO Membership - OTHER
Basic Membership
$10
You will get: PTO membership 2024-2025 school year. $10.00 per one Adult which gives you voting rights at our PTO monthly meetings
Bionic Donor Level
$50
You will get: Basic Membership ($10.00 per Adult which gives you voting rights at our PTO monthly meeting), Pencil, Bookmark, Stickers
Power Donor Level
$100
You will get: Basic Membership (One Adult), Notepad & Bionic prizes
Mission Incredible Level
$175
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
You will get: Basic Membership (One Adult), Your family name in the Yearbook, Super Hero Squishy & Power & Bionic Donor prizes
