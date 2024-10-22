3rd Annual Parol Festival: An AANAPI Unity Celebration

Main Event Sponsors
Logo featured on step & repeat
Business mention on all promotional materials
1 - 20X20 booth space
1 - featured social post
Stage time to promote business
Logo on Parol Festival Website
4 Kabataan Culture Gala Dinner tickets
Main Event Sponsors
Logo featured on step & repeat
Business mention on all promotional materials
1 - 20X20 booth space
1 - featured social post
Stage time to promote business
Logo on Parol Festival Website
4 Kabataan Culture Gala Dinner tickets
Blue Sponsors
$1,500
Secondary Event Sponsors
Logo featured on step & repeat
Business mention on all promotional materials
1 - 20X20 booth space
1 - featured social post
Stage time to promote business
Logo on Parol Festival Website
2 Kabataan Culture Gala Dinner tickets
Secondary Event Sponsors
Logo featured on step & repeat
Business mention on all promotional materials
1 - 20X20 booth space
1 - featured social post
Stage time to promote business
Logo on Parol Festival Website
2 Kabataan Culture Gala Dinner tickets
Kabataan Partners
$650
Logo featured on step & repeat
Business mention on all promotional materials
1 - 10X10 booth space
1 - featured social post
Stage time to promote business
Logo on Parol Festival Website
2 Kabataan Culture Gala Dinner tickets
Logo featured on step & repeat
Business mention on all promotional materials
1 - 10X10 booth space
1 - featured social post
Stage time to promote business
Logo on Parol Festival Website
2 Kabataan Culture Gala Dinner tickets
Food Trucks & Trailers
$500
Truck/ Trailer space at event
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
Health permit required
TFF Required
Truck/ Trailer space at event
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
Health permit required
TFF Required
Food Booths
$325
Reserved 10X10 space (Outdoor)
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
Health permit required
TFF Required
Reserved 10X10 space (Outdoor)
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
Health permit required
TFF Required
Pre-Packaged Food Booths
$250
Reserved 10X10 space
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
Health permit required
TFF Required
Reserved 10X10 space
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
Health permit required
TFF Required
Merchandise & Service Booths
$200
Reserved 10X10 space
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
Reserved 10X10 space
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
Table Vendors ( Merchandise and Services only)
$165
Reserved 6ft table/ 2 chairs and space
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
Reserved 6ft table/ 2 chairs and space
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
Nonprofit & Community Services
$125
Reserved 6ft table/ 2 chairs and space
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
Reserved 6ft table/ 2 chairs and space
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
KPOP Kalsada
$40
Reserved 6ft table/ 2 chairs and space
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
Reserved 6ft table/ 2 chairs and space
1 - featured social post
Logo on Parol Festival Website
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!