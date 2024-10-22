Kabataan Culture

Hosted by

Kabataan Culture

About this event

Sales closed

3rd Annual Parol Festival: An AANAPI Unity Celebration

24515 Lincoln Ave

Murrieta, CA 92562

Gold Sponsors item
Gold Sponsors
$2,000
Main Event Sponsors Logo featured on step & repeat Business mention on all promotional materials 1 - 20X20 booth space 1 - featured social post Stage time to promote business Logo on Parol Festival Website 4 Kabataan Culture Gala Dinner tickets
Blue Sponsors item
Blue Sponsors
$1,500
Secondary Event Sponsors Logo featured on step & repeat Business mention on all promotional materials 1 - 20X20 booth space 1 - featured social post Stage time to promote business Logo on Parol Festival Website 2 Kabataan Culture Gala Dinner tickets
Kabataan Partners item
Kabataan Partners
$650
Logo featured on step & repeat Business mention on all promotional materials 1 - 10X10 booth space 1 - featured social post Stage time to promote business Logo on Parol Festival Website 2 Kabataan Culture Gala Dinner tickets
Food Trucks & Trailers item
Food Trucks & Trailers
$500
Truck/ Trailer space at event 1 - featured social post Logo on Parol Festival Website Health permit required TFF Required
Food Booths item
Food Booths
$325
Reserved 10X10 space (Outdoor) 1 - featured social post Logo on Parol Festival Website Health permit required TFF Required
Pre-Packaged Food Booths item
Pre-Packaged Food Booths
$250
Reserved 10X10 space 1 - featured social post Logo on Parol Festival Website Health permit required TFF Required
Merchandise & Service Booths item
Merchandise & Service Booths
$200
Reserved 10X10 space 1 - featured social post Logo on Parol Festival Website
Table Vendors ( Merchandise and Services only) item
Table Vendors ( Merchandise and Services only)
$165
Reserved 6ft table/ 2 chairs and space 1 - featured social post Logo on Parol Festival Website
Nonprofit & Community Services item
Nonprofit & Community Services
$125
Reserved 6ft table/ 2 chairs and space 1 - featured social post Logo on Parol Festival Website
KPOP Kalsada item
KPOP Kalsada
$40
Reserved 6ft table/ 2 chairs and space 1 - featured social post Logo on Parol Festival Website

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!