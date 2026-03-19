A Giving Hand Org Inc

A Giving Hand Org Inc

A Giving Hand Mother's Day Auction

$150 in Auction Coupons
$100
$200 in Auction Coupons
$150
$350 in Auction Coupons
$250
$500 in Auction Coupons
$350
$700 in Auction Coupons
$500
$1000 in Auction Coupons
$750
$1500 in Auction Coupons
$1,000
Date Night Package
$75

Sponsored by Natalie Douek

  1. Dinner for 2 Akimori
  2. Casa Cipriani Hotel Stay- $1400 room value
  3. Reserve Cut $400 Gift Card
  4. Sasa Milano $1000 Gift Card
  5. 2 Tickets to any Broadway Show by Frontgate Seats
  6. Men’s Slippers
  7. Women’s Slippers
Amex Gift Card
$25

Sponsored by Ezra & Stephanie Idy


$2500 Amex Gift Card

Home Package
$50

Sponsored by Cynthia & Aaron Maleh


Home Package curated by Holy Kale- Paulina Ashkenazi

Shabbat Package
$50

Sponsored by Estee and Sonny Natkin


  1. Challah Covers- Challah Chick Mollie Betesh
  2. Shore Orchids- 1 Orchid
  3. 8x8 Album by Jamie Ades @albumatelier
  4. Modern Mezzuzah
  5. Casa Salma
  6. Beth Cayre
  7. Kiddush Cup
  8. Candle Sticks
  9. Judaica- Tehilat Yitzchak
  10. Bosch Challah Maker
  11. Cookbooks
  12. Prime Cut Gift Card
Wig Package
$75

Wig by Lillian Dayon

Modern Mom Package
$75

Sponsored by David & Rhonda Dweck


  1. T-Shirt Shoppe: $201 Gift Card
  2. Jewelry by Rita and Lilly
  3. Choked by a Thread $150 Gift Card
  4. Emme By Michal $500 Gift Card
  5. Sherry Mann Rose Quartz Heart Necklace
  6. Aerie Sweat Set
  7. No Standing
  8. Bright Eyes
  9. Shop Vintage Market: Gucci Blazer
  10. SYLC Suit
  11. Shoes/Sandals
  12. Audi
  13. Shelly Antebi Jacket
  14. Jacquemus Beach Bag
Beauty and Wellness Package
$75

Sponsored by Danny & Maya Ayash


  1. 1 Blowout by Jen Zafrani
  2. 1 Haircut & Blowout by Lillie Baranoff
  3. 1 Facial by Pretty Shots/Renee Massry: oxygenating facial with chemical peel + lymphatic fragrance
  4. 1 Makeup Session by Junie Sutton
  5. 1 Makeup Session by Ronit Maleh
  6. 1 Whitening Session by Gigi Whitening
  7. Ashley Aesthetics $250 Gift Card
  8. 1 Basic Facial by Glo by Netco
  9. 1 Session with Laura Shammah
  10. 1 Pair of Bala Ankle Weights, Stakt Mat & Bands
  11. 1 Acupuncture Session by Erica Dweck
  12. 8 Physique BK Classes
  13. Spa Package
  14. Sarah Kassin RD- 1 session
  15. Livinit Exercise Clothes
Men's Package
$100
  1. Ziani Gift Card
  2. 2 Yankees or Mets Tickets
  3. Tickets from Sol Sasson/Abraham Goldman
  4. Designer Tie from Edmond Tawil
  5. Closet Styling Session with Men's Department
  6. iPad
  7. iPhone
  8. Gernie- sneakers, cap & wallet
  9. Martin $150 Gift Card
  10. Backgammon Set by Hannah Mosaic
Children's Package
$50

 Sponsored by Nathalie & Saul Sutton, Raquel & Zachary Mosseri

  1. Sarah’s Gymnastics $201 Gift Card + Sarah’s Sportswear Set
  2. 2 Virtual Parenting Sessions by Behavioral Therapy with Frieda Guendi
  3. REP by Abie Rosow $250 Gift Card
  4. Coquette Kids $200 Gift Card
  5. Showroom $100 Gift Card
  6. Grace’s Art Zone- 1 Free Spot to a Popup Program ($85 Value)
  7. Lisa Chakkalo- 20 Minute Home Session including edited digital pictures ($300 Value- redeemable from September- December, weekdays only)
  8. Dance with Sata- 1 Spot in Post Camp ($525 Value)
  9. Lilee Jane- 1 Head Piece Rental
  10. Sheri Shamula- 1 Free Spot in Summer 2026 Dance Program
  11. Custom Duffle Bag & Pouch by Robin Hakim
  12. Backyard Sports by Leo Esses $150 Gift Card
Chanel Bag Package
$100

Sponsored by Marvin & Aerin Azrak


Chanel Bag ($4000 Value)

Event Package
$25

Sponsored by Albert & Lillian Manopla


  1. Fonz Fired Pizza $501 Gift Card
  2. 2 Hours Event Photography by @shulamannphotography
  3. Peace of Cake by Barbara Kroub $500 Gift Card
  4. Buth Photo Booth Rental $150 Gift Card
  5. Free Headpiece Rental by @_crownedcouture
  6. Call Me Cookie $200 GC- expires in 1 year
Fine Jewelry Package
$100

Sponsored by David & Rosie Yazdi


Adina Eden- 3 necklaces, choose your piece, each valued at $4.5K+

Split the Pot
$10

Sponsored by Anonymous

We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!