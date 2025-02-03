The 2nd Annual A Night to Celebrate

6800 Schrock Hill Ct

Columbus, OH 43229, USA

General admission
$30
General admission seating
VIP Ticket
$40
General admission with two drink tickets.
Table
$230
groupTicketCaption
Table seating with 8 seats
Drink Tickets
$7
Tickets purchased for beverages
Early Bird Drink Tickets
$10
ticketing.rate.earlyBirdChip
Tickets purchased for beverages two (2) drinks included
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing