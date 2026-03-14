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About this event

A Symphony of Pink and Green Cotillion 2026 Debutante Jane Doe

11500 Brookpark Rd

Cleveland, OH 44130, USA

Cotillion Dinner Ticket
$80

All Cotillion Dinner tickets are $80.00

Sale Close Date

10/04/2026 11:59PM

Diamond
$1,000

Diamond

Sponsorship Level

Sales close Date 07/27/2026 11:59PM

Pearl
$750

Pearl

Sponsorship Level

Sales close Date 07/27/2026 11:59PM

Gold
$500

Gold

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Sales close Date 07/27/2026 11:59PM

Silver
$250

Silver

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Pink
$100

Pink

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Green
$50

Green

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