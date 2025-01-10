Sales closed

A Taste of Downtown- Va'era Kabbalat Shabbat & Dinner

Union Square Location upon RSVP

$

Early Bird
$36
Regular Ticket
$54
Kabbalat Shabbat ONLY
Free
If you have other dinner plans and just want to join for prayers. Does NOT include dinner.

