Hosted by U S Committee For Refugees And Immigrants Inc

A World of Hope: Silent Auction

Pick-up location: 1526 Highland Ave E, Twin Falls, ID 83301, USA

#1 "Remote Work Essentials" from USCRI
$600

Starting bid

Get set up for success with this work-from-home package! it includes a powerful Lenovo ThinkPad, headphones, a cozy blanket, and a notebook with pens to keep your notes organized. Perfect for remote professionals or hybrid workers. (PS - A coffee gift card is included to keep your productivity fueled!).
#2 "Ultimate Student Success" from USCRI
$600

Starting bid

Set up the student in your lift with everything they need to thrive. This package features a Lenovo ThinkPad, backpack, headphones, and an academic starter kit with pens, highlighters, and a notebook. Whether it's for college, high school, or even a focused middle schooler, this bundle is built for academic achievement.
#3 "Chef's Night Off"
$125

Starting bid

Put down the apron and enjoy a week (or more) of delicious dining with this ultimate local food-lover's package. Featuring gift cards from some of the Magic Valley's favorite restaurants, coffee shops, and sushi spots, this bundle is perfect for busy families, tired home cooks, or anyone who loves trying something new.
#4 "Kitchen Comforts" from USCRI & Jill Skeem
$35

Starting bid

Add warmth and charm to your kitchen with this delightful set featuring Comfort Food Gets a Vegan Makeover cookbook, two Pioneer Woman casserole dishes, a matching silicone spatula set, and kitchen towels. Perfect for anyone who loves to cook or wants to cozy up their culinary space!
#5 "Sip, Stay & Savor" from Hilton Garden Inn
$100

Starting bid

Enjoy a relaxing getaway with this indulgent package. It includes a 1-night stay at Hilton, a bottle of wine, snacks, and a certificate for dinner. Whether it's a staycation or a night of pampering during travel, this experience is all about comfort and flavor.
#6 "The Gourmet Getaway" from Hilton Garden Inn
$100

Starting bid

Treat yourself to a night of delicious relaxation! This package includes a Hilton hotel stay, a bottle of wine, snacks, and a dinner certificate. Perfect for couples, foodies, or anyone needing a refreshing escape.
#7 "Adventure Awaits" from Anonymous Donor and Bull Moose
$75

Starting bid

Hit the trails in style with this rugged Hiland fat tire bike, built for all-terrain adventures—from snowy roads to rocky paths. Paired with high-quality Bull Moose Bicycles merch, a water bottle, and gear to keep you rolling, this package is perfect for anyone ready to ride into their next great outdoor experience. Whether you’re a seasoned cyclist or just getting started, this setup brings both performance and personality to your biking journey.
#8 "Salty Social Hour (or Two)" from Float Magic
$100

Starting bid

Treat yourself and up to five friends to a rejuvenating wellness experience at Float Magic! This package includes a private salt cave session, a tranquil Zen garden experience, and a beverage of choice for each guest. The perfect way to relax, recharge, and connect.
#9 "Bank on a Great Game" from Farmer's Bank
$30

Starting bid

Hit the links in style with this golf-themed bundle, perfect for a day on the course or a weekend getaway. Includes two packs of Jack Link's beef jerky, premium Titleist golf balls, a fun tumbler that reminds you of life's important choices, and custom Farmer's Bank gear - including a hat and towel. Whether you're chasing birdies or just enjoying the view, this basket has your back.
#10 "Luxury & Leisure Getaway" from Cactus Pete's
$300

Starting bid

Indulge in a luxurious escape with this elegant package curated for ultimate relaxation and style. Enjoy two complimentary nights at Cactus Pete's Resort, complete with a $100 food credit. Sip in style with a Rios Vista wine set (Sauvignon Blanc & Syrah) and a sleek Eternal Living wine decanter. Accessorize with flair thanks to a chic Vanessa Williams purse, a sparkling Pandora necklace, and a classic Lacoste watch. Two beautifully scented candles complete the experience, making this package a perfect blend of leisure, glamour, and getaway.
#11 "Whiskey, Wine & Winning Time" from Cactus Pete's
$90

Starting bid

Raise a glass and let the good times roll! This spirited package is perfect for the game-loving connoisseur. It includes a bold bottle of Bulleit Rye Frontier Whiskey, two CP-branded flasks, shot glasses, and wine tumbles to keep the drinks flowing in style. Keep the fun going with a small bag of playing dice, CP dice-shaped stress balls, and a complimentary night at Cactus Pete's Casino with a $50 food credit. Whether you're toasting with friends or trying your luck, this package promises a winning night in more ways than one.
#12 "La Dolce Vida" Basket from Idaho Central Credit Union
$50

Starting bid

Indulge in la dolce vita - the sweet life - with this luxurious Italian-inspired gourmet basket. Featuring a carefully curated selection of fine wines, artisan pasta, infused olive oils, bold seasonings, and gourmet salts, this basket is your ticket to an unforgettable culinary experience. Whether you're planning a romantic dinner, a cozy night in, or looking to elevate your everyday cooking, La Dolce Vita brings the flavors of Italy right to your table.
#13 "Crossing Cultures: The Perrine Bridge" Oil Painting
$500

Starting bid

This original oil painting was created by an Iraqi artist who now calls the Magic Valley home. It beautifully captures the iconic Perrine Bridge stretching across the Snake River Canyon - an enduring symbol of connection, strength, and place. With soft natural light, mirrored reflections, and rich textures, the artist brings a unique international perspective to a beloved local landmark. More than just a landscape, this piece tells a story of bridging cultures and finding beauty in new beginnings.
#14 "Bake It Beautiful: Olive Oil Cake Kit" from Rudy's
$35

Starting bid

Bring a touch of elegance to your kitchen with this beautifully curated baking set! This kit includes everything you need to craft a delicious Olive Oil Cake with Lemon Icing, featuring artisan ingredients like Vanilla Maple and Strawberry Lemonade infused olive oils from Olivelle. Complete with a ceramic mixing bowl, cake pan, vanilla bean sugar, and a charming garden spade spoon, this set blends flavor and style in every bite. Perfect for gifting - or treating yourself to a little luxury at home.
#15 "Sunshine & Studio Time" from Hands On Studio
$30

Starting bid

Let your creativity shine with this cheerful, handcrafted gift basket! Featuring artisan-made pottery, fused glass, earrings, and sunflower-themed décor, this bundle brings warmth and joy to any space. You'll also enjoy a Hands On Studio Pass - perfect for exploring your own creative spark through painting, pottery, or fused glass sessions. Whether you're a seasoned artist or simply want a fun, hands-on experience, this basket is a ray of inspiration and relaxation.
#16 "Cove Night Out" from The Cove
$35

Starting bid

Enjoy dinner on the town with this local favorite! This basket includes two dinner-for-two certificates to The Cove in Twin Falls - perfect for sharing a great meal with family or friends. Show off your love for this local spot with branded merch, including a Cove t-shirt and trucker hat. Whether you're a regular or a first-timer, this bundle is your ticket to a delicious night out - twice!
#17 "Cozy Stitches" from The Yarn Shop
$30

Starting bid

Wrap yourself - or someone special - in creativity and comfort with this cozy collection from The Yarn Shop in Twin Falls, ID. Featuring three richly colored skeins, a soft striped yarn, and charming accessories like a stitch marker, this basket is perfect for knitters or crocheters of all skill levels. A beautiful blend of texture, color, and Idaho pride, this bundle is ready to inspire your next handmade masterpiece.
#18 "Mini Fridge, Major Fun" from Hilton Garden Inn
$80

Starting bid

Get ready to crack open some fun with this brand-new mini fridge fully stocked with 38 cold beers, including a generous supply of craft brews from KOTO Brewing Co. in Twin Falls. Whether you're hosting friends, fueling game night, or upgrading your garage, this prize delivers both refreshment and convenience. With a stylish compact fridge and a wide mix of local, domestic, and imported brews, this is the ultimate cooler upgrade.
#19 "Fit & Fueled" from CPR Performance
$90

Starting bid

Kickstart your fitness journey with this all-in-one wellness bundle from CPR Performance. It includes a 3-month gym membership (valued at $210) and everything you need to stay active and recover in style - a hat, cooling towel, water bottle, Biofreeze, grip-strengthening ball, and handy bags for all your gear. Whether you're training hard or easing into movement, this kit has you covered from warm-up to wind-down.
#20 "The Big Game Bucket" from Buffalo Wild Wings
$35

Starting bid

Get ready to host the ultimate watch party - or treat yourself to multiple nights of flavor - with The Big Game Bucket! This prize includes a Truly Hard Seltzer-branded ice bucket, snacks, and multiple Buffalo Wild Wings vouchers good for free wings, making it the perfect game-day (or any-day) upgrade. Whether you're a sports fanatic or just here for the snacks, this basket delivers on fun, flavor, and chill vibes.
#21 "Work Hard, Wine Later" from Hilton Garden Inn
$70

Starting bid

Host your next gathering in style with this versatile Hilton Garden Inn basket! It includes a free meeting room rental - perfect for a business event, party, or community gathering - plus three bottles of wine to toast your success when the work is done. With snacks, mints, and a touch of hospitality, this bundle balances productivity and relaxation in one go.
#22 "Buzz & Bloom" from Ireland Bank
$25

Starting bid

Bring joy to your garden and a smile to your face with this bright and buzzing garden gift set! Packed with seeds, tools, gloves, a cheerful bee-themed pillow, and other essentials, this basket is perfect for the budding gardener or backyard enthusiast. Whether you're planting flowers, supporting pollinators, or just digging in the dirt, this basket is your ticket to fresh air and vibrant blooms.
#23 "Reiki Renewal" from Dale Bostock
$25

Starting bid

Take time to reset and recharge with a deeply relaxing Reiki session from certified Reiki Master Dale Bostock. This gentle, non-invasive practice uses guided energy work to support physical, emotional, and spiritual well-being. Whether you're managing stress, seeking clarity, or simply ready to feel more balanced, this session offers a calm, restorative experience just for you.
#24 "Philippine Island Escape" from the Grachico's
$300

Starting bid

Slow down and savor the serenity of island life with a luxurious 5-night stay at the stunning Tahi Beach Resort, tucked along the tranquil shores of Guimaras Island. This tropical getaway includes breakfast and the ultimate VIP package, complete with boat access and personalized local tours—everything you need for an unforgettable coastal adventure. Owned by the Grachico family, this stay offers more than just comfort—it’s a connection to authentic Filipino hospitality and insider guidance to help you explore like a local.
#25 "Stitched Together: A Refugee Quilt" from MV Refugees
$150

Starting bid

This vibrant, one-of-a-kind twin-size quilt is more than just a blanket - it's a symbol of resilience, community, and new beginnings. It was lovingly crafted by 12 refugee women in Twin Falls, Idaho, most of whom were sewing for the very first time. As their first collaborative project, each colorful square represents a small act of courage and creativity stitched into something truly beautiful. Made with an array of bold, global fabrics and a whole lot of heart, this quilt is not only a cozy addition to any space - it's a conversation piece and a work of art with a powerful story behind it.
#26 "Relaxation Reset" from Dale Bostock
$25

Starting bid

Step away from the everyday and into an hour of deep relaxation with Licensed Massage Therapist Dale Bostock. This professional 60-minute massage session is designed to relieve stress, release muscle tension, and help you feel restored - mind and body. It's the perfect way to reset and recharge.
#27 "Voices in Wood" African Door from Tribes
$1,500

Starting bid

Make a bold statement with this African door panel, a striking example of traditional West African craftsmanship. This piece resembles the sacred architectural doors of the Dogon or Senufo tribes, which were used to protect and adorn the homes or meeting spaces of high-status individuals. The intricate carvings represent rows of stylized ancestral figures - evoking the values of heritage, storytelling, and protection. Standing nearly 6 feet tall and rich with character, this antique panel wears an aged patina and natural imperfections that add to its authenticity. Whether mounted as art, leaning as décor, or used as a cultural conversation piece, it commands attention and respect.
#28 "Tarot for Two: Couples Clarity Session" from Camille
$75

Starting bid

This one-hour Couples Tarot Reading is an invitation to slow down and connect more intentionally with someone important in your life. Whether you're in a romantic relationship, close friendship, or exploring a new connection, this reflective experience offers space for meaningful conversation and shared insight.
#29 "Oh Baby! Bundle" from In-Kind, Oh Baby, & RN Kailey W.
$150

Starting bid

Celebrate the journey into parenthood with this deluxe package for expecting families. It includes a VIP 4D ultrasound experience from Oh Baby Ultrasound in Twin Falls, a personalized prenatal session with registered nurse and IBCLC Kelley Warburton, and a curated In-Kind gift box filled with thoughtful items for both parent and baby. From keepsake sonograms to calming essentials, this package supports joyful, confident beginnings.
#30 "Plant-Powered Pampering" from Plant Therapy
$35

Starting bid

Treat yourself - or someone you love - to a full-body reset with this beautifully curated self-care basket from Plant Therapy. Featuring a modern stone diffuser, soothing body care products, essential oils, a candle, and cozy extras, this collection is perfect for winding down and filling your space with calm.
#31 "Serenity at Home" from Snake River Pool & Spa
$20

Starting bid

Bring spa-day energy into your everyday with this soothing self-care bundle. Centered around the Mahli Himalayan Salt Lamp and Air Freshener, this basket also includes a cozy RAZOE throw blanket, two aromatic candles, and a set of essential oils - all tucked into a neutral woven basket that fits beautifully into any space. it's the perfect way to relax, recharge, and reclaim a little calm.
#32 "Food for Thought: A World of Flavor" from Ann Richmond
$20

Starting bid

This beautifully crafted cookbook is more than a collection of recipes - it's a journey through the lives, traditions, and resilience of refugees living in Twin Falls, Idaho. Food for Thought features dishes and stories from over 15 countries, offering a heartfelt glimpse into the diverse cultures that now call Idaho home. Each recipe is paired with a personal narrative that brings depth and connection to every bite. Whether you're looking to expand your culinary horizons or support refugees voices, this book is a meaningful addition to any kitchen.
#33 "Grow With It: Garden Starter Basket" from USCRI
$15

Starting bid

Get your hand dirty and your garden growing with this joyful and colorful collection of gardening goodies! Perfect for beginners and seasoned green thumbs alike, this bundle includes live plants, vintage-style watering cans, gloves, seed packets, garden tools, and a charming decorative tray to add flair to your planting space. Whether you're starting from seed or repotting herbs, this basket brings sunshine and soil to your soul.
#34 "Spin & Soothe" from Core Cycle
$40

Starting bid

Jumpstart your fitness journey or level up your routine with this energizing bundle from Core Cycle. Whether you're cycling hard or recovering afterward, this pack has you covered - from stylish workout wear to a massage gun for post-ride relief. Includes a gift certificate for Core Cycle classes, plus a sleek water bottle, resistance band, and a bright storage tote to carry it all in style.
#35 "Tame & Treat" from Homegrown Hair & Co.
$35

Starting bid

Indulge in a moment of self-care with this luxurious Moroccanoil gift set, perfect for restoring shine, softness, and style. Alongside top-tier haircare favorites, you’ll find a beautiful wooden brush, a soft Turkish-style towel, and two wine glasses—because treating yourself should feel a little celebratory. Everything comes tucked in a modern brown tote, complete with a compass charm to keep you grounded.
#36 "Say Cheese! Gourmet Basket" from Glanbia
$35

Starting bid

This deliciously curated basket is a celebration of all things cheesy! Packed with gourmet cheeses, artisan crackers, spreads, and handy cheese tools, it’s perfect for building your dream charcuterie board or hosting an impromptu wine night. Thoughtful extras like a cheese-themed towel and branded goodies make this basket as charming as it is flavorful. Bring the ultimate snack experience home—or give it as a gift to your favorite cheese lover.
#37 "Glow & Go Beauty Basket" from Onyx MedSpa
$150

Starting bid

Give the gift of luxury and self-care with this beautifully curated beauty basket. From rejuvenating skincare to a $500 gift card toward any laser service at Onyx Medical Spa, this package is all about helping you look and feel your best. Whether you’re unwinding after a long week or preparing for a special occasion, this indulgent set delivers radiant results with a touch of elegance. It’s the perfect way to treat yourself—or someone who deserves a serious glow-up.
#38 "Releasing Tension Yoga" from Jenny Greenough Hanson
$150

Starting bid

Bring calm and clarity to your group with this rejuvenating 1-hour yoga session for up to 12 people. Whether in a private or corporate setting, Jenny will guide your group through mindful movement, breathwork, and sound to release stress and support well-being. Ideal for team-building, retreats, or gathering friends for a powerful pause. This customized experience helps participants reconnect with the body, release tension, and leave feeling grounded and refreshed.
#39 "Picture Perfect Moments" from Weston Gray Photography
$45

Starting bid

Capture the moments that matter with a professional mini photo session from Weston Gray Photography. Whether you’re looking for updated family portraits, graduation photos, or a candid lifestyle shoot, this session offers a fun and relaxed experience that results in timeless keepsakes you’ll cherish.
#40 "Modern Kitchen Starter Set" from USCRI
$40

Starting bid

Bring style and versatility into your kitchen with this thoughtfully curated set designed for everyday cooks and food lovers alike. With tools that balance form and function—like ceramic-coated cookware and charming countertop accents—this package helps make mealtime effortless and enjoyable. Whether you’re cooking for one or entertaining guests, you’ll be set up to serve with confidence and ease.
#41 "Soak & Sip" from WAFD and Miracle Hot Springs
$40

Starting bid

Treat yourself to the ultimate summer escape. This vibrant package includes a $100 gift card to Miracle Hot Springs, a tropical-themed party bucket filled with drinkware and summer fun, a 9-quart cooler, and a 12-pack of Modelo Chelada variety to keep things chill. Whether you’re headed to the springs or the backyard, this bundle brings the vacation vibe to you.
#42 "Spice It Up" from Safari Hospitality
$20

Starting bid

Fire up the flavor with this backyard BBQ bundle! Packed with a variety of Kinder’s premium seasonings and sauces, plus grilling essentials like utility lighters, a fly swatter, and apron, this set is everything you need to kick off summer grilling season in style.
#43 "AWOL Escape" from AWOL
$20

Starting bid

Get your adrenaline fix with an unforgettable adventure on the Snake River! This package includes a 2-hour solo kayak rental and a thrilling zip line tour at Centennial Waterfront Park, courtesy of AWOL Adventure Sports. Whether you’re gliding across the water or flying through the air, this is your chance to experience Twin Falls from new heights—and depths.
#44 "Ready to Ride" from TREK
$30

Starting bid

Gear up for your next ride with this essential cycling bundle! This package includes high-performance Lake cycling shoes (size-specific), a Trek Bicycle USA water bottle, safety lights, a multi-tool, and chain lube—all neatly packed and ready to roll. Whether you’re a road warrior or just enjoy weekend rides, this set will keep your bike and your journey smooth.
#45 "Nest & Nurture" from Apricot Home & Miracle Hot Springs
$60

Starting bid

Treat yourself to the perfect balance of relaxation and inspiration with this local getaway duo. Enjoy a $100 gift certificate to Miracle Hot Springs, where geothermal pools invite you to unwind and rejuvenate in nature’s embrace. Afterward, indulge your inner decorator with a $100 gift certificate to Apricot Home, a locally loved shop for furniture, home décor, and unique finds.
#46 "Flow Into Wellness" from Quake & Miracle Hot Springs
$75

Starting bid

This self-care trio is all about balance and bliss. Ease your stress with a $50 gift certificate to Quake Massage Therapy, then soak your cares away with two $100 gift cards to Miracle Hot Springs. Whether you use it all in one weekend or space it out for longer-lasting relaxation, this is the reset you didn’t know you needed.
#47 "Strawberry Seduction" from Tammy Stokesberry
$20

Starting bid

A showstopping 10-inch chocolate cake filled with luscious strawberry jam, frosted in rich buttercream, and topped with glazed fresh strawberries. Comes with its own cake stand—because something this stunning deserves to be on display. A decadent, crowd-pleasing flavor, ready to serve.
#48 "Just One More Bite" from Cactus Pete's
$20

Starting bid

This gourmet chocolate cake is almost too beautiful to eat—almost. Covered in a rich chocolate ganache, decorated with fresh strawberries and blackberries, and finished with artistic chocolate shards and edible gold leaf, it’s a showstopper centerpiece and a dessert lover’s dream. Perfect for your next celebration or just a truly indulgent treat.
#49 "Decadent Dessert" from Cactus Pete's
$20

Starting bid

Classic red velvet cake with a modern twist—this rich and moist showpiece is layered with traditional cream cheese frosting and crowned with dramatic chocolate shards. Whether you’re treating guests or indulging yourself, this elegant dessert brings both beauty and decadence to the table.
#50 "Smart & Secure" from ICCU
$100

Starting bid

Transform your living space with this curated collection of smart home essentials. Whether you’re upgrading your security, lighting, or energy efficiency, this bundle has everything you need to modernize your home with ease and convenience. From colorful lighting to smart plugs and devices that work together seamlessly, this basket brings comfort, control, and peace of mind to your fingertips.
#51"Rooted in Wellness" from SWS Herbs
$20

Starting bid

Reconnect with nature and nourish your body with this herbal gift set from Silent Warrior Herbs. Thoughtfully bundled with handcrafted teas, natural remedies, and wellness treats, this package offers the perfect way to unwind, heal, and feel your best—from the inside out. Whether you’re new to herbal care or a longtime believer in its power, this bundle brings both calm and vitality to your daily rituals.

