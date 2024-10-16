PINK PALMETTOS - Silent Auction to benefit SCOA Cares, Inc.

Hosted by

Squishmallow - Fifi the Fox. 14" item
Squishmallow - Fifi the Fox. 14"
$6

Starting bid

Squishmallow - Fifi the Fox. 14". New with tags. MSRP: $29.00 -34.00
Lighten Up Francis - Large size t-shirt item
Lighten Up Francis - Large size t-shirt
$10

Starting bid

Large size black t-shirt with Lighten Up Frances logo. (I was asked and Creighton agreed) winner of bid, can get it signed in silver sharpie and have their photo taken with Creighton. MSRP: $25
Squishmallow Brand Aimee - "Peepin it Real" item
Squishmallow Brand Aimee - "Peepin it Real"
$5

Starting bid

Squishmallow Brand Aimee - "Peepin it Real" 8" - New with tags. MSRP: $25.00
TY Brand Squish Caterpillar NESSA item
TY Brand Squish Caterpillar NESSA
$5

Starting bid

TY Brand Squish Caterpillar NESSA - New with tags. MSRP: $14.00
Squishmallow Brand - Shozo the Sushi item
Squishmallow Brand - Shozo the Sushi
$5

Starting bid

Squishmallow Brand - Shozo the Sushi - 8". New with tags. MSRP: $26.00
Coton Colors Delta Zeta Christmas Ornament item
Coton Colors Delta Zeta Christmas Ornament
$4

Starting bid

Coton Colors Delta Zeta Christmas Ornament MSRP: $24.00
Black Metal napkin holder with pink napkins item
Black Metal napkin holder with pink napkins
$3

Starting bid

Black Metal napkin holder with pink napkins - New with tag. MSRP: $12.00
Scrubby's Silicone Kitchen helper item
Scrubby's Silicone Kitchen helper
$1

Starting bid

Scrubby's Silicone Kitchen helper - New with tags. MSRP: $4.00
Metal Ornament with letter A item
Metal Ornament with letter A
$2

Starting bid

Metal Ornament with letter A - New with tag. MSRP: $8.00
Gender Neutral - Hi I'm new here outfit with cap and mittens item
Gender Neutral - Hi I'm new here outfit with cap and mittens
$3

Starting bid

Gender Neutral - Hi I'm new here outfit with cap and mittens - New, never worn - took out of package to photograph. MSRP: $8.00
Coton Colors ceramic trinket dish with letter B. item
Coton Colors ceramic trinket dish with letter B.
$3

Starting bid

Coton Colors ceramic trinket dish with letter B. MSRP: $12.00
Jute Tote- I woke up this way #Married item
Jute Tote- I woke up this way #Married
$5

Starting bid

Jute Tote- I woke up this way #Married - New still in package. MSRP: $21.00
Applique Flag-Polka Dot - Initial C - 28"x44" in size. item
Applique Flag-Polka Dot - Initial C - 28"x44" in size.
$4

Starting bid

Applique Flag-Polka Dot - Initial C- STITCHED - 28"x44" in size. MSRP: $15.00
Applique Flag-Polka Dot - Initial U - 28"x44" in size. item
Applique Flag-Polka Dot - Initial U - 28"x44" in size.
$4

Starting bid

Applique Flag-Polka Dot - Initial U- STITCHED - 28"x44" in size. MSRP: $15.00
Applique Flag-Polka Dot - Initial I - 28"x44" in size. item
Applique Flag-Polka Dot - Initial I - 28"x44" in size.
$4

Starting bid

Applique Flag-Polka Dot - Initial I- STITCHED - 28"x44" in size. MSRP: $15.00
Applique Flag-Polka Dot - Initial T - 28"x44" in size. item
Applique Flag-Polka Dot - Initial T - 28"x44" in size.
$4

Starting bid

Applique Flag-Polka Dot - Initial T- STITCHED - 28"x44" in size. MSRP: $15.00
Applique Flag-Polka Dot - Initial N - 28"x44" in size. item
Applique Flag-Polka Dot - Initial N - 28"x44" in size.
$4

Starting bid

Applique Flag-Polka Dot - Initial N- STITCHED - 28"x44" in size. MSRP: $15.00
Hallmark "Snow Happy" cheese plate and spreader knife set. item
Hallmark "Snow Happy" cheese plate and spreader knife set.
$3

Starting bid

Hallmark "Snow Happy" cheese plate and spreader knife set. New with tags. MSRP: $13.00
Ladies Journal - Sugar and Spice /Sarcasm & Wine item
Ladies Journal - Sugar and Spice /Sarcasm & Wine
$2

Starting bid

Ladies Journal - Sugar and Spice /Sarcasm & Wine - New with tag. MSRP: $8.00
Nurse themed zipper pouch item
Nurse themed zipper pouch
$2

Starting bid

Nurse themed zipper pouch - new in packaging. MSRP: $6.00
Teacher themed zipper pouch item
Teacher themed zipper pouch
$2

Starting bid

Teacher themed zipper pouch - new in packaging. MSRP: $6.00
Beautician themed zipper pouch item
Beautician themed zipper pouch
$2

Starting bid

Beautician themed zipper pouch - new in packaging. MSRP: $6.00
Take and Toss 4 pack sippy cups - 9+ months item
Take and Toss 4 pack sippy cups - 9+ months
$2

Starting bid

Take and Toss 4 pack sippy cups - 9+ months - new in package MSRP: $7.00
Take and Toss 4 pack sippy cups - 9+ months item
Take and Toss 4 pack sippy cups - 9+ months
$2

Starting bid

Take and Toss 4 pack sippy cups - 9+ months - new in package MSRP: $7.00
BOGG Bag Accessories item
BOGG Bag Accessories
$8

Starting bid

BOGG Bag Accessories - All new items 4 pieces total - 2 zipper pouches (1 lg. - 1 sm.) MSRP: $21.00 total 2 round attachments: Anchor/Duck MSRP: $20.00 total MSRP: $41.00 for all 4 pieces.
Thirty-One Brand - 2 Piece set item
Thirty-One Brand - 2 Piece set
$5

Starting bid

Thirty-One Brand - 2 Piece Beach Themed set Tote with handles and zipper pouch. MSRP: $23.00
Thirty-One Brand - Unicorn Zipper bag item
Thirty-One Brand - Unicorn Zipper bag
$2

Starting bid

Thirty-One Brand - Unicorn Zipper bag - new with tag. MSRP: $10.00
Thirty-One Brand- 2 section -Clear outer pouch/zipper pouch item
Thirty-One Brand- 2 section -Clear outer pouch/zipper pouch
$3

Starting bid

Thirty-One Brand- 2 section -Clear outer pouch/zipper pouch - great for pencils or make up - Ice-cream themed. New in packaging. MSRP: $15.00
Camper/Outdoor - set of 4 wicker plate holders. item
Camper/Outdoor - set of 4 wicker plate holders.
$1

Starting bid

Camper/Outdoor - set of 4 wicker plate holders. Great for holding paper plates, adding extra support. MSRP: $5.00
Ceramic Coaster Holder - cardboard coaster with Initial R item
Ceramic Coaster Holder - cardboard coaster with Initial R
$3

Starting bid

Ceramic Coaster Holder - cardboard coaster with Initial R - new in packaging. MSRP: $12.00
Houndstooth Pattern Scarf item
Houndstooth Pattern Scarf
$5

Starting bid

Houndstooth Pattern Scarf - Very Stylish and lightweight - new in package MSRP: $28.00
MUD PIE Brand Santa Cookie plate and cookie cutters item
MUD PIE Brand Santa Cookie plate and cookie cutters
$5

Starting bid

MUD PIE Brand Santa Cookie plate and cookie cutters - new in package. MSRP: $30.00
Carolina Wren Insulated (Heavy) coffee mug item
Carolina Wren Insulated (Heavy) coffee mug
$3

Starting bid

Carolina Wren Insulated (Heavy) coffee mug. MSRP: $23.00
RAE DUNN "Hustle" Coffee Mug item
RAE DUNN "Hustle" Coffee Mug
$3

Starting bid

RAE DUNN "Hustle" Coffee Mug MSRP: $16-20
RAE DUNN "Crazy" Coffee Mug item
RAE DUNN "Crazy" Coffee Mug
$3

Starting bid

RAE DUNN "Crazy" Coffee Mug MSRP: $16-20
RAE DUNN "Calm" Coffee Mug item
RAE DUNN "Calm" Coffee Mug
$3

Starting bid

RAE DUNN "Calm" Coffee Mug MSRP: $16-20
House Divided - Carolina/Clemson custom signed print item
House Divided - Carolina/Clemson custom signed print
$75

Starting bid

House Divided- Carolina (Cock-N-Fire)/Clemson (Solid Orange) Custom frame & matted - both prints are signed by local artist, Bill Lorick, Owner of Vista Art. MSRP: Varies per Collector
Coton Colors "Survivor" Christmas Ornament item
Coton Colors "Survivor" Christmas Ornament
$5

Starting bid

Coton Colors "Survivor" Christmas Ornament - new with tags. MSRP: $24.00
RAE DUNN - "Thrive" hanging ceramic plant holder item
RAE DUNN - "Thrive" hanging ceramic plant holder
$5

Starting bid

RAE DUNN - "Thrive" hanging ceramic plant holder. MSRP: $12.00 - $20.00
Coin Purse/ ID Holder with initial S item
Coin Purse/ ID Holder with initial S
$1

Starting bid

Coin Purse/ ID Holder with initial S MSRP: $6.00
Lolita Brand "Birthday Girl" shot glass item
Lolita Brand "Birthday Girl" shot glass
$4

Starting bid

Lolita Brand "Birthday Girl" shot glass - recipe for drink on glass - still in container. MSRP: $24.00
Set of crystal flute style- champagne glasses - or bud vase. item
Set of crystal flute style- champagne glasses - or bud vase.
$10

Starting bid

Set of crystal flute style - can be used for either champagne glasses - or bud vase. Vintage, mint condition. HTF - beautiful collector pieces. MSRP: $50
3- piece set- heavy duty with wired frame wicker baskets. item
3- piece set- heavy duty with wired frame wicker baskets.
$10

Starting bid

3- piece set- heavy duty with wired frame wicker baskets. MSRP: Lg. $16.00/Med.-$14.00/Sm.$8.00 - Total: $38.00
3-pc. fabric baskets w/handles, plaid pattern- fall colors. item
3-pc. fabric baskets w/handles, plaid pattern- fall colors.
$6

Starting bid

3-pc. fabric baskets w/handles, plaid pattern- fall colors. - New MSRP: Lg. $8.00 Med. $6.00 Sm. $4.00 - Total: $18.00
Alabaster Candle holder with 4 candles item
Alabaster Candle holder with 4 candles
$10

Starting bid

Alabaster Taper Candle holder (heavy & well made) with 4 candles - Candele Firenze Brand. MSRP: $50.00
Jabara Fine Linen Embroidered Table Runner 14"x90" item
Jabara Fine Linen Embroidered Table Runner 14"x90"
$5

Starting bid

Jabara Brand - Fine Linen Embroidered with fruits/vegs - Table Runner 14"x90". MSRP: 30.00
Metal Coffee bar Sign w/ Black stripe border item
Metal Coffee bar Sign w/ Black stripe border
$2

Starting bid

Metal Coffee bar Sign w/ Black stripe border. MSRP: $5.00
Sam Edelman Cashmere Suede boots- Size 7.5 medium. item
Sam Edelman Cashmere Suede boots- Size 7.5 medium.
$20

Starting bid

Sam Edelman Cashmere Suede boots- Size 7.5 medium. Gorgeous tan color, with signature gold tone initial on outer heel and footplate. MSRP: 125.00 - 150.00
NoH2O Wireless Bluetooth Speaker item
NoH2O Wireless Bluetooth Speaker
$8

Starting bid

NoH2O Wireless Bluetooth Speaker - Our Pink Palmettos team won this item as sponsor prize - reaching over $2500.00 in donations (we exceeded & raised $3,375.50) last year. The item has the Susan G. Koman logo on front of speaker. MSRP: $40.00
Strength - Psalm 28:7 Coffee Mug item
Strength - Psalm 28:7 Coffee Mug
$3

Starting bid

Strength - Psalm 28:7 Coffee Mug - Heavy, nicely made, green in color. MSRP: $13.00
Riedel Brand - Crystal Stemless Wine Glasses w/soft pink hue item
Riedel Brand - Crystal Stemless Wine Glasses w/soft pink hue
$10

Starting bid

Riedel Brand - Fine Crystal - New stemless wine glasses w/soft pink hue. The photo does not capture the gorgeous soft pink hue that encompasses the entire wine glass. Etched /"Riedel" on the bottom of glass. MSRP: $40.00
Locally made - by artist - Oyster bowl. Multiple uses item
Locally made - by artist - Oyster bowl. Multiple uses
$4

Starting bid

Locally made - by artist (unknown) - Oyster bowl. Multiple uses for this piece. can hold votive candle, jewelry, change, clips. etc. MSRP: $15.00
2- piece set. Iridescent & glazed ceramic pumpkins. item
2- piece set. Iridescent & glazed ceramic pumpkins.
$3

Starting bid

2- piece set. Iridescent & glazed ceramic pumpkins. Beautiful in rich color. MSRP: $10.00
Mikasa Brand- Silver Mercury Glass Candle holders item
Mikasa Brand- Silver Mercury Glass Candle holders
$10

Starting bid

Mikasa Brand- Silver Mercury Glass Candle holders - Stunning and can be used year-round. MSRP: $50.00
Psalm 92:13 Tea Towel item
Psalm 92:13 Tea Towel
$2

Starting bid

Psalm 92:13 Tea Towel MSRP: $10.00
Mondo LLama, Arty Party - 5- piece craft paint set item
Mondo LLama, Arty Party - 5- piece craft paint set
$7

Starting bid

Mondo LLama, Arty Party - 5- piece Shark themed craft paint set. Great for party or sleepover for kids. MSRP: $40.00
Love, Diana - Hair Power doll with accessories item
Love, Diana - Hair Power doll with accessories
$6

Starting bid

Love, Diana - Hair Power doll with accessories MSRP: $31.00
Quick Push Pop Electronic Game Controller item
Quick Push Pop Electronic Game Controller
$4

Starting bid

Quick Push Pop Game Controller, Electronic Pop- Light Up Fast Push Handheld Fidget Games for Kids & Adults. MSRP: $12.00
Scout Brand - will hold 15" screen computer bag/ tote item
Scout Brand - will hold 15" screen computer bag/ tote
$8

Starting bid

Scout Brand - will hold 15" screen computer bag/ tote - New with tags. MSRP: $32.00
Mickey Mouse hooded towel set. item
Mickey Mouse hooded towel set.
$2

Starting bid

Mickey Mouse hooded towel set. MSRP: $8.00
Charcuterie Board w/knife, spreader - "Spread Compassion" item
Charcuterie Board w/knife, spreader - "Spread Compassion"
$4

Starting bid

Charcuterie Board w/knife, spreader - "Spread Compassion" engraved on board. MSRP: $13.00
Round - Metal Welcome sign with Initial T item
Round - Metal Welcome sign with Initial T
$2

Starting bid

Round - Metal Welcome sign with Initial T MSRP: $ 10.00
Fleur De Lis with Initial A - metal sign item
Fleur De Lis with Initial A - metal sign
$2

Starting bid

Fleur De Lis with Initial A - metal sign MSRP: $10.00
F*A*O Schwarz 25- piece bakery play set item
F*A*O Schwarz 25- piece bakery play set
$6

Starting bid

F*A*O Schwarz 25- piece bakery play set. MSRP: $30.00
Prayers to share - 100 pass along notes for Joy item
Prayers to share - 100 pass along notes for Joy
$2

Starting bid

Prayers to share - 100 pass along notes for Joy. MSRP: $9.00
Wooden "Life is sweeter when we're together/acrylic frame item
Wooden "Life is sweeter when we're together/acrylic frame
$2

Starting bid

Wooden "Life is sweeter when we're together/acrylic frame. MSRP: $6.00
Starbucks - green insulated metal coffee tumbler item
Starbucks - green insulated metal coffee tumbler
$5

Starting bid

Starbucks - green insulated metal coffee tumbler - New with tag - Cup #1 MSRP: $23.00
Starbucks - green insulated metal coffee tumbler - item
Starbucks - green insulated metal coffee tumbler -
$5

Starting bid

Starbucks - green insulated metal coffee tumbler - New with tag - Cup #2 MSRP: $23.00
V-Tech brand - Ivy - The Bloom Bright Unicorn item
V-Tech brand - Ivy - The Bloom Bright Unicorn
$10

Starting bid

V-Tech brand - Ivy - The Bloom Bright Unicorn. MSRP: $60.00
Bath & Body Works - 3 wick candle - previously lit to smell item
Bath & Body Works - 3 wick candle - previously lit to smell
$3

Starting bid

Bath & Body Works - 3 wick candle - previously lit once to smell to fragrance. Spiced Cardamom Scent. MSRP: $23.00
Bath & Body Works - 3 wick candle - Never been lit item
Bath & Body Works - 3 wick candle - Never been lit
$4

Starting bid

Bath & Body Works - 3 wick candle - Never been lit - brand new. Spiced Cardamom Scent. MSRP: $23.00
Ty Brand - Squish Bunny - Floppity - Bunny #1 item
Ty Brand - Squish Bunny - Floppity - Bunny #1
$5

Starting bid

Ty Brand - Squish Bunny - Floppity - Bunny #1 MSRP: $24.00
Ty Brand - Squish Bunny - Floppity - Bunny #2 item
Ty Brand - Squish Bunny - Floppity - Bunny #2
$5

Starting bid

Ty Brand - Squish Bunny - Floppity - Bunny #2 MSRP: $24.00
Burgkidz Dinosaur Building Blocks item
Burgkidz Dinosaur Building Blocks
$5

Starting bid

Burgkidz Dinosaur Building Blocks in carry case. MSRP:$29.00
Baby Shark 90 pc. art set/carry case item
Baby Shark 90 pc. art set/carry case
$4

Starting bid

Baby Shark 90 pc. art set/carry case MSRP: 23.00
VonShef Bamboo - Oval Cheese Board with Knife set/drawer item
VonShef Bamboo - Oval Cheese Board with Knife set/drawer
$8

Starting bid

VonShef Bamboo- Oval Cheese Board with Knife set/drawer - New in wrapping & box. MSRP: $52.00
3-piece zipper pouch-fall design w/ teddy bear zipper pull item
3-piece zipper pouch-fall design w/ teddy bear zipper pull
$4

Starting bid

3-piece zipper pouch-fall design w/ teddy bear zipper pull. MSRP: $12.00
0-3 months onesie- Could I be any cuter? item
0-3 months onesie- Could I be any cuter?
$2

Starting bid

0-3 months onesie- Could I be any cuter? New in bag. Never worn. MSRP: $6.00
3-6 months pajamas with Koala Bears item
3-6 months pajamas with Koala Bears
$2

Starting bid

3-6 months pajamas with Koala Bears - New in package - never worn. MSRP: $8.00
0-3 months - Onesie - Sunday's are for with Daddy. item
0-3 months - Onesie - Sunday's are for with Daddy.
$2

Starting bid

0-3 months - Onesie - Sunday's are for with Daddy. New in package - never worn. MSRP: $6.00
3-6 months- 2 piece - grey color outfit item
3-6 months- 2 piece - grey color outfit
$3

Starting bid

3-6 months- 2 piece - grey color outfit. New in package - never worn. MSRP: $10.00
6-9 months Football onesie item
6-9 months Football onesie
$2

Starting bid

6-9 months Football onesie - New in package. Never worn. MSRP: $6.00
Swaddle Stage 1 - Closed end/sleeper - green item
Swaddle Stage 1 - Closed end/sleeper - green
$2

Starting bid

Swaddle Stage 1 - Closed end/sleeper - green MSRP:$8.00
0-3 months - Gender neutral - snap closed pajamas item
0-3 months - Gender neutral - snap closed pajamas
$2

Starting bid

0-3 months - Gender neutral - snap closed pajamas. New in package. Never worn. MSRP: $6.00
Custom made Wreath- 3 metal pumpkins w half fall/pink colors item
Custom made Wreath- 3 metal pumpkins w half fall/pink colors
$10

Starting bid

Custom made Wreath- 3 metal pumpkins w half fall/pink colors. Has hanging capability on back of wreath. MSRP: $35.00
Godinger Brand - Gatherings- Feliz Navidad Wine Glass item
Godinger Brand - Gatherings- Feliz Navidad Wine Glass
$4

Starting bid

Godinger Brand - Gatherings- Feliz Navidad Wine Glass. New in box. MSRP: $14.00
Lolita Brand-Hand painted Palm Tree Wine Glass item
Lolita Brand-Hand painted Palm Tree Wine Glass
$6

Starting bid

Lolita Brand-Hand painted Palm Tree Wine Glass - New in box with tag. Glass #1 $34.00
Lolita Brand-Hand painted Palm Tree Wine Glass item
Lolita Brand-Hand painted Palm Tree Wine Glass
$6

Starting bid

Lolita Brand-Hand painted Palm Tree Wine Glass - New in box with tag. Glass #2 $34.00
Mom Fuel - 3- piece set - 2 wine glasses w/wine cork. item
Mom Fuel - 3- piece set - 2 wine glasses w/wine cork.
$5

Starting bid

3- piece set - "Mom Fuel" / Cheetah Print wine glasses with diamond ring wine bottle cork. MSRP: $18.00
Ceramic coffee mug with butterfly design item
Ceramic coffee mug with butterfly design
$4

Starting bid

Ceramic coffee mug with butterfly design. New in box. MSRP: $20.00
Blue Mountain Arts - Inspirational Journal item
Blue Mountain Arts - Inspirational Journal
$4

Starting bid

Blue Mountain Arts - Inspirational Journal - Made with homemade pressed paper with real flowers and leaves. Beautiful in touch and design. Inspirational quotes on every other page in corner. Delightful & Positive. MSRP: $16.00
Berkley Jensen Brand Santa Cookie Jar item
Berkley Jensen Brand Santa Cookie Jar
$5

Starting bid

Berkley Jensen Brand Santa Cookie Jar - In original box- mint condition. I do not think it was ever used. MSRP: $25.00
Simply Southern-soft chenille socks item
Simply Southern-soft chenille socks
$1

Starting bid

Simply Southern-soft chenille socks - sherpa lined & skid resistant soles. MSRP: $6.00
Plush toy - alien eyed pal item
Plush toy - alien eyed pal
$1

Starting bid

Plush toy - alien eyed pal - new in bag. MSRP: $5.00
Gift Certificate - 1 Chocolate Sour Cream Pound Cake item
Gift Certificate - 1 Chocolate Sour Cream Pound Cake
$5

Starting bid

Gift Certificate - 1 Chocolate Sour Cream Pound Cake. 3- day advance order. Certificate good from October 30, 2024 - December 7, 2024. Make arrangements with Elizabeth Beckwith to arrange order and pick up. MSRP: $25.00
Gift Certificate - Custom made Card (Example shown) item
Gift Certificate - Custom made Card (Example shown)
$5

Starting bid

Gift Certificate - 3- day advance order. Certificate good from October 30, 2024 - December 7, 2024. Make arrangements with Anne Mueller to arrange order and pick up. MSRP: $10.00
Onn Dash Camera 2.6" screen item
Onn Dash Camera 2.6" screen
$7

Starting bid

Onn Dash Camera 2.6" screen MSRP: $30.00
"Come Gather at our Table" Oval Server item
"Come Gather at our Table" Oval Server
$6

Starting bid

"Come Gather at our Table" Oval Server - Wood with silver colored metal handles. MSRP: $35.00
Alabama - Roll Tide - Fabric / insulate plate or bowl item
Alabama - Roll Tide - Fabric / insulate plate or bowl
$4

Starting bid

Alabama Roll Tide- Fabric / insulate plate or bowl MSRP: $15.00
Starbuck Tumbler with Butterfly Straw Cover item
Starbuck Tumbler with Butterfly Straw Cover
$5

Starting bid

Starbuck Tumbler with Butterfly Straw Cover - New with tags. MSRP: $ 25.00
Starbucks Brand - 5 cups with straws set item
Starbucks Brand - 5 cups with straws set
$5

Starting bid

Starbucks Brand - 5 cups with straws set - color changing with temps. MSRP: $22.00
Custom Made SC CharParty Charcuterie Board item
Custom Made SC CharParty Charcuterie Board
$10

Starting bid

Custom Made SC CharParty Charcuterie Board - Local Artist Samantha Harper. MSRP: $55.00
Dabo Swinney signed -"ALL IN TEAM" Foundation pink football item
Dabo Swinney signed -"ALL IN TEAM" Foundation pink football
$125

Starting bid

Clemson Tiger's Coach - Dabo Swinney signed -"ALL IN TEAM" Foundation Pink Football. MSRP: Varies per Collector - Pink Football is RARE
Nicmore Brand- 7 in one Truck and car loader item
Nicmore Brand- 7 in one Truck and car loader
$6

Starting bid

Nicmore Brand- 7 in one Truck and car loader. Lights, sounds, detaching trailer, inertia forward motion, push to ride and loading pad foldable. MSRP: $25.00
Nordic Blue with flowers ceramic rolling pin item
Nordic Blue with flowers ceramic rolling pin
$5

Starting bid

Nordic Blue with flowers ceramic rolling pin. Heavy duty, beautiful to display. MSRP: $25.00
Philippians 4:13 - I can do everything through HIM item
Philippians 4:13 - I can do everything through HIM
$4

Starting bid

Philippians 4:13 - I can do everything through HIM who gives me strength. Wood and Ceramic wall decor. MSRP: $12.00
Electronic dancing Cactus item
Electronic dancing Cactus
$2

Starting bid

Electronic dancing Cactus MSRP: $10.00
Carolina Football 2024 Signed by Beamer, Coaches and players item
Carolina Football 2024 Signed by Beamer, Coaches and players
$125

Starting bid

Carolina Gamecocks Football - 2024 - Signed by Beamer, Coaches and multiple players. Ball#1 MSRP: Varies by Collector
Carolina Football 2024 Signed by Beamer, Coaches and players item
Carolina Football 2024 Signed by Beamer, Coaches and players
$125

Starting bid

Carolina Gamecocks Football - 2024 - Signed by Beamer, Coaches and multiple players. Ball#2 MSRP: Varies by Collector
Matte Black 20oz Tumbler with silver logo. item
Matte Black 20oz Tumbler with silver logo.
$3

Starting bid

Matte Black 20oz Tumbler with silver logo. Double wall stainless steel. Resealable thumb slide lid with rubber gasket seal. Cup #1 MSRP: $15.00
Matte Black 20oz Tumbler with silver logo item
Matte Black 20oz Tumbler with silver logo
$3

Starting bid

Matte Black 20oz Tumbler with silver logo. Double wall stainless steel. Resealable thumb slide lid with rubber gasket seal. Cup #2 MSRP: $15.00
Camo Pattern 2Fer Bag and 2 Box Combo item
Camo Pattern 2Fer Bag and 2 Box Combo
$15

Starting bid

Camo Pattern 2Fer Bag and 2 Box Combo MSRP: $80.00
Multi-Purpose Backpack -Green in color item
Multi-Purpose Backpack -Green in color
$15

Starting bid

Multi-Purpose Backpack - Green in color. MSRP: $80.00
Charlie Brown / Snoopy - Dog rope toy item
Charlie Brown / Snoopy - Dog rope toy
$2

Starting bid

Dog Toy -Charlie Brown / Snoopy Dog rope toy - Toys squeak and have crunchy sound. MSRP: $8.00
Mike from Monster's Inc. Squeaky Dog toy item
Mike from Monster's Inc. Squeaky Dog toy
$2

Starting bid

Dog Toy - Mike from Monster's Inc. Squeaky Dog toy. MSRP: $10.00
Cat Toy - Ice cream play toys with catnip item
Cat Toy - Ice cream play toys with catnip
$2

Starting bid

Cat Toy - Ice cream play toys with catnip - 2 toys total. MSRP: $5.00
Dog Toy - Squeaky Monster Dog toy. item
Dog Toy - Squeaky Monster Dog toy.
$1

Starting bid

Dog Toy - Squeaky Monster Dog toy. MSRP: $ 2.00
Dog Toy - BoBo Squeaky dog toy item
Dog Toy - BoBo Squeaky dog toy
$2

Starting bid

Dog Toy - BoBo Squeaky dog toy. MSRP: $4.00
Cat Toy- Flying - Launch and chase cat toy item
Cat Toy- Flying - Launch and chase cat toy
$2

Starting bid

Cat Toy- Flying - Launch and chase cat toy filled with Silvervine and Catnip. MSRP: $7.00
Dog Toy - Bat - squeaky dog toy item
Dog Toy - Bat - squeaky dog toy
$1

Starting bid

Dog Toy - Bat - squeaky dog toy. MSRP: $2.00
Dog Collar - large size, blue plaid and polka dot bow tie item
Dog Collar - large size, blue plaid and polka dot bow tie
$3

Starting bid

Dog Collar - Large size, blue plaid and polka dot bow tie. Poly blend collar - buckle and adjustable sizing plates are made of ABS plastic, hooking ring is made of metal. Sized to fit 16.75" - 26" large dog. MSRP: $15.00
Dog collar - medium size, textured woven, mauve stripe item
Dog collar - medium size, textured woven, mauve stripe
$3

Starting bid

Dog collar - medium size, textured woven, mauve stripe. Buckle, adjustable sizing plate, and hooking ring is made of metal. Sized to fit 13.4" - 20" medium dog. MSRP: $15.00

