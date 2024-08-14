Rennervation Foundation

Rennervation Foundation

Reno Tahoe International Art Show

Batch Code 4CU3 Narcisse item
Batch Code 4CU3 Narcisse
$250

Starting bid

2022 Acrylic and Graphite on Canvas 30" x 40". Market Price $1,200
Watermelon Sneakers item
Watermelon Sneakers
$150

Starting bid

Beck Baumann. Mixed Media 12.5"x12.5"x4.5"
Night Storm item
Night Storm
$250

Starting bid

2020 Acrylic on Canvas 36" x 36". Market Price $1,250
Sunset Storm item
Sunset Storm
$250

Starting bid

2020 Acrylic on Canvas 36" x 36". Market Price $1,250
Torrential item
Torrential
$175

Starting bid

2021 Acrylic on Canvas 24" x 36". Market Price $750
Transmission item
Transmission
$175

Starting bid

2021 Acrylic and Graphite on Canvas 24" x 36". Market Price $750
Father And Son item
Father And Son
$100

Starting bid

36" x 24". Market Price $450
Tony Avitia Book 2 item
Tony Avitia Book 2
$35

Starting bid

Early Self-Regard. It's My Choice... Tony Avitia. Market Price $75
Tony Avitia Book 1 item
Tony Avitia Book 1
$35

Starting bid

I am... I can... Tony Avitia. Market Price $75
Tony Avitia Book 3 item
Tony Avitia Book 3
$35

Starting bid

Self-Regard... Tony Avitia. Market Price $75
Lake Tahoe Evening item
Lake Tahoe Evening
$75

Starting bid

17"x13"
Rorschach Art 1 item
Rorschach Art 1
$35

Starting bid

9"x9.75"
Rorschach Art 2 item
Rorschach Art 2
$35

Starting bid

12"x9"
Following the Storm item
Following the Storm
$200

Starting bid

Alison Price Textured, Copper Leaf, Painted on Canvas 12"x12". Market Price $500
Kiva Pot item
Kiva Pot
$125

Starting bid

Felicia Curley's Kiva Pot. Market Price $350
Original Letterpress Lyrics by Pete Seege and Tommy Sands item
Original Letterpress Lyrics by Pete Seege and Tommy Sands
$75

Starting bid

Signed copy of Original Letterpress Lyrics by Pete Seege and Tommy Sands. Copy 6 of 10 made. Market Price $300
Almost Out of the Woods item
Almost Out of the Woods
$250

Starting bid

Kevin O'Keefe, Oil on Canvas, 36"x48".
Dusk Atop Heavenly item
Dusk Atop Heavenly
$175

Starting bid

Kevin O'Keefe, Oil on Canvas, 24"x24". Market Price $500
Emerald Bay item
Emerald Bay
$250

Starting bid

Kevin O'Keefe, Oil on Canvas, 24"x36". Market Price $800
Purple Desert Dawn item
Purple Desert Dawn
$225

Starting bid

Kevin O'Keefe, Oil on Canvas, 24"x36". Market Price $700
South Reno Lights item
South Reno Lights
$175

Starting bid

Kevin O'Keefe, Oil on Canvas, 24"x24". Market Price $550
Truckee Spring item
Truckee Spring
$175

Starting bid

Kevin O'Keefe, Oil on Canvas, 24"x30". Market Price $550
Washoe Winter item
Washoe Winter
$250

Starting bid

Kevin O'Keefe, Oil on Canvas, 24"x36". Market Price $800
El Velo item
El Velo
$225

Starting bid

Maria Dante. Acrylic, Impasto, and Charcoal on Canvas 24"x36". Market Price $850
Sidewalk 2 item
Sidewalk 2
$100

Starting bid

Maria Dante. Still Life, Garden Walk, Multi Media. 10x10. Market Price $225
Tahoe Fluid Art item
Tahoe Fluid Art
$275

Starting bid

Megan Smith. California and Nevada Fluid Earth, the gold and silver states. Custom iridescent paints on wood, topped with glass like resin. 22x24. Market Price $795
The Phoenix item
The Phoenix
$200

Starting bid

Tanya Blackbourne. Reclaimed charred wood from the forest, copper wire and epoxy resin. 15" tall 11" diameter. Market Price $495
Moody Morning item
Moody Morning
$250

Starting bid

Kelly Louise Allen Oil Painting 30x30. Market Price $1,350
Weiguang Huang 1 item
Weiguang Huang 1
$150

Starting bid

70x45cm
Weiguang Huang 2 item
Weiguang Huang 2
$150

Starting bid

100x80cm
Inside Spaces 1 item
Inside Spaces 1
$70

Starting bid

Daniela Schnebly. License plate metals, wood, and paint 8x10. Market Price $160
Book Sculpture item
Book Sculpture
$275

Starting bid

Deborah Lambin 12x14 Book Sculpture. Market Price $1,500
Par 3 item
Par 3
$175

Starting bid

Susan Bloom's Plein Air Original Oil Painting "Par 3" 11x14 Framed. Market Price $500
Secretariat item
Secretariat
$150

Starting bid

Tanya Blackbourne. Reclaimed rock from the forest, copper wire, and epoxy resin. 7" tall x 7" wide
Purple Majesty item
Purple Majesty
$200

Starting bid

Kevin O'Keefe. Oil on Canvas 48x36

