Marching Warriors Season Kickoff 50/50 Raffle (Iniciando la temporada)

Kicking off the 2024 Marching Warriors Band Season!! Marching Band Summer Camp is rapidly approaching and Hunt Band Boosters is looking for your support!! We are raising funds to help offset the cost of field supplies, equipment, camp attire, and color guard/drum major instruction (amongst many other expenses) to make our week long marching band summer camp a fun, positive, and productive experience for all band participants. Marching Band Camp is a crucial component to the band’s rigorous competition schedule this fall! It is used to introduce students to the music, drill design, and color guard choreography that will be their focus throughout the fall marching band season.





With this in mind, we are running a 50/50 raffle until summer camp! The drawing will be held on the final day of band camp, July 19th! The winner will win 50% of the proceeds from this raffle event. The winner will be contacted via the email and phone number provided. You do not have to be present to win. If you would rather purchase via check or cash, please reach out to Dawn Whitehead, [email protected] or (828)785-3586.





Thanks for all your support… Go Warriors!!









Iniciando la temporada de Marching Warriors Band 2024!!





Marching Band Summer Camp(campamento de verano de banda de música) se acerca rápidamente y Hunt Band Boosters está buscando su apoyo!!





Estamos recaudando fondos para ayudar a compensar el costo de los suministros de campo, el equipo, uniformes para el campamento y la instrucción (entre muchos otros gastos). Y necesitamos su apoyo para hacer de nuestro campamento (una semana de duración) una experiencia divertida, positiva y productiva para todos los participantes de la banda.

El campamento es un componente crucial para el riguroso programa de competencias este otoño y se utiliza para presentarles a los estudiantes la música, el diseño de ejercicios y la coreografía de la escolta que será su enfoque durante la temporada de bandas de música este otoño.





Con esto en mente, ¡estamos realizando una rifa de 50/50 hasta el campamento de verano! ¡El sorteo se llevará a cabo el último día del campamento de bandas que será el 19 de julio! El ganador se llevará el 50% de las ganancias de este sorteo. El ganador será contactado a través del correo electrónico y número de teléfono enviado. No necesitas estar presente para ganar. Si prefiere comprar con cheque o efectivo, comuníquese con Dawn Whitehead, [email protected] o (828) 785-3586.





Gracias por todo su apoyo... Go Warriors!!!