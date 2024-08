Let's Fight for Lucca!

Lucca, a bright and energetic 5-year-old, diagnosed with a rare and aggressive form, his fight has been nothing short of courageous. In August 2023, he underwent a bone marrow transplant,offering hope for a future free of this disease. Tragically, the cancer has returned, and Lucca needs our help once again.

CaliFla stands with Lucca and his family. We've created a special raffle with an incredible prize pack:

Raffle order

1st item: A Califla jersey

2nd item: A Flamengo jersey SIGNED by Flamengo's players!

3rd & 4th item: Raul Plasma jersey autographed + Raul sending a video message!

5th item: A Zico's t-shirt

For every $10 donation, you'll receive a raffle entry! Join CaliFla in supporting Lucca and his family during this incredibly challenging time. Every contribution will make a world of difference.

Here's how you can help:

Donate $10: Each donation of $10 gets you a raffle entry for the amazing prize pack. Spread the word: Share this raffle with your family and friends on social media or by email. Together, let's fight for Lucca!





#FightForLucca #CaliFlaCares

Vamos lutar por Lucca!

Lucca, um menino de 5 anos alegre e cheio de energia, foi diagnosticado com uma forma rara e agressiva, sua luta tem sido nada menos que corajosa. Em agosto de 2023, ele se submeteu a um transplante de medula óssea, oferecendo esperança de um futuro livre dessa doença. Tragicamente, o câncer voltou, e Lucca precisa da nossa ajuda mais uma vez.

A CaliFla está ao lado de Lucca e sua família. Criamos um sorteio especial com um pacote de prêmios incrível:

Ordem do sorteio:

1º item: Uma camisa da Califla

2º item: Uma camisa do Flamengo AUTOGRAFADA pelos jogadores do Flamengo!

3º e 4º item: Camisa do Raul Plasma autografada + Raul enviando uma mensagem de vídeo!

5º item: Uma camiseta do Zico

Para cada doação de $10, você receberá um número para o sorteio! Juntem-se à CaliFla para apoiar Lucca e sua família durante este período extremamente desafiador. Sua contribuição fará toda a diferença.

Veja como você pode ajudar:

Doe $10 : Cada doação de $10 lhe dá um número para o sorteio do incrível pacote de prêmios.

Divulgue : Compartilhe este sorteio com sua família e amigos nas redes sociais ou por e-mail.

: Compartilhe este sorteio com sua família e amigos nas redes sociais ou por e-mail. Juntos, vamos lutar por Lucca!

Unindo forças, podemos mostrar a Lucca e sua família o poder da comunidade e do apoio. Vamos ajudá-lo a vencer essa luta!