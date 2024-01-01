Ramazan Bayramı Sponsorluğu

Değerli Raindrop Gönüllüsü,





Yaklaşmakta olan Ramazan bayramınızı en samimane dileklerimiz ile kutluyor, size ve ailenize sağlık, sıhhat ve ferahlık getirmesini niyaz ediyoruz.





2024 Ramazan Bayramını 10 Nisan Çarşamba idrak edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan bayramının atmosferini çocuklarımız ile hissetmek adına Kültür merkezimizde programlar tertiplenecek.





Raindrop of Dallas olarak Ramazan Bayramında düzenleyeceğimiz etkinlikler ve programlar için sponsorluk desteğinize ihtiyacımız var. Her türlü yardımınız için şimdiden teşekkür ederiz.





Sabah Kahvaltısı Sponsorluğu: $3,000

Su sponsorluğu: $750

Çocuk Oyun alanı sponsorluğu: $3,500

Çocuk Hediyeleri: $2,500

Bayram Yemeği: $5,000

Salon Kirası: $8,000





Ramazan Bayramınız şimdiden mübarek olsun!





Saygılarımızla,





Kadir Akkus

Executive Director

Raindrop of Dallas





[email protected]