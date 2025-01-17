AAP California Chapter 1 Membership

Fellow
$185

Applicants must have received initial board certification in pediatrics from an approved Board.
Specialty Fellow
$185

Applicants must be certified by Boards other than the Boards that qualify them for Fellow and meet the requirements as determined by the specialty section through which they apply.
Emeritus/ Retired Fellow
$125

Applicant who is no longer practicing but is still interested in having access to the benefits of membership. Will not accrue CME credits.
Associate Member
$185

Physician/Dentist who has not completed training in a pediatric or surgical residency that is approved for credit toward certification by an eligible Board.
Candidate Member
$185

Completed training in a pediatric or surgical residency that is approved for credit toward certification by an eligible Board.
Post-Residency Training Member
free

Fellowship trainees in a pediatric subspecialty or surgical fellowship training program.
Resident Member
free

Currently enrolled in an approved pediatric residency program.
National Affiliate
free

Physician’s Assistant or Nurse Practitioner who is a member of both the national and chapter AAP.
Physician/Dentist Chapter Affiliate
$185

Physicians/Dentists who are chapter members but not national members.
Chapter Affiliate
$185

(Partner, Allied Health, Nurse, Parent/Family, Professional Staff, Non-health Care, Specialty Member).
Chapter Affiliate (Senior Member)
$125

Senior Partner, Allied Health, Nurse, Parent/Family, Professional Staff, Non-health Care, Specialty Member.
Chapter Affiliate Other
free

(Office Staff, Practice Manager, Post Residency Training Member)
Chapter Affiliate Student
free

Available to students enrolled in an accredited medical or other graduate health professional school.
