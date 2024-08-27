RESPECT's 2024 Stand Up Against Bullying Online Auction

Hosted by

Owls! item
Owls!
$20

Starting bid

The Nature Kid’s Guide to Owls National Geographic: Owls * Majestic Wise Owls Coloring Book * Three sizes of Owls * Thirty-six crayons * Set of ten colored pencils * Value: $50.00 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
Take a Smoothie Break item
Take a Smoothie Break
$15

Starting bid

The Smoothie Book of 150 recipes * “Rev” blender * Shaker * Mixed fruit cups (4) * Napkins * Wooden Brain Teaser Puzzle to relax * Journal to collect your thoughts * Value: $37.50 Donor: Gretchen Mack
Gumballs! item
Gumballs!
$20

Starting bid

Charlie’s Gumball Adventure * Gumballs * Stuffed animal to cuddle * “Checkers on a Rug” game * Two sticker books * Sack of gumballs * Toothbrush & toothpaste * Value: $50.00 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman, Pet Smart
Stay Well! item
Stay Well!
$20

Starting bid

Portable UVC sterilizing lamp * COVID homeTestkit(4) * Clorox Wipes * Face masks (5) * Liquid Hand Soap (10 oz.) * Twin Pack of Hand Sanitizer * Eight pack of Tissues * 36 Alcohol swabs * 1 can Chicken Noodle Soup * Flip Chart “Emerging Infectious Diseases” * Flip chart “Make a Plan: Emergency Preparedness Guide” * Value: $50.00 Donor: Gretchen Mack
Celebrate St. Patrick's Day item
Celebrate St. Patrick's Day
$25

Starting bid

Shamrock Waffle Maker * Starbuck’s Bear in Green * St. Patrick’s Day anklets * St. Patrick’s Day Knee socks * Green Glass Candle * Wall hanging for March 17th * Coloring Shamrocks * Green Strip Straws * Foam scatter * Six Gold and Green bead necklaces * “Lucky” Wooden plaque (small) * “Lucky to Have You” Wooden block (medium) * Value: $62.50 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
We Love the USA! item
We Love the USA!
$15

Starting bid

Celebrate America towel * Starry Kate Spade zipper case * Stars and Stripes Ceramic pail * Three small wooden wall hangings * Patriotic Wooden tote * Value: $37.50 Donor: Patricia Newman
Christmas Craft item
Christmas Craft
$15

Starting bid

Make a Tree! “Creatology” * Mouse ornament * Five Holiday Erasers * Holiday Paper Napkins * Holiday Paper Plates * Squishy Snowman Sticker * Cotton Treat Tote * Value: $37.50 Donor: Gretchen Mack
A Child's Valentine Basket item
A Child's Valentine Basket
$25

Starting bid

Large Goffa Plush Toy: Free Hugs * My First Book of Valentine’s Day * Set of 20 markers * Valentine bucket * Squeekie “Crazy Comfy” Heart * Board Book – Be My Valentine, Porcupine * Book – Show Kindness * Valentine tissues * Value: $62.50 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
Valentine Extras item
Valentine Extras
$15

Starting bid

“Love You Bunches” Pillow Valentine Towel Passion Fruit Bar of Soap “Love Struck” Flip sign – Happy Valentine’s Day/Love you More Heart Dollies Heart (Danish design) Decoration Coffee Mug ( X O X O....) Value: $37.50 Donor: Gretchen Mack
Read to Me - I Will Learn! item
Read to Me - I Will Learn!
$30

Starting bid

Be Brave Little One by Marianne Richmond I Wish YOU More by Amy Krouse Rosenthal Guess How Much I Love You by Sam McBratney Sing a Song of Kindness I am Respectful Five Little Monkey (finger puppet) The Hug Book (Golden) Plush Toy Owl Value: $75.00 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
Max & Ruby item
Max & Ruby
$25

Starting bid

Max and Ruby Toys * Max and Ruby Bedtime Book by Rosemary Wells * Read to your Bunny (Max and Ruby) by Rosemary Wells * Max's ABC (Max and Ruby) by Rosemary Wells * Max and Ruby's Bug by Rosemary Wells * Value: $62.50 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
Read On! item
Read On!
$15

Starting bid

The Ultimate Reading Challenge (Activity Packet) * Fiction Favorites (575 pages) * More Fiction Favorites (575 pages) * Improve your Vocabulary – Ultimate Word Power * Value: $37.50 Donor: Gretchen Mack
Snowy Decorations item
Snowy Decorations
$25

Starting bid

Sakura Ceramic “Snow-mates+ Bowl (Large) * “Cold Hands Warm” plaque * Snowman Plate * Two wooden snowmen plaques * “Russ” Snow Coupe with ‘dangling’ feet * Plush White Bear “Archie” * Value: $62.50 Donor: Patricia Newman
Be Warm! item
Be Warm!
$30

Starting bid

Cozy Soft Faux Fur Reversible Throw Blanket * “Tea for the Spirit” - 90 packets with Inspirational messages * Value: $75.00 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
Celebrate December item
Celebrate December
$30

Starting bid

Gingerbread Serving Plate * Elf Pillow * Stained glass mushroom ornament * Square Gingerbread Plate * Santa candy Dish * Mini battery ‘candle’ * Small bar of Christmas soap * Value: $75.00 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
Star Wars item
Star Wars
$30

Starting bid

Star Wars Fleece blanket * Star Wars Trivia Quiz (100 cards) * Star Wars: 5 Minute Stories (hardcover book) * Star Wars Droid Mad Libs * World of Reading – Star Wars (Level 1 – 6 book set) * Just Play Star Wars “Doorables” Collectible Figures * Star Wars: 5 Minute Stories (hardcover book) * Value: $75.00 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
Holiday Joys item
Holiday Joys
$30

Starting bid

Large Plush Reindeer * Elf on the Shelf (Hardbound book) * Large round “Tree Farm” * “Joy to the World” pillow * Jeweled Snow Lady Statue * Value: $75.00 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
“Pur”-fect item
“Pur”-fect
$15

Starting bid

Lucky the Cat a plush toy that squeaks * So Cute – Collection of cute animals (Book) * Cats Antics and Attitudes (Book) * Cat bowl * Cotton tote “Life is Better with Cats” * Two Reusable Cat Theme grocery totes * Value: $37.50 Donor: Patricia Newman
Friend = Canine item
Friend = Canine
$15

Starting bid

1,001 Reasons to Love Dogs (Book) * Animal Talk – Life Lessons from Furry Friends (Book) * 2 sheets of dog theme wrapping paper * Pet bowl placemat * Small dog toy * Value: $37.50 Donor: Patricia Newman
Welcome Autumn item
Welcome Autumn
$60

Starting bid

Wooden Box “Gathered and Grateful” * Set of four cloth Autumn theme napkins * Wooden Box “Gathered and Grateful” * Oblong Ceramic plate with Autumn leaves * Autumn Decorator Accent * Set of four Autumn napkin rings * Value: $150.00 Donor: Robin Spindler
Enjoy the Outdoors item
Enjoy the Outdoors
$25

Starting bid

Green Windbreaker * Umbrella * Baseball cap * Green Insulated water bottle * Collapsible 12-oz cup * Insulated tote * The Weird and Wonderful Bugs * The Backyard Bug Book * Value: $62.50 Donor: Gretchen Mack
Think Pink! item
Think Pink!
$25

Starting bid

8" Brighton Heart Charm Bracelet * Pink tones Ruffle scarf * Pink Ribbon Power of Pink 8" * Pink rhinestone pin * Value: $62.50 Donor: Gretchen Mack
Puzzles! 🧩 item
Puzzles! 🧩
$20

Starting bid

Appian Way/Roman Arches “True Genius” * 1000 Pieces “1980” theme puzzle * 500 Piece “Dog Park” puzzle * Paper plates for sorting * Tumble Tower * Value: $50.00 Donor: Gretchen Mack
Original Squishmallows item
Original Squishmallows
$10

Starting bid

“Aimee” one of the Squishmallows” * TY tiny Friend “Duckling * Value: $25.00 Donor: Patricia Newman
Squishmallows 2 item
Squishmallows 2
$20

Starting bid

Squishmallow named “Bubba” * “Happy Go” Fluffy basket of 3 * Mini Building block- The Rabbit * 2 Springtime note pads * Value: $50.00 Donor: Patricia Newman
Springtime! item
Springtime!
$30

Starting bid

Two 36-inch Rabbit Door Decorations * “Hello Spring” wooden plaque * Glass bud vase * Ceramic Springtime theme basket-bowl’ * Springtime flowerpot * Plush stuffed Bunny * Springtime beverage napkins * Pack of Springtime ‘hankies' * Value: $75.00 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
Candles and Cacti item
Candles and Cacti
$25

Starting bid

Bellevue Luxury four 12 oz soy blend Candles * Wooden tray with three ceramic pots with artificial cacti * Value: $62.50 Donor: Paige Brenneman, Gretchen Mack
"Purr"fect Tea Set item
"Purr"fect Tea Set
$25

Starting bid

Vintage Avon Ceramic Country “Purrfection” Cat * Creamer & Sugar Bowl * Avon Vintage Fine Collectibles * Ceramic Cat Pitcher Teapot * Value: $62.50 Donor: Patricia Newman
Think Spring! item
Think Spring!
$30

Starting bid

Havasu Wind Chime * Sectioned insulated tote (Large) * “Round Top Collection” picture * Ceramic plaque “Gardeners Plant Sunshine” Towel “Home Sweet Home” * Monet Shopping bag * Value: $75.00 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
Garden Starters item
Garden Starters
$20

Starting bid

Havasu Wind Chime * “Fleurs and Jardin” metal container * Beaded Chameleon Lizard * Garden Gloves * Pruning tool * Cultivator tool * Two starter pots * Indoor/outdoor thermometer * Activity puzzle book * Yellow tulip bouquet * Value: $50.00 Donor: Gretchen Mack
Be Creative, Ponder and Relax item
Be Creative, Ponder and Relax
$15

Starting bid

Journal * Packet of 10 “Positive Message” Pencils * Mini Cross Stitch Embroidery Kit (Cardinal) * Crafting package – “Paper Blooms” * Yellow bracelet * Anne Taylor tote * Multi-pocket backpack * Value: $37.50 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
What Should We Do Now? item
What Should We Do Now?
$25

Starting bid

Yahtzee Game * Peg Game * Ellie’s Story (paperback book) * The Lemonade War (paperback book) * Because of Winn-Dixie (paperback book) * Liberty Rises (hardback book) * Crazy Eights Card game * Building blocks * Cube puzzle * Hansel and Gretel Color by Numbers * Carry Along Activity Pad * Stuffed Bear to Cuddle * Navy Tote to carry the activities * Value: $62.50 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
Fun for Little Ones item
Fun for Little Ones
$20

Starting bid

Minnie Mouse – 5 Wooden Puzzle (Disney Jr.) * Going to Bed (Board book) * Three pack of ‘silly scents’ dough * Reversible Plushies * Value: $50.00 Donor: Gretchen Mack, Patricia Newman
Encouragement item
Encouragement
$20

Starting bid

Two-tone PINK Backpack with lunch tote * Plaque – “Recipe for Success” (14”x 10.5”) * Multi-pack self-stick notepads * Coupon book of caring * Green Apple Sticky pad with pen * Value: $50.00 Donor: Anonymous Butterfly (square 3.5”) picture encouraging words Inspirational bookmark Plastic tote Engelbreit photo bookmark
Warm Feelings item
Warm Feelings
$20

Starting bid

Ludlow Velvet Throw (50 x 60 inches) * Two Lilly McGee Apple sticky pad and Pen sets) * Ecru ceramic picture ”Each Day is a Gift” (3.5 x 4.5”) * Beverage mug * Nielsen-Bainbridge Photo Album (Family...) * Two “Life Line” inspirational bookmarks * Fishing theme Watercolor print (8x10 inches) * Engelbreit (3.5 x 3.5 in) inspirational picture * Value: $50.00 Donor: Anonymous
Back-Up Supplies item
Back-Up Supplies
$10

Starting bid

Pink Backpack and small tote * 24 pack of Gel markers * Hugs Coupon book – great friendship aid * Lilly McGee Green Apple Sticky pad with pen * Joys of Friendship book * Disney zipper case * Mary Engelbreit magnet * Value: $25.00 Donor: Anonymous
Enjoy London From Home item
Enjoy London From Home
$25

Starting bid

Tray with eight sights of London (18 x 9.5 in.) * Picture frame with sights of London * Fine China mug with more sights of London * The Ultimate Great British Wordsearch (75 puzzles) * Taylor English Tea (four unique flavors) * Value: $62.50 Donor: Vickie Cullan, Gretchen Mack
Halloween Fun For Your Cat item
Halloween Fun For Your Cat
$65

Starting bid

Annual Vaccination Exam Certificate (Includes Rabies and DHPP) $100 Value * Pumpkin Swatter * Plush Bat Squeaky Toy * Plush Candy Corn Squeaky Toy * 3-pack Teaser Toy * Halloween Pack of Cat Toys * Electronic Eyeball Cat Toy * 2-Packs of Cat Treats * Value: $160.00 Donor: Mary Ann Borgeson, Valley View Veterinary Clinic
Halloween Fun For Your Dog item
Halloween Fun For Your Dog
$65

Starting bid

Annual Vaccination Exam Certificate (Includes Rabies and DHPP) $100 Value * Plush Spider Squeaky Toy * Plush Pumpkin Squeaky Toy * KONG Halloween Wubba Ballistic Bat * KONG Halloween Wubba Ballistic Pumpkin * Figure 8 Eyeball Rope Dog Toy * Rope Pull Toy * 2-Packs of Halloween Print Poop Bags * 2-Packs of Halloween Dog Treats * Value: $160.00 Donor: Mary Ann Borgeson, Valley View Veterinary Clinic
Elephant Play Time Fun item
Elephant Play Time Fun
$15

Starting bid

Elephant Stacking Toy * Elephant Baby Board Book * Elephant Rolling Toy * Elephant Baby Puzzle * Value: $35.00 Donor: Robin Spindler
Cozy Reading-Nook Must-Haves item
Cozy Reading-Nook Must-Haves
$45

Starting bid

“You had me at tea” Mug * Trader Joe’s Fresh Current Candle * Beenie Baby Snowy Owl * Wooden “Reader” Figurine * Wind Chime * Portable Clip-on LED Reading Light * Set of 6 Harvest Spice Fall Essential Oils for Diffuser (Cinnamon, Fall Leaf, Apple Cider, Pumpkin, Vanilla, Harvest Spice) * Tea Light Oil Diffuser with Hand-made Polymer Clay Art * 15 Pieces Magnetic Bookmarks * 16-Pack Tea Light Candle * Value: $110.00 Donor: Howard Banks, Cara Neufeld
Wine From Chateau Puynormond item
Wine From Chateau Puynormond
$20

Starting bid

2020 Chateau Puynormond Red Bordeaux Blend Wine Bottle * Decorative Metal Cork Holder * Gold-Colored Napkins * Value: $50.00 Donor: Morgan Hecht, Kathie McGee
Take a Hike! item
Take a Hike!
$50

Starting bid

Piscifun Frigid Cooler Backpack * Stansport Lantern and Fan Combo * First Aid Kit * After Bite Insect Bite Relief * RedHead Foraker Boonie Hat in Warm Grey * Double-Gated Carabiner * Water Bottle * Sarpy County Health Department Emergency Readiness Kit* Value: $120.00 Donor: Emily MacNabb, Cara Neufeld
Family Game Night item
Family Game Night
$80

Starting bid

Spot It! * Catan Junior * Love Letter * The Fuzzies * Jungle of Riddles: Escape Room in a Box * Taco, Cat, Goat, Cheese, Pizza * Ticket to Ride: First Journey * 4 Day Passes to Spielbound Board Game Cafe * Spielbound T-shirt * Value: $200.00 Donor: Mary Ann Borgeson, Cara Neufeld, Spielbound
Your Teenager Will Thank You! item
Your Teenager Will Thank You!
$80

Starting bid

Cowir E7 Active Noise Cancelling Bluetooth Headphones * Dairy Queen Gift Card * Taco Bell Gift Card * Chick-fil-A Gift Card * Dunkin' Donuts Gift Card * McDonalds Gift Card * Burger King Gift Card * Chipotle Gift Card * Shamrock Card/Photo Holder * Value: $200.00 Donor: Morgan and Walter Hecht, Cara Neufeld
Empyrean Brewing Co. item
Empyrean Brewing Co.
$20

Starting bid

$25 Gift Card Good at Any Lazlo’s or FireWorks Restaurant * 2 Pint Glasses * Empyrean Hat * Value: $55.00 Donor: Empyrean Brewing Co.
Raising Canes item
Raising Canes
$15

Starting bid

Puppy Plushie * Gift Cards * Lip Balm * Baseball Cap * Insulated Lunch Bag * Koozie * Key Chain * Value: $40.00 Donor: Raising Canes
Backyard, Buds, and Brews item
Backyard, Buds, and Brews
$75

Starting bid

YETI Rambler Colster 12-oz Can Cooler * Soft-Sided Cooler * American Flag * Wireless, Waterproof, HD Bluetooth Speaker * Beer Bottle and Can Cooler with Beer Opener * OXO Steel Bottle Opener * Plastic Carrying Bag * Duvel Discovery Pack: 4 Premium Belgian Specialty Beers * Value: $190.00 Donor: Howard Banks, Cara Neufeld, Robin Spindler
Biking Time! item
Biking Time!
$90

Starting bid

BPA-Free Schwinn Water Bottle and Bike Holder * Adult Bike Helmet * Bike Cable Lock * Portable Tire Pump * Level Two Bike Tune-Up at Trek Midtown (exp. 03-31-25) * Value: $225.00 Donor: DeeDee McKinley, Trek Midtown
Pampered Chef Deluxe Air Fryer item
Pampered Chef Deluxe Air Fryer
$120

Starting bid

Enjoy fried foods at home without all the mess, hassle, and oil of deep frying but with all the flavor and texture you love. Ours is family-sized to quickly cook up to six servings, a whole chicken or roast, or appetizers for a crowd. Like a convection oven, superheated air circulates giving food a crispy texture. No preheating is necessary, saving you precious time. Conveniently fits under kitchen cabinets. Air Fryer, Rotisserie, & Dehydrator All-in-One Ours does more than just better-for-you air frying. It makes perfectly-cooked rotisserie chicken, crispy outside and tender inside, so you can skip the hit-or-miss ones at the grocery store. And it dehydrates fruits, veggies, and herbs so you can enjoy their fresh flavors well beyond the season. Product Details Family-sized 11.6-qt. capacity fits up to a 4 lb. whole chicken. Eight programmed settings: Air Fry, Bake, Roast, Rotisserie, Reheat, Dehydrate, Custom, and Rotate Includes two cooking trays, basket, rotisserie set, drip tray, retrieval tool, removable shield, and a cooking guide. 14½" tall x 12 3/4" x 14 1/4" Value: $300.00 Donor: Anonymous
Gramercy item
Gramercy
$40

Starting bid

Gramercy Bag * $25.00 Gramercy Gift Certificate * Value: $100.00 Donor: Gramercy
Bob Gibson Bobblehead 2024 item
Bob Gibson Bobblehead 2024
$30

Starting bid

Only 1000 made! League: MILB Team: Omaha Storm Chasers Value: $75.00 Donor: Robin Spindler
Flowers and Ladybug Quilt item
Flowers and Ladybug Quilt
$60

Starting bid

Size 52"x58" Value: $150.00 Donor: Brenda Glunz
Forest Animal Themed Quilt item
Forest Animal Themed Quilt
$60

Starting bid

Size 46"x60" Value: $150.00 Donor: Brenda Glunz
For The Wild Birds item
For The Wild Birds
$65

Starting bid

For The Wild Birds Statue 21 inches beak to tail * 16 inches to top of head * Under 30 Pounds * Value: $165.00 Donor: For The Wild Birds
Murder Mystery item
Murder Mystery
$25

Starting bid

1 Admission to The Dinner Detective Value: $66.95 Donor: The Dinner Detective
Lincoln Children's Zoo item
Lincoln Children's Zoo
$30

Starting bid

Family 4-Pack to Lincoln Children's Zoo Expires 6-30-25 Value: $75.80 Donor: Lincoln Children's Zoo
Club Car Wash item
Club Car Wash
$50

Starting bid

3-Month MVP Membership to Club Car Wash Value: $120.00 Donor: Club Car Wash
BounceU item
BounceU
$30

Starting bid

$25 BounceU gift certificate * 5 free open bounce pass * BounceU water bottle * Value: $75.00 Donor: BounceU
Henry Doorly Zoo item
Henry Doorly Zoo
$50

Starting bid

4 Zoo daytime admission tickets Expires 7-30-25 Value: $120.00 Donor: Omaha Henry Doorly Zoo
Tomahawks Axe Throwing - Lincoln item
Tomahawks Axe Throwing - Lincoln
$60

Starting bid

$150 Gift Certificate to Tomahawks Axe Throwing (Lincoln, NE) Value: $150.00 Donor: Tomahawks Axe Throwing - Lincoln
Chanticleer Community Theater Tickets #1 item
Chanticleer Community Theater Tickets #1
$25

Starting bid

2 tickets to White Christmas on Dec. 12, 2024 at 7:30pm Value: $60.00 Donor: Chanticleer Community Theater
Chanticleer Community Theater Tickets #2 item
Chanticleer Community Theater Tickets #2
$35

Starting bid

2 tickets to She Kills Monsters on Jan. 11, 2025 at 7:30pm + 2 Drink Tickets Value: $80.00 Donor: Chanticleer Community Theater
Chanticleer Community Theater Tickets #3 item
Chanticleer Community Theater Tickets #3
$25

Starting bid

2 tickets to Curtains on Mar. 15, 2025 at 7:30pm Value: $60.00 Donor: Chanticleer Community Theater
Chanticleer Community Theater Tickets #4 item
Chanticleer Community Theater Tickets #4
$25

Starting bid

2 tickets to Steel Magnolias on May 8, 2025 at 7:30pm Value: $60.00 Donor: Chanticleer Community Theater
Scheels item
Scheels
$40

Starting bid

$100 Scheels Gift Certificate Value: $100.00 Donor: Scheels
Craft Axe Throwing item
Craft Axe Throwing
$40

Starting bid

Four 1-hour axe throwing session gift certificates Expires 1-1-25 Value: $100 Donor: Craft Axe Throwing
The Rose Theater item
The Rose Theater
$35

Starting bid

Four single tickets to The Rose Theater Expires 4-27-24 Value: $80.00 Donor: The Rose Theater
Top Golf item
Top Golf
$20

Starting bid

Game Play Gift Certificate: $50 Off Gameplay Value: $50.00 Donor: Top Golf
Pepperjax Grill item
Pepperjax Grill
$10

Starting bid

$25 Pepperjax Grill Gift Card Value: $25.00 Donor: Pepperjax Grill
Ooh De Lally Restaurant item
Ooh De Lally Restaurant
$40

Starting bid

$100 Ooh De Lally Restaurant Gift Card Value: $100.00 Donor: Ooh De Lally Restaurant
BLUEBARN Theatre item
BLUEBARN Theatre
$35

Starting bid

2 single tickets for 2024-2025 season to BLUEBARN Theatre Value: $84.00 Donor: BLUEBARN Theatre
Brother Sebastian's #1 item
Brother Sebastian's #1
$40

Starting bid

$100 Gift Certificate to Brother Sebastian's Value: $100.00 Donor: Brother Sebastian's
Brother Sebastian's #2 item
Brother Sebastian's #2
$40

Starting bid

$100 Brother Sebastian's Gift Certificate Value: $100.00 Donor: Brother Sebastian's
B&B Theaters item
B&B Theaters
$10

Starting bid

2 regular admission tickets to B&B Theaters Expires 12-31-2024 Value: $25.00 Donor: B&B Theaters
Fernando's item
Fernando's
$20

Starting bid

$50 Gift Certificate to Fernando's Restaurant Value: $50.00 Donor: Fernando's Omaha
Fontenelle Forest item
Fontenelle Forest
$10

Starting bid

(2) Fontenelle Forest Day Passes Value: $30.00 Donor: Fontenelle Forest
Yoshitomo Sushi Restaurant item
Yoshitomo Sushi Restaurant
$20

Starting bid

$50.00 Yoshitomo Sushi Restaurant Gift Card Value: $50.00 Donor: Yoshitomo Sushi Restaurant
Koji Sushi Restaurant item
Koji Sushi Restaurant
$10

Starting bid

$25.00 Koji Sushi Restaurant Gift Card Value $25.00 Donor: Koji Sushi Restaurant
Sakura Bana Japanese Restaurant item
Sakura Bana Japanese Restaurant
$10

Starting bid

$25.00 Sakura Bana Japanese Restaurant Gift Card Value: $25.00 Donor: Sakura Bana Japanese Restaurant
Papio Fun Park
$20

Starting bid

4 two-activity wristbands. Wristband package includes unlimited Spaceball &Jumpshot. In addition, the wristband wearer can choose two rounds from the following activities: Lazer Runner, Miniature Golf, or Go-karts. Value: $44.00 Expires 12-31-24 Donor: Papio Fun Park
Ted and Wally's Ice Cream item
Ted and Wally's Ice Cream
$15

Starting bid

5 coupons for one scoop child size cone or dish Value: $33.80 Donor: Ted and Wally's
Spaghetti Works item
Spaghetti Works
$15

Starting bid

2 certificates for a free dinner and drink Value: $40.00 Expires July 2025 Donor: Spaghetti Works
Omaha Children's Museum item
Omaha Children's Museum
$25

Starting bid

Family Admission Pass for 4 people to Omaha Children's Museum Expires 9/30/25 Value $68.00 Donor: Omaha Children's Museum
Benson First Friday 1 item
Benson First Friday 1
$15

Starting bid

1 Year general Membership card (to redeem all member perks during events! Current member perks listed on the website below)/BFF stickers/BFF Membership Pin ("Pin it to Win it!")/Monthly E-Newsletter, "The BFF Pen Pal"/Special perks at monthly BFF events/Special invitation to our annual Ball + Art Auction/Satisfaction in supporting your community and the arts! Value $40 Donor: BFF
Benson First Friday 2 item
Benson First Friday 2
$15

Starting bid

1 Year general Membership card (to redeem all member perks during events! Current member perks listed on the website below)/BFF stickers/BFF Membership Pin ("Pin it to Win it!")/Monthly E-Newsletter, "The BFF Pen Pal"/Special perks at monthly BFF events/Special invitation to our annual Ball + Art Auction/Satisfaction in supporting your community and the arts! Value $40 Donor: BFF
Benson First Friday 3 item
Benson First Friday 3
$15

Starting bid

1 Year general Membership card (to redeem all member perks during events! Current member perks listed on the website below)/BFF stickers/BFF Membership Pin ("Pin it to Win it!")/Monthly E-Newsletter, "The BFF Pen Pal"/Special perks at monthly BFF events/Special invitation to our annual Ball + Art Auction/Satisfaction in supporting your community and the arts! Value $40 Donor: BFF
Omaha Storm Chasers 1 item
Omaha Storm Chasers 1
$15

Starting bid

2 Omaha Storm Chasers Vouchers Expires 9-30-25 Value: $34.00 Donor: Omaha Storm Chasers
Omaha Storm Chasers 2 item
Omaha Storm Chasers 2
$15

Starting bid

2 Omaha Storm Chasers Vouchers Expires 9-30-25 Value: $34.00 Donor: Omaha Storm Chasers
Massage Envy item
Massage Envy
$50

Starting bid

$125.00 Gift Certificate Expires 12-26-24 Value: $125.00 Donor: Massage Envy
Pampered Chef item
Pampered Chef
$60

Starting bid

$150 Gift Certificate to Pampered Chef: Must order through Linda Neumann-Potash Value: $150.00 Donor: Linda Neumann-Potash
The Bookworm 1 item
The Bookworm 1
$20

Starting bid

$50.00 The Bookworm Omaha Gift Card Value: $50.00 Donor: The Bookworm
The Bookworm 2 item
The Bookworm 2
$20

Starting bid

$50.00 The Bookworm Omaha Gift Card Value: $50.00 Donor: The Bookworm
The Makery Omaha item
The Makery Omaha
$30

Starting bid

$75.00 The Makery Omaha Gift Certificate Value: $75.00 Donor: The Makery Omaha
House Of Conundrum item
House Of Conundrum
$70

Starting bid

1 Escape room for up to 6 people Value: $170.00 Donor: House of Conundrum
Vala's Pumpkin Patch item
Vala's Pumpkin Patch
$38

Starting bid

2 Entry Tickets to Vala's Pumpkin Patch Expires 10-31-24 Value $85.98 Donor: Vala's Pumpking Patch
Omaha Symphony item
Omaha Symphony
$55

Starting bid

Voucher for 2 tickets to a Masterworks Series concert of your choice: Level 2 seating Expires 2024-2025 Season Value: $132.00 Donor: Omaha Symphony
SpareTime Omaha 1 item
SpareTime Omaha 1
$45

Starting bid

5 vouchers for $10 game zone cards valid towards Game Zone games or Laser Tag. Limit ONE coupon per person per day. 5 vouchers for $3.00 off one game of Laser Tag Limit ONE coupon per person per day. 5 vouchers for one free game of bowling if you buy one game, or $10 off a game of bowling. (Not valid Friday of Saturday after 6pm. Limit one coupon/group/lane/day. Valid for up to 4 guests. Expires 11-30-24 Value: $115.00 Donor: SpareTime Omaha
SpareTime Omaha 2 item
SpareTime Omaha 2
$45

Starting bid

5 vouchers for $10 game zone cards valid towards Game Zone games or Laser Tag. Limit ONE coupon per person per day. 5 vouchers for $3.00 off one game of Laser Tag Limit ONE coupon per person per day. 5 vouchers for one free game of bowling if you buy one game, or $10 off a game of bowling. (Not valid Friday of Saturday after 6pm. Limit one coupon/group/lane/day. Valid for up to 4 guests. Expires 11-30-24 Value: $115.00 Donor: SpareTime Omaha
Raygun item
Raygun
$10

Starting bid

Gift Certificate for One Free Shirt Value: $25.00 Donor: Raygun
The Market Basket item
The Market Basket
$20

Starting bid

Dinner for Two at The Market Basket Value: $50.00 Donor: The Market Basket
Papio Creek Jewelers 1 item
Papio Creek Jewelers 1
$40

Starting bid

Gift Certificate for Free Polish & Rhodium Dipping for One White Gold Ring at Papio Creek Jewelers Value: $97.00 Donor: Papio Creek Jewelers
Papio Creek Jewelers 2 item
Papio Creek Jewelers 2
$15

Starting bid

Gift Certificate for Free ring clean, buff, polish, and stone check at Papio Creek Jewelers Value: $42.00 Donor: Papio Creek Jewelers
Approach Climbing Gym 1 item
Approach Climbing Gym 1
$25

Starting bid

2-Intro to Climbing Course Certificates to Approach Climbing Gym Value: $66.00 Donor: Approach Climbing Gym
Approach Climbing Gym 2 item
Approach Climbing Gym 2
$25

Starting bid

2-Intro to Climbing Course Certificates to Approach Climbing Gym Value: $66.00 Donor: Approach Climbing Gym
Dundee Dell 1 item
Dundee Dell 1
$40

Starting bid

$100 Gift Card to Dundee Dell Value: $100.00 Donor: Dundee Dell
Dundee Dell 2 item
Dundee Dell 2
$40

Starting bid

$100 Gift Card to Dundee Dell Value: $100.00 Donor: Dundee Dell
Dundee Dell 3 item
Dundee Dell 3
$40

Starting bid

$100 Gift Card to Dundee Dell Value: $100.00 Donor: Dundee Dell
Dundee Dell 4 item
Dundee Dell 4
$40

Starting bid

$100 Gift Card to Dundee Dell Value: $100.00 Donor: Dundee Dell
Dundee Dell 5 item
Dundee Dell 5
$40

Starting bid

$100 Gift Card to Dundee Dell Value: $100.00 Donor: Dundee Dell
Millard Lumber item
Millard Lumber
$55

Starting bid

$100 gift Card to Millard Lumber * In and Out Bucket Organizer * Value: $135.00 Donor: Carol Russell
Creighton Basketball Trading Cards
$10

Starting bid

Trey Alexander trading card * (Signed) Ryan Nembhard trading card * Arthur Kaluma trading card * Value: $30.00 Donor: Keller Cards
Husker Football Trading Cards
$10

Starting bid

Ahman Green trading card * Ameer Abdullah trading card (with player-worn material) * Roger Craig trading card * Value: $20.00 Donor: Keller Cards
The Beatles Trading Cards
$10

Starting bid

Value: $30.00 Donor: Keller Cards
Roberto Clemente Baseball Trading Cards
$50

Starting bid

Gypsy Queen trading card * Pittsburg Pirates trading card * Outfielder Pirates trading card * Value: $125.00 Donor: Keller Cards
Willie Mays Baseball Trading Cards
$40

Starting bid

Value: $95.00 Donor: Keller Cards
Kansas City Chiefs Trading Cards
$15

Starting bid

Patrick Mahomes II trading card * (Signed) Skyy Moore trading card * Isiah Pacheco trading card * Value: $40.00 Donor: Keller Cards
Nebraska Football Trading Cards
$10

Starting bid

3 Card Display Case * Roger Craig * Kenny Bell (Autographed) * Roy Helu Jr. * Value: $25.00 Donor: Mike Kratville
Grownup Arts and Crafts item
Grownup Arts and Crafts
$35

Starting bid

Baisite Paint By Number two-pack * Maydear 3 Sets Embroidery kit * KALOUR 72 Count Colored Pencils * Paisleys: Coloring for Everyone Adult Coloring Book * Mandala Magic: Amazing Mandalas to Color Adult Coloring Book * Value: $85.00 Donor: Amy Keller
Herbe Sainte item
Herbe Sainte
$40

Starting bid

$100 gift card to Herbe Sainte Value: $100.00 Donor: Beth Wilderman

