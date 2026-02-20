ABSOLUTE BEGINNER - CONTINUATION (A1.2) 8-week session (March 25th-May 13th); WEDNESDAY 6:00pm to 8:00pm on Zoom - The last day to register for classes is March 21st.
AFDUME Member Registration
$200
AFDUME member registration price
AFDUME member registration price
Non-Member Registration
$240
Non-member registration price
Non-member registration price
"EARLY BIRD" Registration for Members
AFDUME member registration price
AFDUME member registration price
"EARLY BIRD" Registration for non-members
Non-member Early Bird registration price
Non-member Early Bird registration price
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!