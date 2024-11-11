ACAAA Silent Auction - Move-Out Special! (1)

Arkansas Community Action Agencies Association, Inc. (ACAAA)

Microwave (Stainless Steel) item
Microwave (Stainless Steel)
$1

Starting bid

Projector Screen item
Projector Screen
$1

Starting bid

Conference Room Table item
Conference Room Table
$1

Starting bid

Office Chairs (Entire Set) item
Office Chairs (Entire Set)
$1

Starting bid

Office Table (Small) item
Office Table (Small)
$1

Starting bid

Coffee Maker item
Coffee Maker
$1

Starting bid

Conference Phones (3) item
Conference Phones (3)
$1

Starting bid

File Cabinet (Small) item
File Cabinet (Small)
$1

Starting bid

Office Desk (Half) item
Office Desk (Half)
$1

Starting bid

1 item
1
$20

Starting bid

This item is scuffed.
File Cabinet (2) item
File Cabinet (2)
$1

Starting bid

Office Desk item
Office Desk
$1

Starting bid

File Cabinet item
File Cabinet
$1

Starting bid

File Cabinet item
File Cabinet
$1

Starting bid

Epson Color Printer (Desktop) item
Epson Color Printer (Desktop)
$1

Starting bid

Bookshelf (3) item
Bookshelf (3)
$1

Starting bid

Small Desk (2) item
Small Desk (2)
$1

Starting bid

Office Desk item
Office Desk
$1

Starting bid

Office Phone (Poly) item
Office Phone (Poly)
$1

Starting bid

Office Desk item
Office Desk
$1

Starting bid

File Cabinet item
File Cabinet
$1

Starting bid

Coat Hanger (Small) item
Coat Hanger (Small)
$1

Starting bid

Paper Cutter item
Paper Cutter
$1

Starting bid

Office Phone (Poly) item
Office Phone (Poly)
$1

Starting bid

Large Wall Partition item
Large Wall Partition
$1

Starting bid

Large Industrial Air Purifier item
Large Industrial Air Purifier
$1

Starting bid

HP Desktop Color Printer item
HP Desktop Color Printer
$1

Starting bid

Office Chair (2) item
Office Chair (2)
$1

Starting bid

Book Shelf (Medium-Size) item
Book Shelf (Medium-Size)
$1

Starting bid

Rolling Serving Table (Small) item
Rolling Serving Table (Small)
$1

Starting bid

Microwave item
Microwave
$1

Starting bid

Rolling Soda Cart item
Rolling Soda Cart
$1

Starting bid

Wooden Table/Desk (Large) item
Wooden Table/Desk (Large)
$1

Starting bid

This item has scratches.
Ice Chest (Small) item
Ice Chest (Small)
$1

Starting bid

Rolling Ice Chest (Large) item
Rolling Ice Chest (Large)
$1

Starting bid

Sterling Silver Refrigerator/Freezer item
Sterling Silver Refrigerator/Freezer
$1

Starting bid

Coffee Maker item
Coffee Maker
$1

Starting bid

Toaster Oven item
Toaster Oven
$1

Starting bid

Storage Cabinet item
Storage Cabinet
$1

Starting bid

Hand Sanitizing Station (3) item
Hand Sanitizing Station (3)
$1

Starting bid

Monitor Camera item
Monitor Camera
$1

Starting bid

Mic/PA System item
Mic/PA System
$1

Starting bid

Microphone (Gooseneck, Lava, Handheld) item
Microphone (Gooseneck, Lava, Handheld)
$1

Starting bid

Mobile Podium item
Mobile Podium
$1

Starting bid

Smart Screen/Keyboard item
Smart Screen/Keyboard
$1

Starting bid

Table (Entire Set-20) item
Table (Entire Set-20)
$1

Starting bid

Vacuum Cleaner item
Vacuum Cleaner
$1

Starting bid

File Cabinet (3) item
File Cabinet (3)
$1

Starting bid

Office Table (Small) item
Office Table (Small)
$1

Starting bid

Mini Refrigerator item
Mini Refrigerator
$1

Starting bid

Waiting Room Chairs (5) item
Waiting Room Chairs (5)
$1

Starting bid

Phone (Poly) item
Phone (Poly)
$1

Starting bid

Desktop Printer (Black/White) item
Desktop Printer (Black/White)
$1

Starting bid

Office Table (Small) item
Office Table (Small)
$1

Starting bid

Ergonomic Standing Desk (3) item
Ergonomic Standing Desk (3)
$1

Starting bid

Office Desk (Large) item
Office Desk (Large)
$1

Starting bid

Leather Bonded Chair (2) item
Leather Bonded Chair (2)
$1

Starting bid

Book Shelf item
Book Shelf
$1

Starting bid

