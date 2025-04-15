New Iberia Optimist Club
Acadiana 500 Shop
Acadiana 500 T-shirt-Adult
$20
Adult sizes S-3X
Adult sizes S-3X
seeMoreDetailsMobile
add
Acadiana 500 T-shirt-Youth
$15
Youth sizes YXS-YXL
Youth sizes YXS-YXL
seeMoreDetailsMobile
add
Acadiana 500 3” Sticker
$2
add
Acadiana 500 Koozie
$3
add
Acadiana 500 Ink Pen
$1
add
Bottled Water
$2
add
12oz Soda Can
$2
add
20oz Sports Drink
$3
add
Candy
$2
add
Chip Bag
$1
add
Pickle
$1
add
Nachos w/ cheese & jalapeños
$4
Jalapeños optional
Jalapeños optional
seeMoreDetailsMobile
add
Add Chili
$1
Nacho add-on
Nacho add-on
seeMoreDetailsMobile
add
Hotdog Plain
$2
Bun and Hotdog only.
Bun and Hotdog only.
seeMoreDetailsMobile
add
Hotdog w/ Chili & Cheese
$4
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout