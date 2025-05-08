American Choral Directors Association

Hosted by

American Choral Directors Association

About this event

Accessible & Beautiful: Workshop with Dr. Edryn Coleman & Dr. Marques Garrett

First Baptist Church

1328 16th St NW, Washington, DC 20036, USA

ACDA Members - Workshop Registration
$30

2 workshop sessions with Dr. Edryn Coleman & Dr. Marques Garrett. Book needed for morning session. Book purchases through ACDA have closed. Please purchase your own through JW Pepper, Amazon, OUP, etc.

Non-Members - Workshop Registration
$40

2 workshop sessions with Dr. Edryn Coleman & Dr. Marques Garrett. Book purchases through ACDA have closed. Please purchase your own through JW Pepper, Amazon, OUP, etc.

Add a donation for American Choral Directors Association

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!