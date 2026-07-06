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Ascension Christian Schools

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ACH Athletics Volunteer

FOOTBALL
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Possible spots are gate and concessions. Coach will send out specific date and option availability at a later date.

VOLLEYBALL
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BASKETBALL
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BASEBALL
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SOFTBALL
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