ACYRA- RODEO 1

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AGES 6 & UNDER ( IF ENTERING LL SPEED EVENTS CONTESTANT MUST ENTER LL GOAT RIBBON PULLING IF CHOOSING TO ENTER GOATS )
AGES 6 & UNDER ( ASSISTED RIDER )
AGES 6 & UNDER ( ASSISTED RIDER )
AGES 6 & UNDER ( IF ENTERING PEEWEE SPEED EVENTS CONTESTANT MUST ENTER PEEWEE GOAT RIBBON PULLING IF CHOOSING TO ENTER GOATS )
AGES 6 & UNDER ( UNASSISTED - CAN RIDE ALONE )
AGES 6 & UNDER ( UNASSISTED - CAN RIDE ALONE )
AGES 7-10 BOYS AND GIRLS - A GOAT STRING IS REQUIRED
AGES 7-10 BOYS AND GIRLS
AGES 7-10 BOYS AND GIRLS
AGES 7-10 BOYS AND GIRLS
AGES 7-10 BOYS AND GIRLS
AGES 11-14 GIRLS ONLY - A GOAT STRING IS REQUIRED
AGES 11-14 GIRLS ONLY
AGES 11-14 GIRLS ONLY
AGES 11-14 GIRLS ONLY
AGES 11-14 BOYS ONLY
AGES 11-14 BOYS ONLY
AGES 11-14 BOYS ONLY
AGES 15-19 GIRLS ONLY - A GOAT STRING IS REQUIRED
AGES 15-19 GIRLS ONLY
AGES 15-19 GIRLS ONLY
AGES 15-19 GIRLS ONLY
AGES 15-19 BOYS ONLY
AGES 15-19 BOYS ONLY
AGES 15-19 BOYS ONLY
IF YOU DON'T PLAN ON WORKING DURING THIS RODEO YOU CAN BUY YOUR WORK POINT HERE.
IF ENTERING AFTER MIDNIGHT12AM MONDAY - NOON WEDNESDAY PLEASE ADD THE LATE FEE. IF YOU DO NOT ADD IT YOU WILL HAVE TO PAY THE LATE FEE BEFORE THE RODEO.
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