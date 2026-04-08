Austin County Youth Rodeo Association

Hosted by

Austin County Youth Rodeo Association

About this event

ACYRA- RODEO 1

1076 Hwy 159 E

Bellville, TX 77418, USA

LL GOAT RIBBON PULLING
$10

AGES 6 & UNDER ( IF ENTERING LL SPEED EVENTS CONTESTANT MUST ENTER LL GOAT RIBBON PULLING IF CHOOSING TO ENTER GOATS )

LL STRAIGHTS
$10

AGES 6 & UNDER ( ASSISTED RIDER )

LL CLOVERLEAF
$10

AGES 6 & UNDER ( ASSISTED RIDER )

PEEWEE GOAT RIBBON PULLING
$10

AGES 6 & UNDER ( IF ENTERING PEEWEE SPEED EVENTS CONTESTANT MUST ENTER PEEWEE GOAT RIBBON PULLING IF CHOOSING TO ENTER GOATS )

PEEWEE STRAIGHTS
$10

AGES 6 & UNDER ( UNASSISTED - CAN RIDE ALONE )

PEEWEE CLOVERLEAF
$10

AGES 6 & UNDER ( UNASSISTED - CAN RIDE ALONE )

SUB JR GOAT TYING
$10

AGES 7-10 BOYS AND GIRLS - A GOAT STRING IS REQUIRED

SUB JR STRAIGHTS
$10

AGES 7-10 BOYS AND GIRLS

SUB JR CLOVERLEAF
$10

AGES 7-10 BOYS AND GIRLS

SUB JR POLES
$10

AGES 7-10 BOYS AND GIRLS

SUB JR BREAKAWAY
$30

AGES 7-10 BOYS AND GIRLS

JR GIRLS GOAT TYING
$10

AGES 11-14 GIRLS ONLY - A GOAT STRING IS REQUIRED

JR GIRLS CLOVERLEAF
$10

AGES 11-14 GIRLS ONLY

JR GIRLS POLES
$10

AGES 11-14 GIRLS ONLY

JR GIRLS BREAKAWAY
$30

AGES 11-14 GIRLS ONLY

JR BOYS BREAKAWAY
$30

AGES 11-14 BOYS ONLY

JR BOYS RIBBONS
$30

AGES 11-14 BOYS ONLY

JR BOYS TIEDOWN
$30

AGES 11-14 BOYS ONLY

SR GIRLS GOAT TYING
$10

AGES 15-19 GIRLS ONLY - A GOAT STRING IS REQUIRED

SR GIRLS CLOVERLEAF
$10

AGES 15-19 GIRLS ONLY

SR GIRLS POLES
$10

AGES 15-19 GIRLS ONLY

SR GIRLS BREAKAWAY
$30

AGES 15-19 GIRLS ONLY

SR BOYS BREAKAWAY
$30

AGES 15-19 BOYS ONLY

SR BOYS RIBBONS
$30

AGES 15-19 BOYS ONLY

SR BOYS TIEDOWN
$30

AGES 15-19 BOYS ONLY

WORK POINT PER FAMILY
$25

IF YOU DON'T PLAN ON WORKING DURING THIS RODEO YOU CAN BUY YOUR WORK POINT HERE.

LATE FEE
$25

IF ENTERING AFTER MIDNIGHT12AM MONDAY - NOON WEDNESDAY PLEASE ADD THE LATE FEE. IF YOU DO NOT ADD IT YOU WILL HAVE TO PAY THE LATE FEE BEFORE THE RODEO.

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