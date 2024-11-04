Community School of Music and Arts
eventClosed
Broadway Bootcamp: Auditions - Making the Cut (Age 10-17)
330 East State St
Ithaca, NY
addExtraDonation
$
Broadway Bootcamp: Auditions - Making the Cut - Non-Member
$480
Broadway Bootcamp Auditions - Making the Cut CSMA Summer Camp July 8-12 - Ages 10-17
Broadway Bootcamp Auditions - Making the Cut CSMA Summer Camp July 8-12 - Ages 10-17
seeMoreDetailsMobile
closed
Broadway Bootcamp: Auditions - Making the Cut - Member
$360
Broadway Bootcamp Auditions - Making the Cut CSMA Summer Camp July 8-12 - Ages 10-17
Broadway Bootcamp Auditions - Making the Cut CSMA Summer Camp July 8-12 - Ages 10-17
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout