Inaugural Hispanic Heritage Month Awards Ceremony Sponsorship Form

Full page color ad in program booklet
Recognition from the stage during the program or address the crowd (2-minutes)
Company name/logo on event marketing materials
Company logo on sponsor page of program
Leadership Sponsor
$5,000
Full page color ad in program booklet
Company name/logo on event marketing material
Company name/logo on sponsor page of program book
Sí Se Puede! Sponsor
$2,500
1/2 page color ad in program booklet
Company name listed on select marketing materials
Name listed on sponsor page of program book
Pa’Lante Sponsor
$1,500
1/4 page color ad in program booklet
Name listed on sponsor page of program
