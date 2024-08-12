Inaugural Hispanic Heritage Month Awards Ceremony Sponsorship Form

7002 Arundel Mills Cir #7777

Hanover, MD 21076, USA

Legacy Sponsor
$10,000
Full page color ad in program booklet Recognition from the stage during the program or address the crowd (2-minutes) Company name/logo on event marketing materials Company logo on sponsor page of program
Leadership Sponsor
$5,000
Full page color ad in program booklet Company name/logo on event marketing material Company name/logo on sponsor page of program book
Sí Se Puede! Sponsor
$2,500
1/2 page color ad in program booklet Company name listed on select marketing materials Name listed on sponsor page of program book
Pa’Lante Sponsor
$1,500
1/4 page color ad in program booklet Name listed on sponsor page of program
Cultura Sponsor
$500
Name listed on sponsor page of program
