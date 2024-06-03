Community School of Music and Arts
"Try It Workshop" - Ballet for Kids (Summer)
330 E State St
Ithaca, NY 14850, USA
"Try It Workshop" - Ballet for Kids - Non-Members
$21
This 1-time workshop is on Wednesday, July 17 from 5:45-6:45 pm with Miss Chloe. Ages: 4-12
"Try It Workshop" - Ballet for Kids - Members
$16
This 1-time workshop is on Wednesday, July 17 from 5:45-6:45 pm with Miss Chloe. Ages: 4-12
