Hawkins ISD Education Foundation

Hosted by

Hawkins ISD Education Foundation

About this event

Add On Louis Vuitton Six for $100

13647 FM14

Tyler, TX 75706

Add-on 6 Louis Vuitton bingo cards
$100
This is an add-on for SIX additional bingo cards for a chance to win the Louis Vuitton handbag. You must have purchased an admission ticket for this add-on. 6 bingo cards for $100 for the Louis Vuitton
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