Adoption Bridges of Ketuckiana Fees

Application Fee
$100

Gate 1 - Application Fee- If registering with the agency
Home Study Fee
$1,500

Gate 2 - Home Study
Home Study Transfer
$500

Gate 2 - Home Study Transfer
Home Study Update
$750

Gate 2 - Home Study Update (if Adoption Bridges conducted original)
Birth Parent Interview
$600

Gate 2 - Birth Parent Interviews ONLY
Training, Groups, and Education
$1,600

Gate 2 - Training, Support Groups, Post Groups and Education for years
Show Fee
$500

Gate 2 - Show Fee: If showing profile on website, social medial, and etc.
Matching
$5,000

Gate 3 - Matching: Prospective Adoptive Parent Advocacy, Case Management, More
Birth Parent Expenses
$4,000

Gate 3 - Birth Parent Expenses: Advocacy and support
Hospital/Labor advocacy
$5,000

Gate 3 - Hospital/Labor advocacy: handheld support for the birth mother, advocating with hospital staff, working with legal, and providing as needed additional support
Post Adoption Services for birth families
$5,000

Gate 3 - Post Adoption Services for birth families: Case Management; Counseling; Support Groups, Housing and Agency services provided for life to birthmothers
Post Placement Reports
$200

Gate 3 - Post Placement Reports (from placement through finalization) Price per report
Final Report to attorney
$100

Gate 3 - Final Report to attorney

