Adult Continuing Actors - Spring 2025

700-708 1st St NW

Albuquerque, NM, USA

Continuing Actors - Monday Evenings item
Continuing Actors - Monday Evenings
$379
March 17, 24, 31, April 7, 21, 28. From 6pm to 9pm, in 708 at FUSION Arts, ABQ. (NO CLASS on 4/14!)
Continuing Actors - Tuesday Evenings item
Continuing Actors - Tuesday Evenings
$379
March 18, 25, April 1, 8, 15, 22. From 6pm to 9pm, at FUSION Arts, ABQ.
Continuing Actors - Saturday Mornings item
Continuing Actors - Saturday Mornings
$379
March 22, 29 April 5, 12, 19, 26. From 9am to 12 noon, at FUSION Arts, ABQ.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing