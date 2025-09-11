Advertise with Friends of Performing Arts

Program Advertisement item
Program Advertisement
$1,000
  • Program Advertisement
    Showcase your business or organization in a ½-page advertisement featured in our Fall Concert Program.
  • Event Visibility
    Reserve a spot at our Advertising Table during CHS’s Fall Music Concert, featuring the Jazz Band. Connect with families and community members in attendance.
  • Special Presentation
    Bring music to life for students! Enjoy a 20-minute in-class presentation by an ARMY Band member(s) during a CHS band class.

