Concord Schools Friends Of Performing Arts
Advertise with Friends of Performing Arts
Program Advertisement
$1,000
Program Advertisement
Showcase your business or organization in a
½-page advertisement
featured in our Fall Concert Program.
Event Visibility
Reserve a spot at our
Advertising Table
during CHS’s Fall Music Concert, featuring the Jazz Band. Connect with families and community members in attendance.
Special Presentation
Bring music to life for students! Enjoy a
20-minute in-class presentation
by an ARMY Band member(s) during a CHS band class.
