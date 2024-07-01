UAPB/AM&N Pulaski County Alumni Chapter

Pulaski County Alumni Membership Dues for year 2026
$50

Annual Pulaski County Alumni Chapter Dues for year 2026

National Alumni Membership Dues for 2026
$75

National Alumni Membership Dues through December 31, 2026

Diamond Life Membership
$1,000

Diamond Life Membership

Gold Life Membership
$500

Gold Life Membership

Silver Life Membership
$300

Silver Life Membership

Platinum Life Membership
$750

Platinum Life Membership

The PRIDE
$2,500

The PRIDE Membership

