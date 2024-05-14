National Softball Association of the Deaf
NSAD Ticket Prices - 2024
9701 W 137th St
Overland Park, KS 66221, USA
Tournament Pass
$25
Tournament Pass is $25 (twenty-five dollars).
Senior Citizen (60+)
$20
Senior Citizen is $20 (twenty dollars) - Over 60 years old.
NSAD Lifetime Pass Holders
$10
NSAD Lifetime Pass Holder is $10 (ten dollars).
1 day pass
$15
One day pass is $15 (fifteen dollars).
Under 12 years old
free
Under 12 years old is free.
