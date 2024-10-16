eventClosed

Ace of Shades Silent Auction

Evil Spade item
Evil Spade
$150

auctionV2.input.startingBid

This spade is painted by Mike Taylor, founder os Ace of Shades.
Cat Woman Spade item
Cat Woman Spade
$150

auctionV2.input.startingBid

Piece painted by Jessie Madera.
For Custom by Custom item
For Custom by Custom
$150

auctionV2.input.startingBid

Spade created by American Classics Restoration
White Stripes item
White Stripes
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by Cameron Bartlett
Striped Gold item
Striped Gold
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by Cameron Bartlett
Weldon One item
Weldon One
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by George Weldon
Weldon Two item
Weldon Two
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by George Weldon
Elvis Blues item
Elvis Blues
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by Jeff Styles and Ryno
Evil K item
Evil K
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by Jeff Styles and Ryno
Speed Demon item
Speed Demon
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by Phil Clark
Paint or Die item
Paint or Die
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by Phil Clark
Two Spades item
Two Spades
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by Scott MacKay
Custom Stripes item
Custom Stripes
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by Tank
Wooden Hologram item
Wooden Hologram
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by Taylor Holmes
Bunny Spade item
Bunny Spade
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by Tony-King Hat
Dreams and Aspiration item
Dreams and Aspiration
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by Jason Oberly
Geisha Spade item
Geisha Spade
$150

auctionV2.input.startingBid

Painted by Marlene "Marzilla" Spence of Big Ocean Design.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing