2024 Wethersfield High School Soccer Boosters Raffle

WHS Soccer Boosters Annual Raffle Prizes Prizes: 1st place - $1000; 2nd place - $500; 3rd place - $250; 4th place - $100

WHS Soccer Boosters Annual Raffle Prizes Prizes: 1st place - $1000; 2nd place - $500; 3rd place - $250; 4th place - $100

seeMoreDetailsMobile