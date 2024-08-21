Wethersfield High School Soccer Boosters
eventClosed
2024 Wethersfield High School Soccer Boosters Raffle
Wethersfield High School
411 Wolcott Hill Road, Wethersfield, CT 06109
addExtraDonation
$
Wethersfield High School Soccer Boosters Annual Raffle
$10
WHS Soccer Boosters Annual Raffle Prizes Prizes: 1st place - $1000; 2nd place - $500; 3rd place - $250; 4th place - $100
WHS Soccer Boosters Annual Raffle Prizes Prizes: 1st place - $1000; 2nd place - $500; 3rd place - $250; 4th place - $100
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout