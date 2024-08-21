eventClosed

2024 Wethersfield High School Soccer Boosters Raffle

Wethersfield High School

411 Wolcott Hill Road, Wethersfield, CT 06109

addExtraDonation

$

Wethersfield High School Soccer Boosters Annual Raffle
$10
WHS Soccer Boosters Annual Raffle Prizes Prizes: 1st place - $1000; 2nd place - $500; 3rd place - $250; 4th place - $100

common:zeffyTipDisclaimerTicketing