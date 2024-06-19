Awaken Food Sale

3218 Melaleuca Drive

West Palm Beach, FL 33406

Chicken Wings Plate
$12
Chicken Wings with Plantains or Fries (Drinks sold separately)
Ribs Plate
$15
Ribs with Plantains or Fries (Drinks sold separately)
Ribs and Chicken Wings Combo
$20
Ribs & Chicken with Plantains or Fries (Drinks sold separately)
Drink
$1
1 can of soda or water

common:zeffyTipDisclaimerTicketing