Unlocking American Muslim Power: Fall Banquet

11500 Brookpark Rd

Cleveland, OH 44130, USA

General Admission
$70
Student Ticket
$40
ID shown at front desk
Kids (10 and under)
$20
With kids meal and separate kids program ONLY.
Diamond Sponsor
$5,000
Sponsor a table for 10 people to become a diamond level table sponsor.
Platinum Level Sponsor
$2,500
Sponsor a table for 10 people to become a platinum level table sponsor.
Silver Level Sponsor
$1,000
Sponsor a table for 10 people to become a silver level table sponsor.
Bronze Table Sponsor
$600
Sponsor a table for 10 people to become a bronze level table sponsor.
Standard Table
$600
Purchase a standard table for 10

