Deaf Santa Claus Foundation

Afternoon Tea With Deaf Santa Claus

2327 Gruene Lake Dr Suite C

New Braunfels, TX 78130, USA

2:00 P.M. to 2:10 P.M.
$20

Reservation Required.

$20 per time slot per child/family.

2:10 P.M. to 2:20 P.M.
2:20 P.M. to 2:30 P.M.
2:30 P.M. to 2:40 P.M.
2:40 P.M. to 2:50 P.M.
2:50 P.M. to 3:00 P.M.
3:00 P.M. to 3:10 P.M.
3:10 P.M. to 3:20 P.M.
3:20 P.M. to 3:30 P.M.
3:30 P.M. to 3:40 P.M.
3:40 P.M. to 3:50 P.M.
3:50 P.M. to 4:00 P.M.
4:10 P.M. to 4:20 P.M.
4:20 P.M. to 4:30 P.M.
4:30 P.M. to 4:40 P.M.
4:40 P.M. to 4:50 P.M.
4:50 P.M. to 5:00 P.M.
5:00 P.M. to 5:10 P.M.
5:10 P.M. to 5:20 P.M.
5:20 P.M. to 5:30 P.M.
5:30 P.M. to 5:40 P.M.
5:40 P.M. to 5:50 P.M.
5:50 P.M. to 6:00 P.M.
Add a donation for Deaf Santa Claus Foundation

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!