Agbenyo Foundation: Nyɔnuvi Silent Auction

Enyo
$75

In the Ewe language, "Enyo" means "it is good" or "it's good for me," essentially expressing a sense of satisfaction or that something is positive; it often comes from the longer word "Enyonyam" which carries the same meaning
Dela
$75

"Dela" is primarily associated with the Ewe language and means "Savior. It is a gender-neutral name and is used by the Volta region people.
Mawuena
$75

"Mawuena" means "God's gift". It is used mostly in Ewe and its language of origin is African-Ewe. Mawuena's meaning is God's gift.
Korkor
$75

"Korkor" is given to the second girl born to the same mother. It is a culturally significant name with roots in Ghanaian tradition, primarily among the Ga people.
Edina
$75

In Ghana, the name "Edina" doesn't have a widely recognized direct translation or specific meaning within the Ghanaian culture; however, due to its origin from the English language, it can be interpreted as signifying "from Edinburgh" or representing a "rich or prosperous friend."
Sena
$75

"Sena" means “Given by destiny” in Ewe. Some translate it as “Gift from God” as Se is considered part of the Ewe Trinity.
Serwaa
$75

"Serwaa" is a feminine name of Ghanaian origin that means "woman of noble character" or "a jewel character". It can also mean "rich" or "wealthy". It is a graceful name that conveys a sense of pride and dignity.
Nana
$75

In Ghana, the name Nana is a title of respect that means "chief," "king," "royalty," "grandparent," "elder," or "ancestor". It's used by the Akan people, particularly the Akyem, Ashanti, and Akuapim peoples. It is a gender-neutral title that's used to address monarchs or grandparents and also used as a given name for non-royal Ghanaians, especially if they were named after a monarch.
Anowa
$75

The name "Anowa" means "superior moral force". A modern woman, who wishes to make her own decisions
Ohemaa
$75

"Ohemaa" is a feminine name of Ghanaian origin that means "queen". It comes from the Akan language, which is spoken by the Akan people of Ghana. It is a title given to women who hold influential positions in their communities and symbolizes grace, leadership, and dignity.
Maame
$75

"Maame" is a Ghanaian word that means "mother" or "woman".It signifies the central role of mothers in African society. African families, both within the continent and across the diaspora, proudly bestow this name upon their daughters.
Adoma
$75

"Adoma" is an appellation of the Ghanaian name Ama, which means "creation" or "grace".
Mansa
$75

"Mansa" means "of three" and is a birth order name in Akan or Ashanti Twi, a common language in Ghana. It is given to the third girl born to the same mother.
Asantewaa
$75

"Asantewaa" is a Ghanaian name of Akan origin, often associated with strength and resilience. It signifies a connection to the Asante people, who are known for their rich heritage and cultural significance. The name embodies qualities of bravery, leadership, and deep familial loyalty within the community.
Esi
$75

"Esi" is a feminine name in Ghana that means "born on Sunday". It is rooted in the Akan word for Sunday, Kwasíada.
Araba
$75

In Ghana, "Araba" is a girl's name that means "born on Tuesday". It's a traditional African name that's most commonly used among the Akan tribes. ame.
Akusika
$75

"Akusika" is a Ghanaian name that literally translates to "Aku, the woman of gold". Aku Sika is a fictional character from a folktale.

