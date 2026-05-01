Agomoni St Louis

Offered by

Agomoni St Louis

Agomoni St Louis's Memberships

Annual Membership (Individual)
$25

Valid until June 8, 2027

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Annual Membership (Family)
$50

Valid until June 8, 2027

Dependent members will include the following:

1.Parents aged 65 years or older residing in the same household

2.Children under 18 years of age residing with the member


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Life Membership (Individual; valid for 10 years)
$150

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Life Membership (Family; valid for 10 years)
$300

Dependent members will include the following:

1.Parents aged 65 years or older residing in the same household

2.Children under 18 years of age residing with the member


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Annual Student/Senior (>65 yrs) Individual
$20

Valid until June 8, 2027

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Annual Student/Senior (>65 yrs) family
$40

Valid until June 8, 2027

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