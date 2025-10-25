Agricultural Heritage Center Inc

Oct 25, 2025 Antique Tractor Pull Registration - Class Weights 3,000 through 7,500 - Non Member prices

3000 Div 1
$30

*Max 3 MPH *No Cut Tires

3000 Div 2
$30

*Max 4.5 MPH *No Cut Tires

3000 Div 3
$30

*Max 6 MPH *Cut Tires are OK

3000 Div 4
$30

*Max 8 MPH *Cut Tires are ok

3000 Div 5
$30

*Max 12 MPH *Cut Tires are ok

3500 Div 1
$30

*Max 3 MPH *No Cut Tires

3500 Div 2
$30

*Max 4.5 MPH *No Cut Tires

3500 Div 3
$30

*Max 6 MPH *Cut Tires are OK

3500 Div 4
$30

*Max 8 MPH *Cut Tires are ok

3500 Div 5
$30

*Max 12 MPH *Cut Tires are ok

4000 Div 1
$30

*Max 3 MPH *No Cut Tires

4000 Div 2
$30

*Max 4.5 MPH *No Cut Tires

4000 Div 3
$30

*Max 6 MPH *Cut Tires are OK

4000 Div 4
$30

*Max 8 MPH *Cut Tires are ok

4000 Div 5
$30

*Max 12 MPH *Cut Tires are ok

4500 Div 1
$30

*Max 3 MPH *No Cut Tires

4500 Div 2
$30

*Max 4.5 MPH *No Cut Tires

4500 Div 3
$30

*Max 6 MPH *Cut Tires are OK

4500 Div 4
$30

*Max 8 MPH *Cut Tires are ok

4500 Div 5
$30

*Max 12 MPH *Cut Tires are ok

5000 Div 1
$30

*Max 3 MPH *No Cut Tires

5000 Div 2
$30

*Max 4.5 MPH *No Cut Tires

5000 Div 3
$30

*Max 6 MPH *Cut Tires are OK

5000 Div 4
$30

*Max 8 MPH *Cut Tires are ok

5000 Div 5
$30

*Max 12 MPH *Cut Tires are ok

5500 Div 1
$30

*Max 3 MPH *No Cut Tires

5500 Div 2
$30

*Max 4.5 MPH *No Cut Tires

5500 Div 3
$30

*Max 6 MPH *Cut Tires are OK

5500 Div 4
$30

*Max 8 MPH *Cut Tires are ok

5500 Div 5
$30

*Max 12 MPH *Cut Tires are ok

6000 Div 1
$30

*Max 3 MPH *No Cut Tires

6000 Div 2
$30

*Max 4.5 MPH *No Cut Tires

6000 Div 3
$30

*Max 6 MPH *Cut Tires are OK

6000 Div 4
$30

*Max 8 MPH *Cut Tires are ok

6000 Div 5
$30

*Max 12 MPH *Cut Tires are ok

6500 Div 1
$30

*Max 3 MPH *No Cut Tires

6500 Div 2
$30

*Max 4.5 MPH *No Cut Tires

6500 Div 3
$30

*Max 6 MPH *Cut Tires are OK

6500 Div 4
$30

*Max 8 MPH *Cut Tires are ok

6500 Div 5
$30

*Max 12 MPH *Cut Tires are ok

7000 Div 1
$30

*Max 3 MPH *No Cut Tires

7000 Div 2
$30

*Max 4.5 MPH *No Cut Tires

7000 Div 3
$30

*Max 6 MPH *Cut Tires are OK

7000 Div 4
$30

*Max 8 MPH *Cut Tires are ok

7000 Div 5
$30

*Max 12 MPH *Cut Tires are ok

7500 Div 1
$30

*Max 3 MPH *No Cut Tires

7500 Div 2
$30

*Max 4.5 MPH *No Cut Tires

7500 Div 3
$30

*Max 6 MPH *Cut Tires are OK

7500 Div 4
$30

*Max 8 MPH *Cut Tires are ok

7500 Div 5
$30

*Max 12 MPH *Cut Tires are ok

