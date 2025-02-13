Ahavas Chinam Memberships

Emunah Level Partner
$50

Renews monthly

You get access to - E-newsletters - Exclusive Podcasts (bonus materials) - Exclusive Blog posts - Exclusive Members videos - Online course Access - Live (Remote) Classes with David/Rivkah - Schedule one-on-one mentorship with Dave or Rivkah
Shalom level Partner
$20

Renews monthly

You get access to - E-newsletters - Exclusive Podcasts (bonus materials) - Exclusive Blog posts - Exclusive Members videos - Online course Access - Live (Remote) Classes with David/Rivkah
Ahavas Patron
$8

Renews monthly

You get access to - E-newsletters - Exclusive Podcasts (bonus materials) - Exclusive Blog posts - Exclusive Members videos - Online course Access

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!